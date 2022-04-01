В случае принятия законопроекта 7176 независимые иностранные члены могут вылететь из наблюдательных советов украинских предприятий. Коломойский искренне аплодирует, - Шабунин
Сегодня ВР может проголосовать за законопроект 7176, которым вводится автоматическое увольнение членов наблюдательных советов, если те не успевают приехать на госпредприятие в течение двух дней. В случае принятия независимые иностранные члены вылетят из наблюдательных советов украинских предприятий.
Об этом сообщил в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Сдержанность общества в критике Верховной Рады – не является индульгенцией на уничтожение реформ и развертывание коррупционных схем. Помогите понять, какую цель преследуют депутаты законопроектом #7176 (голосуют сегодня)?" - поднимает вопрос он.
Шабунин уточняет, что этим законопроектом вводится автоматическое увольнение членов наблюдательных советов, если те не успевают приехать на госпредприятие в течение двух дней.
"Сейчас не так просто за два дня (от сообщения!) попасть, например, из Львова в Харьков. И уж точно невозможно – в Киев, например, из Лондона (или, тем более, из Вашингтона). А это значит, что из наблюдательных советов вылетают независимые иностранные члены. Это давняя мечта, например, Коломойского, которого наблюдательный Привата догоняет в Лондонском суде", - отмечает он.
"Может, вы думаете, что олигарху хватит совести не воровать во время войны. Когда 24 февраля вся страна впервые содрогалась от ракетных ударов россии, Днепровский суд отобрал в пользу олигарха огромное здание ПриватБанка (на 86 млн грн). Коломойский этому законопроекту искренне аплодирует. Я, правда, пытаюсь найти другую цель законопроекта. Предлагал автору встретиться. Но нет…", - добавляет Шабунин.
Он констатирует, что сейчас (во время войны тоже) наблюдательные советы принимают решения онлайн и с этим не было никаких проблем. Тем более, во время войны иностранные члены гораздо более полезны за рубежом, чем физически на предприятии или в пути к нему.
К примеру, глава наблюдательного того же Привата (Шэрон Иски) добывает в США старлинки, необходимые для бесперебойной работы ключевых отделений банка.
"Повторюсь, наше воздержание в критике Рады - не является индульгенцией на уничтожение реформ и развертывание коррупционных схем. И это я сейчас не только о сегодняшнем законопроекте #7176. Уважаемые депутаты, пожалуйста, не надо так", - обращается Шабунин к народным избранникам.
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Саме Коломойський був конструктором переслідувань військових та державницьких сил через підпорядковане ФСБ портновське "ДБР", це під його впливом кошти з оборони спрямовувались на крадівництво.
Його креатури типу Ґєруса, Оржеля, Хомчака робили все для послаблення держави - і уникають відповідальності, бо їхній патрон продовжує тримати над ними парасольку.
Нарешті це після його появи в кабінеті президента над ОП було встановлено контроль кротів, а інформаційна політика мало чим відрізнялась від кремлівської.
Схоже він справді сподівався на швидке захоплення України своїми московськими господарями, але жорстоко прорахувався, бо українці послали ***** російські танки.
Тепер цей кукловод через свої інформаційні, кадрові та фінансові інструменти намагатиметься зберегти контроль над владою та продовжити оскотинювати народ.
А це, як бачите, несумісно з існуванням нашої держави - тому позбавлення будь-якого впливу та покарання колективного Коломойського стає справою її життя або смерті.
Вартість одного танка Оплот 150 млн грн. Зе подарив Бені з бюджету тільки у 2021 році 30 млрд, це 200 танків, Фірташу 100 млрд, це 600 танків.
800 танків вистачило б для деблокування Маріуполя?
И не кизди, вЯликий спец в политике, если не можешь отсоеживать все связи непрямые у этих тварей.
Наталуха Дмитро Андрійович (IX скликання), Лічман Ганна Василівна (IX скликання), Скорик Микола Леонідович (IX скликання), Марчук Ігор Петрович (IX скликання), Приходько Борис Вікторович (IX скликання), Тарута Сергій Олексійович (IX скликання), Кицак Богдан Вікторович (IX скликання), Магомедов Муса Сергоєвич (IX скликання)
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який лідер, такі й депутани
Крепостное право 150 лет назад отменили! Что опять⁉️
Из областей, где "разбомбили", можно уехать в другую область страны и работать там. Если, конечно, есть желание работать, а не трусливо сбежать из страны во время войны
Изначально разговор был про законопроект ВР об ответственности за незаконный выезд из Украины. Ни одного аргумента против - ты так и не привел.
Вопрос: на кой держать насильно кучу народа в стране❓ Если профи или специалист, то он как на резерве это понятно👍. Но людей не имеющих отношения к военным делам? Х.з. Гуманитарку не кому раздавать? Пусть бы ехали работали и деньги родным пересылали.
Крепостное право 150 лет назад отменили! Что опять⁉️
В стране военное положение, если что. Про ответственность уклонистов забыл или напомнить?
Поэтому ответственность за НЕЗАКОННОЕ пересечение границы - да, это правильное решение
а Бєніни бажання на першому місці
надоели эти разгоняльщики зрады
ТПП Украины еще в конце февраля об этом указала, но грантосос шабуня и прочие "борцы" об этом явно не в курсе
увольнять никто не собирается, но если руководство наб.совета где-то трусливо отсиживается в такой сложный период, то спрашивается - а нафиг такие "руководители" нужны? может, своим отсутствием и невозможностью принятия решения - саботируют деятельность предприятия, например
5 июня 2019
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Об этом пишет "https://biz.nv.ua/ukr/finance/kolomoyskiy-mozhe-stati-geroyem-naybilshogo-keysa-z-vidmivannya-groshey-50025382.html?prefer_lang=ukr НВ " со ссылкой на аналитический центр https://www.atlanticcouncil.org/images/royaltyfree/kolomoisky_case.pdf?fbclid=IwAR1NmPUljK7chtFxw_GfBbmlHYgIgBn2lW0w0E3wrFFn4VZvRlFx6XPEwK4 Atlantic Council .
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию денег, который совершен одной группой лиц.
Чт, 24/03/2022 - 21:21
https://crime-ua.com/node/29647
А народ по копеечке собирает для армии
Чт, 24/03/2022 - 21:21
https://crime-ua.com/node/29647
А народ по копеечке собирает для армии