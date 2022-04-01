Кремль попытается создать на временно захваченных территориях Украины "что-то вроде Северной Кореи", - экс-премьер Швеции Бильдт
Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт предупреждает, что Кремль попытается создать на временно захваченных территориях государственные образования, чтобы противопоставить их независимой Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Сегодня".
Он предполагает, что РФ может забрать некоторые территории Украины в том случае, если не справится со страной целиком.
"Мы возвращаемся к 2014 году: Новороссия. Хотели Одессу, хотели Харьков, хотели все. Но, конечно, взяли то, что смогли. Если они смогут взять на Восток от Днепра, может Одессу захватят. Они устроят что-то такое вроде Северной Кореи. Назовите, как хотите. В этом нет сомнений", – говорит экс-премьер-министр Швеции.
Топ комментарии
+24 First Last #456082
показать весь комментарий01.04.2022 09:44
+23 Артем #512840
показать весь комментарий01.04.2022 09:43
+17 Gyro
показать весь комментарий01.04.2022 09:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сьогодні «патріотична» Наталья Могилевская заявила, «я першою після війни буду вимагати…російську мову як державну…половина України розмовляє російською…так само у Швейцарії…».
Вам не здається, що це корелюєься з вимогами фашиста путіна про другу державну мову?
Так хто така Могилевська насправді, якщо вимагає мову Московії тут в Україні?
Треш? Ні, не треш. Ціленаправлена політика.
В той час коли русскій мір вбиває українців в прямому сенсі цього слова - у нас тут ось такі адепти просувають мову, яка насильно була приведена в Україну війнами, Голодоморами, окупаціями.
При чому, зверніть уваги кому вона дає інтерв'ю. Наташе Влащєнко. Тій що роками працювала на каналах Медведчука/Путіна.
Нормально?
Ось так нас намагаються просто зараз заштовхнути назад в московську систему координат, замість будувати свою країну.
Скажу одне - підете за русскім кораблем. Гарантую вам.
"Новоросія". Хотіли Одесу, хотіли Харків, хотіли все.
Але, звичайно, взяли те, що змогли.
Якщо вони зможуть взяти на схід від Дніпра, може Одесу захоплять. Вони влаштують щось таке на зразок Північної Кореї.
Назвіть, як хочете. У цьому немає сумнівів", - екс прем'єр Швеції.
Путін послідовний...І йому помагають "умиротворювачі": з США, НАТО, Німеччини, Франції ...
"
Сплошной МАРИУПОЛЬ продолжается ...
"Готовность Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Украину к тому, чтобы пойти на значительные уступки Кремлю? Украину подтолкнуть, а не РФ? Жертву "принудить к миру", а не агрессора, который продолжает превращать Украину в сплошной МАРИУПОЛЬ
Еще в Женеве Байден по умолчанию согласился с притязаниями Путина к Украине в обмен на "дружить" против Китая, который также согласился с намерениями Путина?
Но, путин не "сдержал слово" - не анексировал Украину за три дня.
Вот такие нестыковки... получились...
Но окно возможностей сохраняется - небо не закрывают и прочее прочая что могло бы остановить войну...
Сплошной МАРИУПОЛЬ продолжается...
У цьому зв'язку посилання на Північну Корею правильне - диктатори живучі і за владу тримаються довго, передаючи із рук в руки. Значить, війна до перемоги.
И запомните ПОРОХОБОТЫ - территории фигня!
Взять они могут только член Путина, а не Одессу.
"Телеканал «Царьград» https://www.interfax.ru/business/832590 утверждает , что получил один миллиард рублей от компании Google в качестве неустойки по иску о восстановлении своего аккаунта на видеохостинге YouTube
Основатель телеканала Константин Малофеев заявил, что направит взысканные с корпорации средства «на поддержку специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины».
Почему этот главный имперец Малофеев не попал под нынешние "адовы" санкции? Ему еще и компенсации платят.
Щось наша влада нічого не робить в цьому напрямку.
Росіяни ніколи по своїй волі не виводять війська.
З північного напрямку вони їх виводять тому що там їм добре дали по зубам.