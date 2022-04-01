Российские оккупанты не дают уехать из Мелитополя, людей вывозят в Крым, - мэр Федоров

В Мелитополе на сегодняшний день остается около 70-75 тысяч жителей. Оккупационные войска не позволяют людям уехать.

Об этом во время телемарафона "Единые новости" сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По моим оценкам, в городе остается около 70 -75 тыс. человек. Оккупанты делают все, чтобы люди не выехали из города. Дорога из Запорожья в Мелитополь в обычное время - это 1 час, в моем понимании, что в военное время - это 4 часа, но сейчас она занимает 2 суток. Оккупанты намеренно все задерживают, чтобы не выпускать людей и оккупировать город", - сказал он.

Также солдаты РФ блокируют и неофициальные зеленые коридоры.

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"Всех отправляют только в Крым. Говорят, что туда можно доехать без проблем, но наши люди не хотят ехать в Крым", - добавил мэр.

Сегодня из Мелитополя в Запорожье должны отправить эвакуационные автобусы и колонну частных автомобилей. По подсчетам городского головы сегодня попытаются эвакуироваться 1500 - 2000 граждан.