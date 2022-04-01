Ночь в регионах: возле Чернигова продолжаются бои. В Донецкой области обстрелы по всей линии фронта. В Херсонской области не утихают взрывы и выстрелы, - отчеты ОВА

Ночью 1 апреля российские оккупанты продолжили обстреливать Луганскую, Донецкую, Харьковскую и Херсонскую области, за сутки 31 марта по меньшей мере 9 мирных жителей погибли, более двух десятков получили ранения.

Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций на 8:00 1 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ривненской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Запорожской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

В Киевской области ночь прошла относительно спокойно. Было несколько воздушных тревог по всей области. Враг продолжает частичный отвод подразделений с севера области. Города Макаров и Ирпень – контролируются ВСУ. Инфраструктура разрушена, территория заминирована. Идет операция по зачистке.

Смотрите также: В Белгороде паника и ажиотаж на АЗС из-за пожара на нефтебазе. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Черниговская область: продолжаются бои возле города Чернигова. 31 марта было освобождено несколько сел недалеко от Чернигова, на киевском направлении. Интенсивность обстрелов города за сутки снизилась.

На Донетчине широких наступательных действий со стороны противника не было, но обстрелы по всей линии столкновения продолжаются. За сутки среди гражданских 7 погибших, среди них один ребенок, и 22 раненых, в часности 4 детей. Самые сильные обстрелы и разрушения в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке и Угледаре. Марьинку с утра штурмовала пехота, но защитники отбивают атаки. Утром были обстрелы окрестностей Новолуганского. Мариуполь без изменений: заблокирован, но борется. Ни один гуманитарный груз в город не зашел – российские оккупанты не пускают.

На Луганщине были мощные обстрелы Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной. Повреждены 20 объектов, в том числе 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, объекты инфраструктуры. От огня россиян погибли 2 человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошковки. Спасены из огня 4 человека. Без газоснабжения находятся 32 населенных пункта, из них 28 – полностью и 5 частично.

На Харьковщине увеличилась интенсивность обстрелов Харькова, вечером ракета попала в центральную часть города. По предварительным данным, жертв нет. Продолжаются обстрелы жилых районов. По области продолжаются бои на Изюмском направлении. Из населенных пунктов района эвакуируют людей, за сутки 31 марта – 2500 тыс.

Николаевщина: ночью враг обстреливал Николаевский район. На других территориях ночь относительно спокойная. Продолжаются спасательно-поисковые работы после ракетного удара в г. Николаеве.

Читайте также: Кремль попытается создать на временно захваченных территориях Украины "что-то вроде Северной Кореи", - экс-премьер Швеции Бильдт

На Херсонщине не утихают взрывы и выстрелы. На границе с Николаевской и Днепропетровской областями за последние сутки велись боевые действия. Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре, домах местных жителей. Эти районы находятся на грани гуманитарной катастрофы.