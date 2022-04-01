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Новости Агрессия России против Украины Война
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Уничтожены 32 военных РФ, танки, 2 "Града", 2 БТР в Запорожской области, - сводка ОВА по состоянию на 1 апреля

рф,техніка

Обстановка вокруг Запорожья и в Запорожской области остается напряженной, но контролируемой. Противник делает попытки продвижения по направлениям населенных пунктов Гуляйполе, Запорожье, Каменское, но успеха не имеет.

Об этом сообщает в телеграме Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты продолжают артобстрелы местной инфраструктуры и дорог в Орехово и нескольких других населенных пунктах Пологовского района.

"По информации из высшего штаба Сил обороны Украины по состоянию на вечер 31 марта 2022 года и на утро 1 апреля 2022 года подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 32 оккупантов, 38 ранили, также у врага теперь на два бронетранспортера и два танка меньше. Кроме того, наши бойцы уничтожили 7 автомобилей и 2 реактивные системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении.

Подразделения ГСЧС в местах, где происходили боевые столкновения, ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций. Так, в результате обстрелов в городе Пологи горели два жилых дома и дворовая постройка общей площадью 158 кв.м. Спасатели потушили пожар. Жертв и пострадавших нет.

Пиротехниками ГСЧС были обезврежены 44 взрывоопасных предмета в Запорожском районе области.

В населенном пункте Пологи временно не работает отделение полиции. Под эгидой городского совета создаются народные дружины для борьбы с мародерами. Местных мужчин призывают выходить на патрулирование улиц.

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В оккупированном Мелитополе практически катастрофа с медицинским персоналом местных больниц. Работники не выдерживают давления и шантажа со стороны временных оккупационных властей и войск, массово покидают территорию города. Приблизительно 40-50% врачебного персонала уехало.

Что касается Запорожья, то жители города вместе с подразделениями ТРО и другими силовыми структурами продолжают готовиться к обороне.

Также на днях около 60 военнослужащих одной из бригад территориальной обороны приняли присягу на верность народу Украины.

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армия РФ (19079) уничтожение (6837) Запорожская область (3051)


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Топ комментарии
+13
Дякуємо всім захисникам України...
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01.04.2022 10:19
+8
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01.04.2022 10:16
+6
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1509631096392232979 11 ч



Премию Дарвина в этом году поделят между собой рекордсмены Чернобаевки и дебилы, рывшие траншеи в Чернобыле.
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01.04.2022 10:39
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01.04.2022 10:16 Ответить
Виродок нації.
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01.04.2022 10:53 Ответить
Ні - не виродок. Плоть од плоті. Ліцо тої нації гнилої.
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01.04.2022 11:42 Ответить
Дякуємо всім захисникам України...
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01.04.2022 10:19 Ответить
Дякуємо! Маріуполь! Людоньки! Маріуполь!!!
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01.04.2022 10:22 Ответить
Именно так и выигрываются в долгосрочной перспективе войны с сильными противниками. По чуть-чуть, путем методичного уничтожения отставших колон, каждый день по несколько раз.
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01.04.2022 10:25 Ответить
Это если есть ПЗРК и пво-не будет-будут прочесывать придорожные лески и посадки вдоль дорог с вертолетов с тепловизорами и будет по партизанам
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01.04.2022 10:31 Ответить
Под каждое дерево солдата не поставишь, тепловизоров в армии рашки мало ибо коррупция и генеральские дворцы за зп не построить, а страна слишком большая, чтобы ее контролировать таким образом.
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01.04.2022 10:35 Ответить
американские дроны камикадзэ пришли , скоро мы раша искандерам сделаем ********у у Луки
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01.04.2022 10:31 Ответить
А о это чей символ, кто знает ?
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01.04.2022 10:35 Ответить
Резерв.
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01.04.2022 10:52 Ответить
Изюм

https://t.me/kyivoperativ/93548?single
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01.04.2022 10:36 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1509631096392232979 11 ч



Премию Дарвина в этом году поделят между собой рекордсмены Чернобаевки и дебилы, рывшие траншеи в Чернобыле.
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01.04.2022 10:39 Ответить
Запоріжжя, то жителі міста разом із підрозділами ТрО та іншими силовими структурами продовжують готуватися до оборони. ??? незрозумів???
То що орки ..де?до Запоріжжя пролізли?
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01.04.2022 10:46 Ответить
Васильевка - Запорожье - 40 км, Пологи - тоже "за углом". Но там такие тягуны!!! Что движки орков кипят. Значит надо обходить. А на всё про всё там была только одна 25 Сичеславская бригада, которая перекрывала дороги на Харьков, Донецк и Симферополь. Ну и конечно тер оборона! Без неё там было бы очень тяжко. УДА ещё сильно помогала. Ветераны Моссад...
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01.04.2022 11:03 Ответить
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01.04.2022 10:49 Ответить
Виявляється Пологи вже звільнили. Тобто просунулись 20км на південь.
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01.04.2022 10:49 Ответить
Нема оркам чим з півдня наступати. Більша частина тих, що зайшли, помножились на нуль або отримали поранення під Маріком та у Миколаївській області. Іде прихвана мобілізація у Криму, але там всі у курсі ситуації і бачать скільки отримали 200-х та 300-х.
Основні резерви орків напроти Харківської та Донецької областей.
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01.04.2022 12:19 Ответить
Готуватись до оборони треба всім, де б не був ворог
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01.04.2022 10:53 Ответить
 
 