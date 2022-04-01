В США рассчитывают завершить поставки оружия Украине на $800 млн к середине апреля
США полагают, что им удастся завершить поставки Украине вооружений на $800 млн к середине апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Неназванный высокопоставленный представитель Пентагона уточнил, что первые 4-5 партий вооружений в рамках этого пакета военной помощи, о котором власти США объявили ранее в марте, уже поступили украинской стороне.
Кроме того, он назвал "беспрецедентной" помощь США Украине на сумму около $350 млн в области безопасности, предоставленную за последние три недели.
16 марта президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на $800 млн. Он объяснял, что среди оказанной помощи - 800 единиц зенитных вооружений, в том числе системы дальнего радиуса действия, 9 тыс. единиц противотанковых вооружений, 7 тыс. единиц стрелковой, включая пулеметы, дробовики, гранатометы, и 20 млн различных боеприпасов, включая артиллерийские. Также речь шла о выделении беспилотников.
Как уточнял Байден, общий объем такой помощи США в Украине составляет $1 млрд.
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https://twitter.com/i/status/1509560116906971140
Пора к бункеру воздушные прогулки совершать💥❗
У будь-якому разі, просити для ЗСУ F-16 та A-10 набагато розумніше не лише у плані вірогідності отримання та навчання людей, а й з огляду на бойову ефективність проти конкретного ворога.
Ни кто ведь и не ожидает поставки сотен F35
Я всего лишь говорю о том, что за днём "сегодняшним" придёт и "завтра".
И думать об этом "завтра" нужно уже "сегодня"...
Хто точно нічого б не зміг зробити з раптором - так це українські льотчики.
Чи у твоїй галовушкє лише рюцкє мірь гуляє
Але цього не буде, бо американці прекрасно знають що можна давати, а ЗСУ - чим вони можуть користуватися, бо від таких як ти йолопів наші війська непогано зачистили.
1. Списаних F22 не існує.
2. Єдиний оператор F22 - армія США, їх не продавали навіть найближчим союзникам.
3. Це дуже складний і дорогий в обслуговуванні літак, його не можна просто перегнати в Україну і щоб він літав мочив русню.
4. Навчання пілотуванню такої машини - довгий складний процес, несумісний з поточними потребами війни з Росією.
Але обережно, вони діють групою, банячи неугодні коменти в спам і наставляючи собі лайків, щоб весь час бути у топ коментарях.
Трамп звернувся до *****, щоб той надав компромат на Байдена. Рудий додік і досі підтримує дружні стосунки з «хорошим парнем»(с) та терористом N1 у світі. Уявіть, щоб зараз було з нами, якщо б у Білому домі був не мудрий дід, а руда повія.
Боже! Бережи Америку, та особисто Джо Байдена!
При Байдені, в Чорне море, перед самою агресією РФ не зайшов жоден есмінець.
Саме Дональд Трамп натиснув на Німеччину й змусив заморозити "Північний Потік -2"
Байден же дозволив побудову ПП-2, чим розв'язав Росії руки для агресії проти України - її транзиту в ЄС в обхід України вже майже нічого не загрожувало.
Саме Трамп будував трубопроводи в США аби залити ЄС американськими й канадійськими вуглеводнями й викинути з того ринку Росію. Американські видобувники сланцю давили Росію низькими цінами на нафту.
І саме при Байдену, видобуток і постачання американських вуглеводнів в ЄС, фактично, були придушені, побудова транспортуючих трубопроводів в США була припинена (типу "не екологічно", ага). А ху?ло почало відгодовуватися на нафті й газу для нападу на Україну.
І навіть ті самі "Джевеліни" були передані Україні Трампом. Що з передали США Україні до 2016 року, при Обамі-Байдени? Ковдри і "озабочєнность", не пригадуєте?
І чи не Байден-Обама хапали "за руки" Турчинова на початку 2014 року, щоб Україна не гасила "зелених чоловічків" в Криму? Коли наші десантники вже було в самольотах готові вилетіти на Крим? Коли ту заразу можна було ще придушити в зародку?
Знаєте, виглядає так, по-всьому, що без так званих "демократів" тієї війни зовсім не було б. Просто хтось вирішив "переділити" світ, за рахунок нашої крові. А для початку - "зкормити" потроху Україну ху"лу, викормивши нового гітлєро-сталіна.
Це каже людина, забанена на усіх кацапських ресурсах по декілька разів.