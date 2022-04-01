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Новости Война
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Враг потихоньку уходит с Черниговщины, но расслабляться еще рано, - председатель ОВА Чаус. ВИДЕО

чаус

Оккупанты выводят свои силы из Черниговской области. Но регион остается в пределах доступности для вражеских ракетных и артиллерийских обстрелов и расслабляться еще рано.

Об этом заявил в своем обращении глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг благодаря нашим Вооруженным Силам потихоньку уходит из Черниговщины. Зачем он это делает? Ну, одному ему известно. Но я надеюсь, что он уходит отсюда навсегда. Но даже если он отходит для перегруппировки, чтобы вернуться, то мы его будем ждать с двойным "радушием", – сказал Чаус.

По его словам, громады работают над восстановлением жизнедеятельности, а защитники Украины занимаются разминированием населенных пунктов и "зачисткой от москальской нечисти".

Смотрите: "Как мы вас ждали!": В Черниговской области местные жители встречают украинских защитников. ВИДЕО

Чаус подчеркнул, что противник может наносить по Черниговщине новые авиационные и ракетные удары.

"Возможны авиационные и ракетные удары по области. Этого никто не отменял. Враг может действовать любым образом, и таким тоже. То есть они долетают на сегодня до нас и достреливают. Поэтому у меня большая просьба: при наличии сигналов тревоги находиться в объектах укрытия", - сказал он.

Он подытожил: "Нам еще рано расслабляться, у нас еще много работы и еще война".

Чернигов (884) Черниговщина (1485) Чаус Вячеслав (49)


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Топ комментарии
+3
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1509766440232136709 2 ч



Велика Британія на відміну від інших союзників, не радить Україні зараз укладати мирну угоду з Росією ціною великих поступок, - The Times Щось Британія мені подобається усе більше і більше)
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01.04.2022 11:22
+2
https://www.facebook.com/uvPivden/?__cft__[0]=AZXkvLkLViF-0z9qv5WY2HspfuTcxELRRlA7TiZrAj_cFQGOoPT3IpMPuUH357A0MsBR0VESgw0Lk9tODVeWodix4EJYD4OHt3QBIeePUwYMtkBtkNetqXCvcr863we6ubQqxQZn8jQUuMBFMMEQ_KrC&__tn__=-UC%2CP-R Угруповання військ "Південь" / Grouping of troops "South"

https://www.facebook.com/uvPivden/posts/112379708089261?__cft__[0]=AZXkvLkLViF-0z9qv5WY2HspfuTcxELRRlA7TiZrAj_cFQGOoPT3IpMPuUH357A0MsBR0VESgw0Lk9tODVeWodix4EJYD4OHt3QBIeePUwYMtkBtkNetqXCvcr863we6ubQqxQZn8jQUuMBFMMEQ_KrC&__tn__=%2CO%2CP-R 12 год ·



Визволено 11-ть населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України.
Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади та 4-го танкового батальйону 17-ї окремої танкової бригади, що перебувають в угрупованні військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині:
Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам'янка, Пригір'я, Кочубєївка, Орлове.
Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади та 4-му танковому батальйону 17-ї окремої танкової бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування).
В свою чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників.
Проводячи операції із визволення даних населених пунктів підрозділи оновилися «трофейною» технікою. На їх рахунку перебувають танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.
Дякуємо нашим захисникам.
Слава Україні!
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01.04.2022 11:04
+2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZUfXSBVuH2sReUARfuUmol7KX21JFnvIjAgrOkeBaOnCu8tJjNyRHKPtUycynH9J1GWLUdWIdqjGi6d9WbaolNZG-NIlsbONi31E5934y1aOU_4I3o1QWhA5bX_PcgHaZ0&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 1 Ой, а як це так, головний союзник посипався. НАТО вже в Вірменії ))

Вірменія прийняла військових аташе країн-членів ЄС і НАТО на авіабазі Гюмрі, щоб довести, що її 4 винищувачі Су-30СМ залишилися на місці і не були направлені на допомогу Росії в Україні.






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01.04.2022 11:06
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надеюсь в Чернигов довезут СтарСтрик, чтобы достойно встретить ватнобомбометателей
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01.04.2022 10:58 Ответить
тепер напевно буде сконцентровано на Харків-Запоріжжя-Ордло по річці Дніпро
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01.04.2022 11:04 Ответить
https://www.facebook.com/uvPivden/?__cft__[0]=AZXkvLkLViF-0z9qv5WY2HspfuTcxELRRlA7TiZrAj_cFQGOoPT3IpMPuUH357A0MsBR0VESgw0Lk9tODVeWodix4EJYD4OHt3QBIeePUwYMtkBtkNetqXCvcr863we6ubQqxQZn8jQUuMBFMMEQ_KrC&__tn__=-UC%2CP-R Угруповання військ "Південь" / Grouping of troops "South"

https://www.facebook.com/uvPivden/posts/112379708089261?__cft__[0]=AZXkvLkLViF-0z9qv5WY2HspfuTcxELRRlA7TiZrAj_cFQGOoPT3IpMPuUH357A0MsBR0VESgw0Lk9tODVeWodix4EJYD4OHt3QBIeePUwYMtkBtkNetqXCvcr863we6ubQqxQZn8jQUuMBFMMEQ_KrC&__tn__=%2CO%2CP-R 12 год ·



Визволено 11-ть населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України.
Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади та 4-го танкового батальйону 17-ї окремої танкової бригади, що перебувають в угрупованні військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині:
Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам'янка, Пригір'я, Кочубєївка, Орлове.
Завдяки військовим 60-тої окремої піхотної бригади та 4-му танковому батальйону 17-ї окремої танкової бригади місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування).
В свою чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників.
Проводячи операції із визволення даних населених пунктів підрозділи оновилися «трофейною» технікою. На їх рахунку перебувають танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу.
Дякуємо нашим захисникам.
Слава Україні!
показать весь комментарий
01.04.2022 11:04 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZUfXSBVuH2sReUARfuUmol7KX21JFnvIjAgrOkeBaOnCu8tJjNyRHKPtUycynH9J1GWLUdWIdqjGi6d9WbaolNZG-NIlsbONi31E5934y1aOU_4I3o1QWhA5bX_PcgHaZ0&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 1 Ой, а як це так, головний союзник посипався. НАТО вже в Вірменії ))

Вірменія прийняла військових аташе країн-членів ЄС і НАТО на авіабазі Гюмрі, щоб довести, що її 4 винищувачі Су-30СМ залишилися на місці і не були направлені на допомогу Росії в Україні.






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01.04.2022 11:06 Ответить
Добивать их надо при отходе.
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01.04.2022 11:09 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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01.04.2022 11:09 Ответить
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1509766440232136709 2 ч



Велика Британія на відміну від інших союзників, не радить Україні зараз укладати мирну угоду з Росією ціною великих поступок, - The Times Щось Британія мені подобається усе більше і більше)
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01.04.2022 11:22 Ответить
Багатюща історія та безперервний суверенітет на протязі століть має свої величезні переваги. Мабуть, тому вони стали такими успішними.
І, на відміну від багатьох інших західних демократій, британці надзвичайно серйозно відносяться до зобов'язань.
Таким союзником варто дорожити.
Є там і свої скелети у шафі, і звісно ж свої інтереси, але порівняно з перевагами ці недоліки - малопомітний дріб'язок...
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01.04.2022 14:26 Ответить
З важкими боями, але ЗСУ просувається до Херсона, - Херсонська облрада
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01.04.2022 11:30 Ответить
інформація від москальських інсайдерів - Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с Николаем Патрушевым, Валерием Герасимовым, Сергеем Шойгу, Александром Бортниковым, Сергеем Нарышкиным и в конце совещания подключили главу МИД Сергея Лаврова.

Во время совещания, после обсуждения основных вопросов, касающихся перспектив ведения военных действий в Украине, Путин предварительно согласовал следующую концепцию: повысить концентрацию российских войск и вооружений на Донбассе и, не давая возможность подтянуть на Донбасс подкрепление украинским вооруженным силам, нанося ракетные удары по объектам, в том числе гражданской инфраструктуры Украины, совершить попытку бОльшим количеством войск и вооружений, за три-четыре дня захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей и, если будет возможность, дальше развивать успех в харьковском направлении.

Возможные безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ при реализации этого плана, Генштаб оценивает до пяти тысяч человек. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов лично поручился карьерой и фактически головой за успех такой операции, если Путин даст окончательное согласие на реализацию этих планов. Предварительное согласие Путина означает разрешение на подготовку реализации этой операции в кратчайшие сроки.

Если эти планы будут окончательно утверждены к действию, но при их реализации желаемый результат не будет достигнут, то вариантов у Путина останется минимум, два основных из которых это полный откат ситуации с отводом войск и вооружений на довоенные позиции и это фактически признание Путиным поражения, либо применение ядерного оружия как последнего аргумента. Остальные варианты это просто длинный путь к одному из двух перечисленных.
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01.04.2022 11:53 Ответить
Нам теперь до самого развала РФ расслабляться рано, та и когда гепнется - тоже надо будет быть начеку.
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01.04.2022 13:01 Ответить
 
 