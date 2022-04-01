Число погибших в результате авиаудара по Николаевской ОВА возросло до 24 человек, - ГСЧС
По состоянию на утро 1 апреля количество погибших в результате авиаудара российской армии по Николаевской ОВО возросло до 24.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ГСЧС.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о ситуации с разбором завалов разрушенного оккупантами здания Николаевской облгосадминистрации по состоянию на 7:00 1 апреля.
"В результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской ОВА и ее разрушения погибли 24 человека", - сообщили в ГСЧС.
Там уточнили, что из-под завалов спасатели освободили 23 тела погибших, еще 1 человек скончался уже в больнице.
Чрезвычайники продолжают работу на месте атаки круглосуточно.
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