В случае принятия законопроекта 7176 независимые иностранные члены могут вылететь из наблюдательных советов украинских предприятий. Коломойский искренне аплодирует, - Шабунин

Сегодня ВР может проголосовать за законопроект 7176, которым вводится автоматическое увольнение членов наблюдательных советов, если те не успевают приехать на госпредприятие в течение двух дней. В случае принятия независимые иностранные члены вылетят из наблюдательных советов украинских предприятий.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сдержанность общества в критике Верховной Рады – не является индульгенцией на уничтожение реформ и развертывание коррупционных схем. Помогите понять, какую цель преследуют депутаты законопроектом #7176 (голосуют сегодня)?" - поднимает вопрос он.

Шабунин уточняет, что этим законопроектом вводится автоматическое увольнение членов наблюдательных советов, если те не успевают приехать на госпредприятие в течение двух дней.

"Сейчас не так просто за два дня (от сообщения!) попасть, например, из Львова в Харьков. И уж точно невозможно – в Киев, например, из Лондона (или, тем более, из Вашингтона). А это значит, что из наблюдательных советов вылетают независимые иностранные члены. Это давняя мечта, например, Коломойского, которого наблюдательный Привата догоняет в Лондонском суде", - отмечает он.

"Может, вы думаете, что олигарху хватит совести не воровать во время войны. Когда 24 февраля вся страна впервые содрогалась от ракетных ударов россии, Днепровский суд отобрал в пользу олигарха огромное здание ПриватБанка (на 86 млн грн). Коломойский этому законопроекту искренне аплодирует. Я, правда, пытаюсь найти другую цель законопроекта. Предлагал автору встретиться. Но нет…", - добавляет Шабунин.

Он констатирует, что сейчас (во время войны тоже) наблюдательные советы принимают решения онлайн и с этим не было никаких проблем. Тем более, во время войны иностранные члены гораздо более полезны за рубежом, чем физически на предприятии или в пути к нему.

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К примеру, глава наблюдательного того же Привата (Шэрон Иски) добывает в США старлинки, необходимые для бесперебойной работы ключевых отделений банка.

"Повторюсь, наше воздержание в критике Рады - не является индульгенцией на уничтожение реформ и развертывание коррупционных схем. И это я сейчас не только о сегодняшнем законопроекте #7176. Уважаемые депутаты, пожалуйста, не надо так", - обращается Шабунин к народным избранникам.