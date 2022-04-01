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Новости Агрессия России против Украины Война
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В США рассчитывают завершить поставки оружия Украине на $800 млн к середине апреля

озброєння

США полагают, что им удастся завершить поставки Украине вооружений на $800 млн к середине апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Неназванный высокопоставленный представитель Пентагона уточнил, что первые 4-5 партий вооружений в рамках этого пакета военной помощи, о котором власти США объявили ранее в марте, уже поступили украинской стороне.

Кроме того, он назвал "беспрецедентной" помощь США Украине на сумму около $350 млн в области безопасности, предоставленную за последние три недели.

16 марта президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на $800 млн. Он объяснял, что среди оказанной помощи - 800 единиц зенитных вооружений, в том числе системы дальнего радиуса действия, 9 тыс. единиц противотанковых вооружений, 7 тыс. единиц стрелковой, включая пулеметы, дробовики, гранатометы, и 20 млн различных боеприпасов, включая артиллерийские. Также речь шла о выделении беспилотников.

Как уточнял Байден, общий объем такой помощи США в Украине составляет $1 млрд.

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Автор: 

оружие (10198) Пентагон (1447) помощь (7765) США (26439)


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Топ комментарии
+35
Амерам-черговий респект.Не зупиняйтесь,зброї забагато не буває...
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01.04.2022 11:32
+28
Видео о правильном приготовлении асвабадителей

https://twitter.com/i/status/1509560116906971140
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01.04.2022 11:32
+18
США ********! Настоящий братский народ. Если бы еще с десяток списанных F22 дали, то в принципе вопрос с превосходством в небе был бы закрыт, ибо кацапская ПВО и говнолеты с ними бы ничего не смогли сделать
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01.04.2022 11:34
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Амерам-черговий респект.Не зупиняйтесь,зброї забагато не буває...
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01.04.2022 11:32 Ответить
Видео о правильном приготовлении асвабадителей

https://twitter.com/i/status/1509560116906971140
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01.04.2022 11:32 Ответить
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01.04.2022 12:11 Ответить
США ********! Настоящий братский народ. Если бы еще с десяток списанных F22 дали, то в принципе вопрос с превосходством в небе был бы закрыт, ибо кацапская ПВО и говнолеты с ними бы ничего не смогли сделать
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01.04.2022 11:34 Ответить
Нужны не списанные, а новые самолёты с технологией стелс.
Пора к бункеру воздушные прогулки совершать💥❗
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01.04.2022 11:39 Ответить
лучше ф22 ничего нет, а списали их потому что создали более дешевый ф35
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01.04.2022 11:42 Ответить
B-21 "Рейдер" пригодился бы. 👍✈
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01.04.2022 11:47 Ответить
А пилоты для них в Украине найдётся?
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01.04.2022 11:50 Ответить
Є таке пойняття як "добровольці".
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01.04.2022 11:55 Ответить
Є таке поняття як наземне обслуговування літаків, яке у випадку F-22 - складніше, ніж усі українські ЗС.
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01.04.2022 12:31 Ответить
Дорогу осилит идущий...
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01.04.2022 14:20 Ответить
Років через 10, підходить?
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01.04.2022 14:35 Ответить
Пока существует лепрозорий война является нашим перманентным состоянием. Так было, так есть и так будет всегда. Всё, что мы можем сделать сегодня, нужно делать, а не перекладывать на плечи внуков и правнуков.
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01.04.2022 14:44 Ответить
Зараз ми "гасимо пожежу", а не формуємо оборонну стратегію на наступні десятиліття.
У будь-якому разі, просити для ЗСУ F-16 та A-10 набагато розумніше не лише у плані вірогідності отримання та навчання людей, а й з огляду на бойову ефективність проти конкретного ворога.
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01.04.2022 14:55 Ответить
И тем не менее, беспокоясь о "сегодня", нельзя упускать "завтра".
Ни кто ведь и не ожидает поставки сотен F35
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01.04.2022 15:01 Ответить
Ще раз - проти кацапської ППО та ВКС F-35 - надмірний. За ті ж гроші, що за їх ескадрилью можна придбати цілі повітряні сили з F-16/A-10, які будуть у рази ефективнішими.
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01.04.2022 15:51 Ответить
Ну а кто спорит о том, что предпочтительнее сегодня? ВСУ виднее...
Я всего лишь говорю о том, что за днём "сегодняшним" придёт и "завтра".
И думать об этом "завтра" нужно уже "сегодня"...
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01.04.2022 17:11 Ответить
ЗСУ не знає і про 50% озброєння США. Це має вирішуватись між українськими військовими та американськими, але без участі Банкової
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01.04.2022 18:24 Ответить
во Вьетнаме пилоты были типа Ли Си Цын
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01.04.2022 16:32 Ответить
У кого ти питаєш, воно ж неадекват
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01.04.2022 12:30 Ответить
А летчики у нас на эти самолеты есть, а базы обслуживания? У нас аэродромов почти не осталось. А летчиков нам американцы не дадут. Это прямое вступление в войну. Чего они избегают.
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01.04.2022 12:12 Ответить
Добровольцы👍😁❗
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01.04.2022 12:26 Ответить
С украинскими корнями.
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01.04.2022 15:59 Ответить
Про які списані F22 ти мелеш, придурок?
Хто точно нічого б не зміг зробити з раптором - так це українські льотчики.
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01.04.2022 12:17 Ответить
охренеть, как у биомусора горит спустя месяц
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01.04.2022 12:26 Ответить
А що по темі літаків скажеш, козломорде?
Чи у твоїй галовушкє лише рюцкє мірь гуляє
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01.04.2022 12:29 Ответить
Нет смысла дискутировать со скотом, который предлагал сдать Донбасс без боя и отвести войска, и унижает теперь украинских летчиков мол они не смогут освоить ф22. Это ты кусок говна ничего не можешь, ясно?
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01.04.2022 12:31 Ответить
Тобі б, кінченій свинособаці, дуже б хотілося, щоб українські ЗСУ напартачили б з якоюсь технікою США, щоб потім ти верещало про нєумєлих хахлов.
Але цього не буде, бо американці прекрасно знають що можна давати, а ЗСУ - чим вони можуть користуватися, бо від таких як ти йолопів наші війська непогано зачистили.
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01.04.2022 12:35 Ответить
Друже, ти хоч статтю вікіпедії почитай про цей літак.
1. Списаних F22 не існує.
2. Єдиний оператор F22 - армія США, їх не продавали навіть найближчим союзникам.
3. Це дуже складний і дорогий в обслуговуванні літак, його не можна просто перегнати в Україну і щоб він літав мочив русню.
4. Навчання пілотуванню такої машини - довгий складний процес, несумісний з поточними потребами війни з Росією.
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01.04.2022 13:14 Ответить
Цей дєгєнерат разом з подібними ботами весь час робить якісь неадекватні вкиди.
Але обережно, вони діють групою, банячи неугодні коменти в спам і наставляючи собі лайків, щоб весь час бути у топ коментарях.
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01.04.2022 14:38 Ответить
Так можна повідомляти про постачання зброї Україні чи ні ?
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01.04.2022 11:35 Ответить
Можна, але без конкретики.
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01.04.2022 11:40 Ответить
Якщо країна що постачає офіційно це говорить, то можна.
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01.04.2022 11:43 Ответить
Білий Дім на своєму сайті оприлюднив що і скільки буде передавати.
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01.04.2022 13:42 Ответить
Я про те що ЗМІ самі повідомляють про постачання зброї, потім повідомляють про заборону про це повідомляти, потім знову повідомляють. Головне не зрозуміло до кого вони при цьому звертаються ?
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01.04.2022 14:01 Ответить
ГЕНЕРАЛ КРИВОНОС ось чітко і ясно пояснив ситуацію..без шапкозакидання https://www.youtube.com/watch?v=q7qJljM-Z3s
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01.04.2022 11:43 Ответить
Американці це і є братній народ для Українців! Щиро дякуємо! Перемога будеза нами. Слава Україні!
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01.04.2022 12:06 Ответить
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01.04.2022 12:08 Ответить
cei treba na obložku Times
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01.04.2022 14:15 Ответить
800 млн за 15 днів, це 53 млн щодня ,або 613 доларів що секунди
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01.04.2022 12:17 Ответить
а кто-то там от нас выехал с 30 лямами уев. 10% от "беспрецедентной" помощи. и это только один. а всякие другие лучшие люди страны - судьи и т.п. - глядишь, и официально купить можно - было - чего. или даже построить оборонное предприятие.
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01.04.2022 12:32 Ответить
З 24 лютого по 13 березня діяв вільний коридор по вивозу цінностей без обов'язкового декларування на прикордонних пунктах пропуску. А ці 30 млн у е везли уже 14 березня
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01.04.2022 15:01 Ответить
Всі, хто відкриває свого рота на Байдена - вороги !

Трамп звернувся до *****, щоб той надав компромат на Байдена. Рудий додік і досі підтримує дружні стосунки з «хорошим парнем»(с) та терористом N1 у світі. Уявіть, щоб зараз було з нами, якщо б у Білому домі був не мудрий дід, а руда повія.

Боже! Бережи Америку, та особисто Джо Байдена!
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01.04.2022 12:37 Ответить
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01.04.2022 16:04 Ответить
Коли Трамп був Президентом, то в Чорне море весь час заходили американські есмінці з "томагавками" на борту, і навіть американські бомбардувальники літали над Кримом - щойно ху"ло стягував свої війська до кордону з Україною і починав брязкати зброєю. Це робив Трамп. На ділі.
При Байдені, в Чорне море, перед самою агресією РФ не зайшов жоден есмінець.
Саме Дональд Трамп натиснув на Німеччину й змусив заморозити "Північний Потік -2"
Байден же дозволив побудову ПП-2, чим розв'язав Росії руки для агресії проти України - її транзиту в ЄС в обхід України вже майже нічого не загрожувало.
Саме Трамп будував трубопроводи в США аби залити ЄС американськими й канадійськими вуглеводнями й викинути з того ринку Росію. Американські видобувники сланцю давили Росію низькими цінами на нафту.
І саме при Байдену, видобуток і постачання американських вуглеводнів в ЄС, фактично, були придушені, побудова транспортуючих трубопроводів в США була припинена (типу "не екологічно", ага). А ху?ло почало відгодовуватися на нафті й газу для нападу на Україну.
І навіть ті самі "Джевеліни" були передані Україні Трампом. Що з передали США Україні до 2016 року, при Обамі-Байдени? Ковдри і "озабочєнность", не пригадуєте?
І чи не Байден-Обама хапали "за руки" Турчинова на початку 2014 року, щоб Україна не гасила "зелених чоловічків" в Криму? Коли наші десантники вже було в самольотах готові вилетіти на Крим? Коли ту заразу можна було ще придушити в зародку?
Знаєте, виглядає так, по-всьому, що без так званих "демократів" тієї війни зовсім не було б. Просто хтось вирішив "переділити" світ, за рахунок нашої крові. А для початку - "зкормити" потроху Україну ху"лу, викормивши нового гітлєро-сталіна.
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01.04.2022 16:08 Ответить
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01.04.2022 16:37 Ответить
Чому ти ще не деактивоване?
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01.04.2022 16:59 Ответить
Ладно, пойду к цапам на паблики, закину картинок
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01.04.2022 13:11 Ответить
Накинь краще це , бо абрамси нам не дадуть точно.
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01.04.2022 14:40 Ответить
Пссс.. Дадут, не дадут.. Знать им об этом не обязательно? Пусть дефекализируются
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01.04.2022 14:46 Ответить
Накидати треба так, щоб у них було мінімум можливостей заперечувати. Кацап, звісно тупорилиї, але може знайтися хтось у темі, і тоді троллінг буде неефективним.
Це каже людина, забанена на усіх кацапських ресурсах по декілька разів.
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01.04.2022 14:51 Ответить
Я тебя умоляю... Зомби легче всего поддаются зомбированию...Они уже реально метки ищут в Белгороде. Не знаю кто это вбросил, но ему - респект
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01.04.2022 14:56 Ответить
Я б краще пошукав того, хто їх у нас вкинув, що потім майже тиждень це усі ЗМІ повторювали.
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01.04.2022 15:53 Ответить
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01.04.2022 17:32 Ответить
Це реальна допомога завдання нашої влади щоб кожного дня Український кордон перетинало більше і більше зброї від союзників. Постійно розширювати перелік і більше безпілотників. Було згадано вище літаки і вертольоти дуже необхідні.
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01.04.2022 13:15 Ответить
Я хочу побачити дронів-камікадзе в дії!
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01.04.2022 13:23 Ответить
аплодирую стоя!боже,храни США!
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01.04.2022 17:04 Ответить
ладно самолеты, аэродромы то поразбомбили уже..а что мешает ТААДы то поставить или Иджисы или Патриоты или Купола или еще что там есть из ПРО и ПВО современного, или те же С- 300 хотя бы..дальняк же нужен, а не только оружие для партизанской то войны
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02.04.2022 22:10 Ответить
 
 