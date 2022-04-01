Враг потихоньку уходит с Черниговщины, но расслабляться еще рано, - председатель ОВА Чаус. ВИДЕО

Оккупанты выводят свои силы из Черниговской области. Но регион остается в пределах доступности для вражеских ракетных и артиллерийских обстрелов и расслабляться еще рано.

Об этом заявил в своем обращении глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг благодаря нашим Вооруженным Силам потихоньку уходит из Черниговщины. Зачем он это делает? Ну, одному ему известно. Но я надеюсь, что он уходит отсюда навсегда. Но даже если он отходит для перегруппировки, чтобы вернуться, то мы его будем ждать с двойным "радушием", – сказал Чаус.

По его словам, громады работают над восстановлением жизнедеятельности, а защитники Украины занимаются разминированием населенных пунктов и "зачисткой от москальской нечисти".

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Чаус подчеркнул, что противник может наносить по Черниговщине новые авиационные и ракетные удары.

"Возможны авиационные и ракетные удары по области. Этого никто не отменял. Враг может действовать любым образом, и таким тоже. То есть они долетают на сегодня до нас и достреливают. Поэтому у меня большая просьба: при наличии сигналов тревоги находиться в объектах укрытия", - сказал он.

Он подытожил: "Нам еще рано расслабляться, у нас еще много работы и еще война".