Украинские женщины и дети стали живым щитом, не дающим ВСУ работать по врагу, - Верещук

Украинские женщины и дети стали живым щитом, не позволяющим Вооруженным силам Украины работать по врагу. Поскольку российские оккупанты понимают, что с ними будет, если не будет гражданских.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина рассказала вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Наши женщины и дети стали живым щитом, который не дает нашей армии работать по врагу. Поэтому мы так настаиваем на гуманитарных коридорах, а они не хотят их открывать. Потому что если там не будет наших гражданских, вы понимаете, что с ними будет и куда они попадут", – заявила она.

По ее словам, в ходе переговоров в Стамбуле украинская сторона передала России письмо с требованием открыть гуманитарные коридоры из 97 населенных пунктов в 9 областях.

"Среди них Черниговская, Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Сумская, Николаевская. Там перечислены все основные населенные пункты, даже маленькие, как Иванков и Дымер. Мы понимаем, где нельзя провести эвакуацию. Здесь вопрос не в нас", – заметила Верещук.

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Она подчеркнула, что российская сторона не хочет согласовывать гуманитарные коридоры по определенным причинам.

"Например, в Иванково их пункт, они сосредоточили там свои войска, и очевидно, они не хотят, чтобы туда ехали автобусы, чтобы были открыты коридоры. И, конечно, они не хотят потерять живой щит", - добавила вице-премьер.