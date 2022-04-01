Кремль попытается создать на временно захваченных территориях Украины "что-то вроде Северной Кореи", - экс-премьер Швеции Бильдт

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт предупреждает, что Кремль попытается создать на временно захваченных территориях государственные образования, чтобы противопоставить их независимой Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Сегодня".

Он предполагает, что РФ может забрать некоторые территории Украины в том случае, если не справится со страной целиком.

"Мы возвращаемся к 2014 году: Новороссия. Хотели Одессу, хотели Харьков, хотели все. Но, конечно, взяли то, что смогли. Если они смогут взять на Восток от Днепра, может Одессу захватят. Они устроят что-то такое вроде Северной Кореи. Назовите, как хотите. В этом нет сомнений", – говорит экс-премьер-министр Швеции.

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