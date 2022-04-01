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Новости Агрессия России против Украины Война
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Нидерланды частично приостановили работу посольства в РФ: "В настоящее время не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом"

нідерланди

Из-за вторжения России в Украину Нидерланды частично приостановили работу посольства в РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за вторжения России в Украину мы были вынуждены приостановить часть нашей деятельности, пока не прекратится война. Мы возлагаем на Кремль ответственность за эту бессмысленную войну, которая уносит множество жизней – как мирных жителей Украины, так и российских солдат. В настоящее время не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом", - говорится в сообщении. 

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Как сообщалось, Нидерланды официально приняли более 21 тысяч украинцев, спасающихся от развязанной Россией войны в Украине. Однако в Министерстве юстиции и безопасности страны отмечают, что фактическая цифра, вероятно, больше, потому что есть и люди, которые опекаются украинцами дома исключительно за свой счет.

Власти страны призывают всех украинцев, вынужденных покинуть собственные дома и находящихся в Нидерландах, официально регистрироваться, чтобы после этого была возможность получить помощь.

Нидерланды (1571) посольство (1079)


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Топ комментарии
+7
Тю,які дивні голландці. А ось падлоляк,агрохімія, "ватнік" чалий і їх ляльковод дєрьмак впевнені що мирні договори з кацапами можна підписувати.
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01.04.2022 11:25
+6
Терористична країна, їй не місце в ООН
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01.04.2022 11:27
+4
Вся парашка перетворилась на кодло кровожерливих убивць. Подивіться як звіріє простий кацап чи кацапка. Та їм треба екзорцизм проводити.
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01.04.2022 11:28
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Убить кацапа это то же самое что убить чумную крысу .
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01.04.2022 11:23 Ответить
разом з зеленою мухою
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01.04.2022 11:29 Ответить
Яка хоче расію бачити гарантом🤬
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01.04.2022 11:32 Ответить
Тю,які дивні голландці. А ось падлоляк,агрохімія, "ватнік" чалий і їх ляльковод дєрьмак впевнені що мирні договори з кацапами можна підписувати.
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01.04.2022 11:25 Ответить
Терористична країна, їй не місце в ООН
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01.04.2022 11:27 Ответить
Вся парашка перетворилась на кодло кровожерливих убивць. Подивіться як звіріє простий кацап чи кацапка. Та їм треба екзорцизм проводити.
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01.04.2022 11:28 Ответить
раньше примерно возле Овруцкой в Киеве было посольство Сирийской республики. Интересно щас работает после проделок мясника асада ?
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01.04.2022 11:31 Ответить
Я тебя умоляю! У нас до сих пор посол в *********** ошивается.
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01.04.2022 12:25 Ответить
That's my boy!
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01.04.2022 11:31 Ответить
коли буде рішення суду і сам суд над тими, хто збив боїнг?
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01.04.2022 11:55 Ответить
хорошо.если и другие страны последуют этому примеру явного бойкота...и пусть тогда одна германия будет там как одинокая проститутка на панели
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01.04.2022 12:01 Ответить
Франція відновила туррестичні візи русне, давно жовті жилети їх не дестабілізували.

Разом із Німеччиною - "гаранти" від лідора
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01.04.2022 12:29 Ответить
 
 