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Власти РФ заявили, что пожар на нефтебазе в Белгороде начался после атаки украинской авиации. ВИДЕО

В российском Белгороде горит нефтебаза.

Власти РФ заявили, что пожар начался после якобы атаки украинской авиации, передает Цензор.НЕТ.

"Пожар на нефтебазе произошел в результате авиаудара с двух вертолетов Вооруженных Сил Украины, зашедших на территорию России на низкой высоте. Жертв нет", - заявил губернатор Гладков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент удара и взрыва нефтебазы в российском Белгороде. ВИДЕО

В Роснефти заявили, что эвакуировали персонал с нефтебазы без пострадавших.

нефть (1917) пожар (5930) россия (95361)


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Топ комментарии
+111
Всім хто влаштував та виконав це свято-респект...
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01.04.2022 08:09
+87
Так це ж "Первое Апреля"!
Не вірю!
Прошу повторити "ВТОРОГО АПРЕЛЯ"
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01.04.2022 08:13
+73
Оказывается в эту игру можно играть вдвоем
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01.04.2022 08:09
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Страница 3 из 3
Кремль повинен бути зруйнований....
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01.04.2022 11:18 Ответить
Друзі - це перемога! Ворог відступає від Києва, та ми громимо його на його території. І це лише початок - настав перелом. Слава Україні!
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01.04.2022 11:19 Ответить
Ні, до перелому ми йдемо...
Але - факт, ми - переможемо!
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01.04.2022 11:34 Ответить
денаціфікація рашки
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01.04.2022 11:29 Ответить
Первоапрельские шутки *****. Но нефтебаза - это ещё мелко. Мог бы сразу рвануть тактическим ядрённым зарядом по Воронежу или тому самому Белгороду.
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01.04.2022 11:46 Ответить
Какая украинская авиация, вьІ же ее всю уничтожили в первьІе дни вторжения.

Меньше курить надо на взрьІвоопасньІх обєктах.

Хотя может ето марсиане на НЛО прилетели. Орду и там не любят.
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01.04.2022 11:51 Ответить
Похоже, чуваки уничтожили не ту авиацию... 0_0
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02.04.2022 00:31 Ответить
А хенерал бутусов каже шо то наші бомбанули... Ото вже дебіл... https://uazmi.net/news/post/blmgE9bwOtmPjIV0AikPsE https://uazmi.net/news/post/blmgE9bwOtmPjIV0AikPsE

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01.04.2022 11:54 Ответить
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01.04.2022 12:04 Ответить
Тут немає чого і думати. По всіх версіях "ДБР" і генпрокурорки склади підриває тільки одна особа - Порошенко. Хай віддадуть своїм друзякам кацапам всі справи, які проти нього порушили, 'для об'єднання. Злочин розкрити. Як йому все вдається, навіть далеко бути від того місця, а все-таки підривати. Чи сбогодні всі ці подвї на себе потягнуть "слуги"?
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01.04.2022 12:02 Ответить
Это сделал не украинский вертолет, а бендерогуси укроспичками.
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01.04.2022 12:06 Ответить
Если это бомбили сами кацапы сами себя, то я не понимаю: я б на их месте ударил бы по детскому дому, а не по стратегическому обэкту гсм он и в африке гсм, а бабы еще мелкую ******* нарожают
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01.04.2022 12:10 Ответить
На відео чітко видно, що це не Мі-24. У нього немає хвостової балки з хвостовим гвинтом. Хвіст короткий, тож це може бути тільки російські К-50 або К-52. У нас таких взагалі немає на озброєнні.
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01.04.2022 12:11 Ответить
може вже є?
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01.04.2022 16:19 Ответить
Хвіст короткий
---
Не короткий, а поджатый... Значит, точно рашист!
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02.04.2022 00:33 Ответить
Добрий вечір! Ми з України!
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01.04.2022 12:59 Ответить
Ми глибоко занепокоєні і білгородською нафтобазою, і наперед занепокоєні ще й курською, якщо пуйло бомбане і по ній.
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01.04.2022 13:00 Ответить
У паРаші ще багато не тільки нафтобаз, але й складів з озброєнням і там теж з технікою безпаки не все гаразд.
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01.04.2022 14:34 Ответить
Ммм, скільки відразу з'явилось якісних відео та фото, зроблених в ночі, цього просто вражаючого нападу, на мегаважливий об'єкт в тилу. Не по військах біля Харкова, РСЗВ чи арту з ПВО, командні пункти і т.д. А нафтобазу в тилу!!!. Але це робилось і знімалось тільки для вати. Тільки рузьке кацапство зможе з'їсти цей фейк. А далі що, знову пару своїх будинків підірвуть? Не в перший раз...
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01.04.2022 13:37 Ответить
прошу не вважати мене конспірологом але чи не може так статися що це бомбардування може бути спланованою акцією самих рашистів щоб підготувати суспільну думку в орді до використання тактичної ядерної зброї в Україні. типу дивіться , орки, нашу землю ******** ми під агресією тому маємо моральне право жахнуть по неонацистах і наркоманах без розбору бо вони всі там однакові
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01.04.2022 14:03 Ответить
Пуцкіну думка свого бидла і накуй не потрібна!
Скажу тобі по секрету в Україні вже більше місяця війна!
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01.04.2022 14:16 Ответить
Гарно горить. А все це недотримання техніки безпеки.
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01.04.2022 14:31 Ответить
Пора ***** вже переходити на висотки в пітєрє та в мацвабаде , шо то та нафтобаза та щей без жєртв ... Нафту стали менше купувать ось і влаштовує зарєво над ордою ....
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01.04.2022 15:21 Ответить
На відео чітко видно, що це не Мі-24. У нього немає хвостової балки з хвостовим гвинтом. Хвіст короткий, тож це може бути тільки російські К-50 або К-52. У нас таких взагалі немає на озброєнні.
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01.04.2022 15:33 Ответить
На К-50, К-52 по 2 вентилятора, а на фото видно только один.
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01.04.2022 16:03 Ответить
Верно.Тем более форма заднего крыла вертолета МИ - 24 более чем 90 градусов ,что и видно в стоп-кадре.Когда у КА - 50,52 та часть около 90 градус.
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01.04.2022 18:43 Ответить
Та нєєє -це Крокоділ явно наш!
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01.04.2022 18:01 Ответить
Вот шо значит курение пьяным в постели.
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01.04.2022 16:03 Ответить
Кацапы готовы бомбить даже свои города и людей, чтобы продолжить Украинскую истерию, чтобы набрать больше пушечного мяса в военкоматах обозленных на Украину
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01.04.2022 16:16 Ответить
ну слава Богу шо мы.
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01.04.2022 16:28 Ответить
рязанские вертолеты посыпают сахарком
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01.04.2022 16:44 Ответить
Росіяни спалили свою нафтобазу для того, щоб мотивувати більше гарматного м'яса воювати проти України,

оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що

"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...

Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. А тим більше ті, рештки яких вивели з Київської та Чернігівської областей - багатьох з них тепер навряд зможуть знову загнати в Україну. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.
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01.04.2022 16:54 Ответить
Отакої, "обвинили"...
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01.04.2022 17:13 Ответить
с 1 апреля вас кацапы) Можем повторить если шо)
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01.04.2022 17:40 Ответить
Що згорить, те не згниє😜.
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01.04.2022 17:46 Ответить
"Дик, чавой там гаріт ? А пачєму наше ПВО нас не защітіла?" Помийка заворушилась,"жєлудкі"щось почали нервувати,коли під дупою щось гримнуло...Нічого,звикайте.."Єта челавечаский фактар",як ваше лайно ТВ вам каже. Слава ЗСУ !
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01.04.2022 17:48 Ответить
А шо там ПІДАРИ - виють!?
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01.04.2022 18:03 Ответить
Можна нескінченно дивитися, як горить вогонь.....,а коли в цьому вогні згоряє кацапня, то позитив зашкалює, от, тільки Єнотика не вистачає для куражу.
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01.04.2022 18:21 Ответить
А как вы мрази хотели!!!!! На войне как на войне!!! Не все же вам убивать наших детей, женщин и стариков!
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01.04.2022 18:45 Ответить
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