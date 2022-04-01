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Число погибших в результате авиаудара по Николаевской ОВА возросло до 24 человек, - ГСЧС

миколаїв

По состоянию на утро 1 апреля количество погибших в результате авиаудара российской армии по Николаевской ОВО возросло до 24.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ГСЧС.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о ситуации с разбором завалов разрушенного оккупантами здания Николаевской облгосадминистрации по состоянию на 7:00 1 апреля.

"В результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской ОВА и ее разрушения погибли 24 человека", - сообщили в ГСЧС.

Там уточнили, что из-под завалов спасатели освободили 23 тела погибших, еще 1 человек скончался уже в больнице.

Чрезвычайники продолжают работу на месте атаки круглосуточно.

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Николаев (2137) обстрел (26891) военно-гражданская администрация (88)


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Державний тероризм - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F насилля з боку держави, яке не має законодавчого або судового забезпечення та може практикуватись державними силовими структурами як всередині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави (проти її внутрішніх ворогів), так і за її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD кордонами - аж до проведення спеціальних операцій проти інших держав.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC вікі
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01.04.2022 09:16 Ответить
А де черговий дурнуватий відосик від Кіма?
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01.04.2022 09:19 Ответить
Загибель однієї людини - трагедія. Загибель багатьох людей статистика. Таке твердження було загально вживаним до цієї війни. Для заходу, для нас у тму числі. Грета Тунберг лила сльози за одним собакою. Ми ж не можемо лити сльози за десятками тисяч. Сліз просто нема. Ми повинні економити сльози - вони нам ************ для радості. Радості перемоги. А зараз за кожним загиблим ми повинні справляти мовчазну тризну з однією емоцією - ненависть до тих, хто вбиває українців. Криваву тризну зі знищеними вбивця, що прийшли на нашу землю. Для пришвидшення перемоги на її алтар ми повинні кидати цих покидьків якомога більше, щоб нас тити їхнього бога війни так, щоб він луснув від їхньої крові. Інші емоції - жах, співчуття, милосердя ми повинні сховати, обережно загорнувши у наш мирний синьо-жовтий прапор у скриню людяності з Тризубом на віку до того часу, поки Перемога не дасть нам ключі для відкриття цих емоцій. Жахатися від наших втрат ми будемо потім, бо жах сковує волю. Волю до нашої Перемоги. А зараз нехай жахається світ. Жахається від усвідомлення того, як він пацифістськими хибними цінностями виплекав цього кровдерного монстра. Співчуття і людяність ми прибережемо на мирний час, який на тане після трибуналу над вбивцями. А до того часу наші емоції - це ненависть. Наша зброя - правда. Наші інструменти - пам'ять, воля і сила. Слава Україні! Смерть ворогам!
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01.04.2022 09:34 Ответить
ЩО той кім звездить тільки за не свої досягнення у звільненні Миколаївської області,просто зелене понтове ЧМО.
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01.04.2022 10:35 Ответить
 
 