Уничтожены 32 военных РФ, танки, 2 "Града", 2 БТР в Запорожской области, - сводка ОВА по состоянию на 1 апреля

Обстановка вокруг Запорожья и в Запорожской области остается напряженной, но контролируемой. Противник делает попытки продвижения по направлениям населенных пунктов Гуляйполе, Запорожье, Каменское, но успеха не имеет.

Об этом сообщает в телеграме Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты продолжают артобстрелы местной инфраструктуры и дорог в Орехово и нескольких других населенных пунктах Пологовского района.

"По информации из высшего штаба Сил обороны Украины по состоянию на вечер 31 марта 2022 года и на утро 1 апреля 2022 года подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 32 оккупантов, 38 ранили, также у врага теперь на два бронетранспортера и два танка меньше. Кроме того, наши бойцы уничтожили 7 автомобилей и 2 реактивные системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении.

Подразделения ГСЧС в местах, где происходили боевые столкновения, ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций. Так, в результате обстрелов в городе Пологи горели два жилых дома и дворовая постройка общей площадью 158 кв.м. Спасатели потушили пожар. Жертв и пострадавших нет.

Пиротехниками ГСЧС были обезврежены 44 взрывоопасных предмета в Запорожском районе области.

В населенном пункте Пологи временно не работает отделение полиции. Под эгидой городского совета создаются народные дружины для борьбы с мародерами. Местных мужчин призывают выходить на патрулирование улиц.

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В оккупированном Мелитополе практически катастрофа с медицинским персоналом местных больниц. Работники не выдерживают давления и шантажа со стороны временных оккупационных властей и войск, массово покидают территорию города. Приблизительно 40-50% врачебного персонала уехало.

Что касается Запорожья, то жители города вместе с подразделениями ТРО и другими силовыми структурами продолжают готовиться к обороне.

Также на днях около 60 военнослужащих одной из бригад территориальной обороны приняли присягу на верность народу Украины.

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