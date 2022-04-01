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Новости Война
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Россия перебросила в Украину до 2 тыс. военных из Грузии из-за непредвиденных потерь, - Минобороны Британии

рф

Россия перебросила до 2 тысяч своих военных с территорий Грузии, потому что несет непредвиденные потери в войне против Украины, считает британская разведка.

Об этом идет речь в аналитических данных Министерства обороны Великобритании за 31 марта 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"Россия передислоцирует часть своих сил из Грузии, чтобы усилить вторжение в Украину. От 1200 до 2000 этих российских войск реорганизуются в 3 батальонные тактические группы".

Маловероятно, что Россия планировала создать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о неожиданных потерях, которые она понесла во время вторжения", - говорится в сообщении.

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Россия перебросила в Украину до 2 тыс. военных из Грузии из-за непредвиденных потерь, - Минобороны Британии 01

армия РФ (19047) Великобритания (4922) Грузия (4499)


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Топ комментарии
+9
Чого ще чекають грузини? Якраз самий момент.
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01.04.2022 08:52
+9
еще рано, они ждут пока последний кацапский солдат уедет подыхать в Украину и только потом отважно захватят свои земли
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01.04.2022 08:55
+6
У них теж президенти клоуни які асфальтували дороги замість того щоб озброювати армію?
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01.04.2022 09:00
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Чого ще чекають грузини? Якраз самий момент.
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01.04.2022 08:52 Ответить
Того що і молдавани,з чим вони будуть воювати?
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01.04.2022 08:55 Ответить
У них теж президенти клоуни які асфальтували дороги замість того щоб озброювати армію?
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01.04.2022 09:00 Ответить
але ж у них там на 150 000 орда.
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01.04.2022 10:11 Ответить
У грузинів армія набагато ближча до стандартів НАТО, ніж українська. Якщо кацапи й справді пішли, то можна було б щонайменше закріпитися
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01.04.2022 10:36 Ответить
еще рано, они ждут пока последний кацапский солдат уедет подыхать в Украину и только потом отважно захватят свои земли
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01.04.2022 08:55 Ответить
Бачу ти вже поїхав
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01.04.2022 08:56 Ответить
главное что ты остался
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01.04.2022 09:12 Ответить
Або ті самі їх залишать,бо не буде у кого захвачувать.
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01.04.2022 08:57 Ответить
Із цих 2000 половина вже відмовилась і поїхала назад. Це я про осетинів.
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01.04.2022 09:03 Ответить
Около 300 военных с оккупированной Россией Южной Осетии отказались передает https://glavred.info/world/slozhili-oruzhie-i-vernulis-domoy-300-soldat-iz-yuzhnoy-osetii-otkazalis-voevat-za-rf-s-ukrainoy-10358900.html "Главред" . Информация подтверждается бывшим руководством так называемой "республики".
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01.04.2022 09:21 Ответить
ЗСУ їх знищить!
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01.04.2022 09:10 Ответить
 
 