РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12017 посетителей онлайн
Новости Война
4 633 13

Российские оккупанты не дают уехать из Мелитополя, людей вывозят в Крым, - мэр Федоров

мелітополь

В Мелитополе на сегодняшний день остается около 70-75 тысяч жителей. Оккупационные войска не позволяют людям уехать.

Об этом во время телемарафона "Единые новости" сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По моим оценкам, в городе остается около 70 -75 тыс. человек. Оккупанты делают все, чтобы люди не выехали из города. Дорога из Запорожья в Мелитополь в обычное время - это 1 час, в моем понимании, что в военное время - это 4 часа, но сейчас она занимает 2 суток. Оккупанты намеренно все задерживают, чтобы не выпускать людей и оккупировать город", - сказал он.

Также солдаты РФ блокируют и неофициальные зеленые коридоры.

Смотрите также: Уничтожен вертолет Ми-8 российских оккупантов на Харьковщине. ФОТО

"Всех отправляют только в Крым. Говорят, что туда можно доехать без проблем, но наши люди не хотят ехать в Крым", - добавил мэр.

Сегодня из Мелитополя в Запорожье должны отправить эвакуационные автобусы и колонну частных автомобилей. По подсчетам городского головы сегодня попытаются эвакуироваться 1500 - 2000 граждан.

армия РФ (19079) депортация (678) Мелитополь (613) эвакуация (2065)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Викрадення людей-це акт міжнародного тероризму..
показать весь комментарий
01.04.2022 10:41
+6
Кацапи з 24.02 порушили все, що можливо. Однім актом більше, однім менше - кацапам все одно. Європа крім економічних санкцій та великої стурбованості нічим відповісти не змрже
показать весь комментарий
01.04.2022 10:43
+5
bamr


@bamr69

·
https://twitter.com/bamr69/status/1509731803485151237 4 ч



Нормально так прибарахлился , обчистил чей то гараж . Но карма таки настигла .

показать весь комментарий
01.04.2022 10:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Викрадення людей-це акт міжнародного тероризму..
показать весь комментарий
01.04.2022 10:41 Ответить
Кацапи з 24.02 порушили все, що можливо. Однім актом більше, однім менше - кацапам все одно. Європа крім економічних санкцій та великої стурбованості нічим відповісти не змрже
показать весь комментарий
01.04.2022 10:43 Ответить
Та і влада України рашу в гаранти кличе
показать весь комментарий
01.04.2022 10:46 Ответить
интересно откуда вещает *мер* Мелитополя? по слухам он давно удрал из города
показать весь комментарий
01.04.2022 10:44 Ответить
Добре хоч не ліг під окупантів, розповідаючи як роССія про вас подбає....
показать весь комментарий
01.04.2022 10:52 Ответить
bamr


@bamr69

·
https://twitter.com/bamr69/status/1509731803485151237 4 ч



Нормально так прибарахлился , обчистил чей то гараж . Но карма таки настигла .

показать весь комментарий
01.04.2022 10:45 Ответить
Знаешь, могу понять золото и баксы, курей могу понять... Но вот унитазы, ковры и это - выше моего понимания
показать весь комментарий
01.04.2022 11:50 Ответить
ВОНО, або на клятій ОНО. от і вся відповідь
показать весь комментарий
01.04.2022 13:24 Ответить
Но один хрен, не понимаю! Это всё равно что чужой зубной щёткой пользоваться. ****, где хоть элементарная брезгливость?
показать весь комментарий
01.04.2022 14:13 Ответить
Всіх відправляють лише на Крим. Кажуть, що туди можна доїхати без проблем, але наші люди не хочуть їхати в Крим",

Потрібні статисти для ТВ...
показать весь комментарий
01.04.2022 10:48 Ответить
Сестра в Мелитополе, связи нет и не знаю, как их оттуда забрать. В 14 ом, все оставили в Макеевке, обустроились в Мелитополе и опять русня припёрлась.
показать весь комментарий
01.04.2022 10:50 Ответить
Сочувствую. Сам там жил, в военном городке. Если что, пусть хоть с орками, но уматывает. Наши отбивать будут, нехрен там живым щитом выступать.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:53 Ответить
В Херсоні вже хнр планують утворити.
показать весь комментарий
01.04.2022 10:54 Ответить
 
 