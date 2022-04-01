В Курской области РФ силовиков перевели в повышенную готовность из-за пожара на нефтебазе в Белгороде

Курская область РФ перевела в режим повышенной готовности силовые структуры после пожара на белгородской нефтебазе.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности. Сохраняем спокойствие. Продолжаю держать в курсе событий", - написал Старовойт в Телеграмм-канале.

Он также отметил, что в случае необходимости Курская область готова поделиться с Белгородской запасами топлива.

"Мы всегда готовы поделиться с соседями, своих запасов топлива у нас хватит на несколько недель. Не поддавайтесь панике – специально заправляться впрок не нужно", – призвал Старовойт.

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Пожар на нефтебазе в Белгороде произошел утром в пятницу. Гладков сообщал, что причина возгорания – авиаудар украинских военных. В результате возгорания пострадали двое сотрудников нефтебазы, жертв нет. Жители близлежащих улиц перевезены в безопасное место.