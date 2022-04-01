Россия перебросила в Украину до 2 тыс. военных из Грузии из-за непредвиденных потерь, - Минобороны Британии

Россия перебросила до 2 тысяч своих военных с территорий Грузии, потому что несет непредвиденные потери в войне против Украины, считает британская разведка.

Об этом идет речь в аналитических данных Министерства обороны Великобритании за 31 марта 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"Россия передислоцирует часть своих сил из Грузии, чтобы усилить вторжение в Украину. От 1200 до 2000 этих российских войск реорганизуются в 3 батальонные тактические группы".

Маловероятно, что Россия планировала создать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о неожиданных потерях, которые она понесла во время вторжения", - говорится в сообщении.

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