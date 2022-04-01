Возвращаться в Бучу пока опасно: много заминированной техники, домов и даже трупов, - горсовет

Возвращаться в Бучу пока опасно – сейчас город остается в оккупации, много заминированной техники, домов и даже трупов.

Об этом в своем обращении сообщил секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время город остается в оккупации, много заминированной техники, домов и даже трупов. Поэтому просьба к тем, кто остался - не подходить к опасным предметам", - отметил Шаправский.

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Он также добавил, что освобождение города продолжается, Вооруженные Силы Украины, территориальная оборона работают над отвоеванием каждого метра родной земли.