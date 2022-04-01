Власти РФ заявили, что пожар на нефтебазе в Белгороде начался после атаки украинской авиации. ВИДЕО

В российском Белгороде горит нефтебаза.

Власти РФ заявили, что пожар начался после якобы атаки украинской авиации, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар на нефтебазе произошел в результате авиаудара с двух вертолетов Вооруженных Сил Украины, зашедших на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", - заявил губернатор Гладков.

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В Роснефти заявили, что эвакуировали персонал с нефтебазы без пострадавших.