В США рассчитывают завершить поставки оружия Украине на $800 млн к середине апреля

США полагают, что им удастся завершить поставки Украине вооружений на $800 млн к середине апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Неназванный высокопоставленный представитель Пентагона уточнил, что первые 4-5 партий вооружений в рамках этого пакета военной помощи, о котором власти США объявили ранее в марте, уже поступили украинской стороне.

Кроме того, он назвал "беспрецедентной" помощь США Украине на сумму около $350 млн в области безопасности, предоставленную за последние три недели.

16 марта президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на $800 млн. Он объяснял, что среди оказанной помощи - 800 единиц зенитных вооружений, в том числе системы дальнего радиуса действия, 9 тыс. единиц противотанковых вооружений, 7 тыс. единиц стрелковой, включая пулеметы, дробовики, гранатометы, и 20 млн различных боеприпасов, включая артиллерийские. Также речь шла о выделении беспилотников.

Как уточнял Байден, общий объем такой помощи США в Украине составляет $1 млрд.

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