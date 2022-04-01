Возвращаться в Бучу пока опасно: много заминированной техники, домов и даже трупов, - горсовет
Возвращаться в Бучу пока опасно – сейчас город остается в оккупации, много заминированной техники, домов и даже трупов.
Об этом в своем обращении сообщил секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время город остается в оккупации, много заминированной техники, домов и даже трупов. Поэтому просьба к тем, кто остался - не подходить к опасным предметам", - отметил Шаправский.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский оккупант в Буче расстрелял многодетного отца на глазах у 14-летнего сына: парень чудом выжил. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Он также добавил, что освобождение города продолжается, Вооруженные Силы Украины, территориальная оборона работают над отвоеванием каждого метра родной земли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»
10:16, 1 АПРЕЛЯ 2022
https://meduza.io/news/2022/04/01/telekanal-minoborony-rf-rasskazal-o-zadache-rossiyskih-morpehov-zakrepitsya-pod-kievomадение