Власти РФ заявили, что пожар на нефтебазе в Белгороде начался после атаки украинской авиации. ВИДЕО
В российском Белгороде горит нефтебаза.
Власти РФ заявили, что пожар начался после якобы атаки украинской авиации, передает Цензор.НЕТ.
"Пожар на нефтебазе произошел в результате авиаудара с двух вертолетов Вооруженных Сил Украины, зашедших на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", - заявил губернатор Гладков.
В Роснефти заявили, что эвакуировали персонал с нефтебазы без пострадавших.
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Але - факт, ми - переможемо!
Меньше курить надо на взрьІвоопасньІх обєктах.
Хотя может ето марсиане на НЛО прилетели. Орду и там не любят.
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Не короткий, а поджатый... Значит, точно рашист!
Скажу тобі по секрету в Україні вже більше місяця війна!
оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що
"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...
Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. А тим більше ті, рештки яких вивели з Київської та Чернігівської областей - багатьох з них тепер навряд зможуть знову загнати в Україну. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.