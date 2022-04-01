Нидерланды частично приостановили работу посольства в РФ: "В настоящее время не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом"

Из-за вторжения России в Украину Нидерланды частично приостановили работу посольства в РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за вторжения России в Украину мы были вынуждены приостановить часть нашей деятельности, пока не прекратится война. Мы возлагаем на Кремль ответственность за эту бессмысленную войну, которая уносит множество жизней – как мирных жителей Украины, так и российских солдат. В настоящее время не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советники Путина боятся сказать ему правду, - британская разведка

Как сообщалось, Нидерланды официально приняли более 21 тысяч украинцев, спасающихся от развязанной Россией войны в Украине. Однако в Министерстве юстиции и безопасности страны отмечают, что фактическая цифра, вероятно, больше, потому что есть и люди, которые опекаются украинцами дома исключительно за свой счет.

Власти страны призывают всех украинцев, вынужденных покинуть собственные дома и находящихся в Нидерландах, официально регистрироваться, чтобы после этого была возможность получить помощь.