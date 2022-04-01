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Новости Война
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В случае принятия законопроекта 7176 независимые иностранные члены могут вылететь из наблюдательных советов украинских предприятий. Коломойский искренне аплодирует, - Шабунин

шабунін

Сегодня ВР может проголосовать за законопроект 7176, которым вводится автоматическое увольнение членов наблюдательных советов, если те не успевают приехать на госпредприятие в течение двух дней. В случае принятия независимые иностранные члены вылетят из наблюдательных советов украинских предприятий.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сдержанность общества в критике Верховной Рады – не является индульгенцией на уничтожение реформ и развертывание коррупционных схем. Помогите понять, какую цель преследуют депутаты законопроектом #7176 (голосуют сегодня)?" - поднимает вопрос он.

Шабунин уточняет, что этим законопроектом вводится автоматическое увольнение членов наблюдательных советов, если те не успевают приехать на госпредприятие в течение двух дней.

"Сейчас не так просто за два дня (от сообщения!) попасть, например, из Львова в Харьков. И уж точно невозможно – в Киев, например, из Лондона (или, тем более, из Вашингтона). А это значит, что из наблюдательных советов вылетают независимые иностранные члены. Это давняя мечта, например, Коломойского, которого наблюдательный Привата догоняет в Лондонском суде", - отмечает он.

"Может, вы думаете, что олигарху хватит совести не воровать во время войны. Когда 24 февраля вся страна впервые содрогалась от ракетных ударов россии, Днепровский суд отобрал в пользу олигарха огромное здание ПриватБанка (на 86 млн грн). Коломойский этому законопроекту искренне аплодирует. Я, правда, пытаюсь найти другую цель законопроекта. Предлагал автору встретиться. Но нет…", - добавляет Шабунин.

Он констатирует, что сейчас (во время войны тоже) наблюдательные советы принимают решения онлайн и с этим не было никаких проблем. Тем более, во время войны иностранные члены гораздо более полезны за рубежом, чем физически на предприятии или в пути к нему.

Также читайте: Прикрывшись войной, слуги Зеленского правкой в закон №5397 хотят возродить полноценный коррупционный ад, - Шабунин

К примеру, глава наблюдательного того же Привата (Шэрон Иски) добывает в США старлинки, необходимые для бесперебойной работы ключевых отделений банка.

"Повторюсь, наше воздержание в критике Рады - не является индульгенцией на уничтожение реформ и развертывание коррупционных схем. И это я сейчас не только о сегодняшнем законопроекте #7176. Уважаемые депутаты, пожалуйста, не надо так", - обращается Шабунин к народным избранникам.

Автор: 

ВР (29228) Коломойский Игорь (1791) наблюдательный совет (101) Шабунин Виталий (535)


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Топ комментарии
+25
Хочеться знати Ім'я аффтора законопроєкту (для історії).
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01.04.2022 11:53
+22
Скучали? Я пришел. Беня.
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01.04.2022 11:53
+20
Шабуня головне щоб не порох,нє?
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01.04.2022 11:49
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Шабуня головне щоб не порох,нє?
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01.04.2022 11:49 Ответить
мародеры и барыги на крови?...ну....ну......
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01.04.2022 12:02 Ответить
Оце іронія долі.... Мародером на крові став Яневтік Буковельскій))))
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01.04.2022 12:50 Ответить
к чему ты серонул? что ты сказать то хотело?
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01.04.2022 12:51 Ответить
война войной, а гешефтик никто не отменял
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01.04.2022 11:49 Ответить
Гешефт душу греет💶😁
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01.04.2022 11:54 Ответить
Скучали? Я пришел. Беня.
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01.04.2022 11:53 Ответить
А можна спитати до чого тут Беня? Бо якщо Беня хотів вигнати ці ради, то й я за те, щоб таким відморозкам -пристосуванцям як Лєщенко на укрзалізниці не платити по півмільйонні зарплати в місяць і ЗА ЩО? І яка падла взагалі ці ради придумала в нас? Щоб гроші з тупих українців дерти?
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01.04.2022 13:22 Ответить
Разгонят иностранных наблюдателей, которые хоть как-то могут держать ситуацию. А лещенко здесь ни при чем, он как-раз и останется.
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01.04.2022 13:41 Ответить
Лещенко поставили ті ж люди,що зареєстрували цей закон,мова йде про незалежних експертів в наглядовій раді скажем Приватну.Як можна взагалі таке порівнювати.
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02.04.2022 17:28 Ответить
Цей ренегат все знав з самого початку, і майже не приховував своєї зради.
Саме Коломойський був конструктором переслідувань військових та державницьких сил через підпорядковане ФСБ портновське "ДБР", це під його впливом кошти з оборони спрямовувались на крадівництво.

Його креатури типу Ґєруса, Оржеля, Хомчака робили все для послаблення держави - і уникають відповідальності, бо їхній патрон продовжує тримати над ними парасольку.
Нарешті це після його появи в кабінеті президента над ОП було встановлено контроль кротів, а інформаційна політика мало чим відрізнялась від кремлівської.

Схоже він справді сподівався на швидке захоплення України своїми московськими господарями, але жорстоко прорахувався, бо українці послали ***** російські танки.

Тепер цей кукловод через свої інформаційні, кадрові та фінансові інструменти намагатиметься зберегти контроль над владою та продовжити оскотинювати народ.

А це, як бачите, несумісно з існуванням нашої держави - тому позбавлення будь-якого впливу та покарання колективного Коломойського стає справою її життя або смерті.

Вартість одного танка Оплот 150 млн грн. Зе подарив Бені з бюджету тільки у 2021 році 30 млрд, це 200 танків, Фірташу 100 млрд, це 600 танків.
800 танків вистачило б для деблокування Маріуполя?
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01.04.2022 14:00 Ответить
Якщо ти, урод зеленожопий не розумієшь до чого тут бабломойський, то ти чим тупой зовсім-зовсім, чи волаєш тут по подоляцкой методичці , що ще поганіше для тебе, тварюка. Не розумієшь- на х... с пляжу. А твій серлещ- це і є як раз креатура бені.
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01.04.2022 14:04 Ответить
Лєщ креатура Пінчука і російського Григоришина. Знатоки мать вашу.
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01.04.2022 17:36 Ответить
А пинчук кого, ты урод, поддержал на выборах? А? зеленского и денег ему дал. Поэтому все там как надо твоего конченному фсбшному гринпоцу.

И не кизди, вЯликий спец в политике, если не можешь отсоеживать все связи непрямые у этих тварей.
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01.04.2022 18:45 Ответить
Можна.Питай.
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01.04.2022 14:08 Ответить
Мародёры по крупному
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01.04.2022 11:53 Ответить
Хочеться знати Ім'я аффтора законопроєкту (для історії).
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01.04.2022 11:53 Ответить
Ініціатор(и) законопроекту:
Наталуха Дмитро Андрійович (IX скликання), Лічман Ганна Василівна (IX скликання), Скорик Микола Леонідович (IX скликання), Марчук Ігор Петрович (IX скликання), Приходько Борис Вікторович (IX скликання), Тарута Сергій Олексійович (IX скликання), Кицак Богдан Вікторович (IX скликання), Магомедов Муса Сергоєвич (IX скликання)
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01.04.2022 12:13 Ответить
2 - ОПЗЖ
1 - Батьківщина
1 - Довіра
4 - Слуги
який лідер, такі й депутани
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01.04.2022 12:41 Ответить
Заяву на них Венедіктовій про держзраду і "народні" санкції
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01.04.2022 14:26 Ответить
Я тобі краще скажу прізвище того простого парня з народу, який автора цього загону привів до влади.
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01.04.2022 12:28 Ответить
какой Беня , какие советы? после войны кто был у кормушки будут у лопаты , хватит Ылыты !!! не люстрация а кастрация будет 100% и возврат что украли у страны начиная с Кучмы !!!!
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01.04.2022 11:56 Ответить
З кравчука
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01.04.2022 12:13 Ответить
Блажен кто верует⚠️
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01.04.2022 12:22 Ответить
Давно пора ці наглядові ради розігнати. Яка може бути наглядова рада на державному підприємстві? А ще з іноземців. А навіщо там директор із заступниками, а навіть зі своєю громадською радою? Це міжнародне жульйо під виглядом єврореформ запустило свою агентуру, якій платять, при потребі знищують певні галузі, при потребі регулюють виробництво щоб не заважати Євросоюзу та ін. міжнародним компаніям, а ще тут за 2 дні роботи в місяць отримують винагороду в десятках тисяч доларів. Це не припустимо для української економіки. А ті анти-корупціонери - це такі ж паразити на тілі народу, це агенти впливу міжнародних корпорацій і їх спеціальних грантових фондів, що на просту мову перекладається як економічні шпигуни і зрадники. Нехай хтось мені виведе ККД цих антикорупціонерів і створених ними органів та організацій.
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01.04.2022 14:13 Ответить
іди на х...й, корисний ідіот
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01.04.2022 14:27 Ответить
Дуже соромно за різного роду корисних ідіотів типу muron, дивлячись на пост, раз знаєш дорогу-то прямуй до світлого майбутнього, я нікому не буду вказувати куди прямувати, бо отримав у житті інше виховання. А те, що не знаєш транскрипції з написання слова мирон, то ще одне твердження слабенької ботської підготовки. В Україні чимало талановитих, чесних і фахових працівників, які можуть контролювати великі підприємства і цілі галузі. Але існують міжнародні компанії, які втручаються в економічну діяльність державних структур і це не просто так. Доступ до міжнародних ринків -це складна боротьба, на жаль, Україна цей шлях ще не пройшла. Зате з державних компаній через різні прокладки викачують значні кошти, а ті наглядачі, які раз в місяць чи на 2 місяці заїжджають в Україну на зустріч і щоб отримати кеш, нічого спільного з євроінтеграцією не мають. Побачиш, із завершенням війни, ті усі злодюги самі втечуть і забудуть про чужі наглядові ради. А питання антикорупціонерів ??? Ха-ха, за гранди іноземних компаній- це економічні і політичні шарлатани, навіть під красивими вивісками. А спитайте у них про освіту, місце праці, трудовий стаж отих спеціалістів, багатьох знаю серед антикорупціонерів раніше судимих, навіть хабарників. Особисто до Шабуніна у мене можуть бути притензії, які зможу поставити йому особисто, а не у перепалці з невідомими ботами, які вміють лише з помилками писати слова розміром до 3-х букв. Багато законопроектів у Верховній Раді також лобістських, а навіть антинародних, але це не для дискусій з мироном.
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01.04.2022 16:16 Ответить
Верховной раде предлагают ужесточить наказание за незаконный выезд из Украины. В парламенте зарегистрирован законопроект, согласно которому в период военного положения за это может грозить до 15 лет тюрьмы.💥💥❗

Крепостное право 150 лет назад отменили! Что опять⁉️
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01.04.2022 11:57 Ответить
Просто правдами й неправдами з України виїзжає багато чоловіків призовного віку, які вважають, що "ета нє наша война" та "пусть біндери ваюют"... Бо що держава винна громадянину, всі знають дуже добре, а що громадянин винен державі - з цим складніше...)
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01.04.2022 12:07 Ответить
Противоречие режет ухо❗Тут рассказуют сколько людей ждёт когда ему позвонят, что бы стать в строй. Со всех стран добровольцев тучи. И тут же сиди дома, или ещё хуже не дома. Типа дом всё, разбомбили и бомжуй где то в Украине. Чего нельзя выехать и работать❓
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01.04.2022 12:15 Ответить
флаги как перчатки меняешь ? ч е й холоп будешь ?
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01.04.2022 12:28 Ответить
Roman Rjevskiy: не трынди. А если я иногда вопросы имею не не совпадающие с лозунгами. Это говорит лиш о том, что я сохраняю здравый смысл.
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01.04.2022 12:35 Ответить
Что за убогая манипуляция...
Из областей, где "разбомбили", можно уехать в другую область страны и работать там. Если, конечно, есть желание работать, а не трусливо сбежать из страны во время войны
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01.04.2022 12:29 Ответить
Теоретик. Уважаю. Но практика обычно корректирует и часто довольно сильно❗
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01.04.2022 12:39 Ответить
кто ж тебе виноват, что ты теоретик
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01.04.2022 14:52 Ответить
дурик! Работать надо там где можешь заработать👍❗
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01.04.2022 15:21 Ответить
Заработать можно везде. Если в голове есть мозги. Жаль, что у тебя нет
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01.04.2022 15:58 Ответить
😁 да я не про на пиво и сигареты чтоб хватало. Предел мечтаний нищеброда. А про приличные деньги
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01.04.2022 16:17 Ответить
При чем тут вообще "пиво и сигареты", что за глупость
Изначально разговор был про законопроект ВР об ответственности за незаконный выезд из Украины. Ни одного аргумента против - ты так и не привел.
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01.04.2022 16:23 Ответить
А тобі чмо, яка різниця до того, що відбувається в Україні? Ти свій вибір зробив - мити болгарські параши🤮. Тому думка говономия нас не цікавить 😎
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01.04.2022 12:31 Ответить
Черт 😁. Для тебя заграница ассоциируется мытьем параши👍❗ Пиши ещё твоё мнение важно.
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01.04.2022 12:37 Ответить
З якої країни пишиш, урод? Сьогодні нам людей вистачає, а завтра обставини можуть змінитися. Тому люди завжди повинні бути на підхваті і в країні. Так що- валі туди, звідки пишиш. Задрали ці коментатори-пацифісти тупі.
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01.04.2022 14:08 Ответить
Сам ты урод😁. Ещё и тупой. Украина воюет профессионально, нужны специалисты в своих областях. Это не толпа крестьян с вилами .
Вопрос: на кой держать насильно кучу народа в стране❓ Если профи или специалист, то он как на резерве это понятно👍. Но людей не имеющих отношения к военным делам? Х.з. Гуманитарку не кому раздавать? Пусть бы ехали работали и деньги родным пересылали.
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01.04.2022 14:16 Ответить
Урод и **** ти. Професіонали в країні закінчуються, в нас їх набагато менше, ніж у рашки. І якщо мі будемо слухати таку наволоч зелену як ти, то нікому зовсім буде воювати, бо таки "прохфесіонали" як ти, тільки повчать з дивану можуть , причому безапіляційно всіх. В другий світовий 90 % воювали непрофесіонали. Набридли такі уроди як ти, які вещают хєрню з вумним відом та й ще оскорбляють усіх навкруги.
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01.04.2022 21:46 Ответить
Верховной раде предлагают ужесточить наказание за незаконный выезд из Украины. В парламенте зарегистрирован законопроект, согласно которому в период военного положения за это может грозить до 15 лет тюрьмы.💥💥❗

Крепостное право 150 лет назад отменили! Что опять⁉️
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01.04.2022 14:28 Ответить
При чем тут крепостное право)) Женщины, дети и не подпадающие под призывной возраст ежедневно могут свободно уехать, если не чувствуют себя в безопасности.
В стране военное положение, если что. Про ответственность уклонистов забыл или напомнить?
Поэтому ответственность за НЕЗАКОННОЕ пересечение границы - да, это правильное решение
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01.04.2022 12:12 Ответить
Ты из тех кто любит больше запретов с более жёстким наказанием❗ Так тебе нужно в страну дрочеров на сталина👍😁⚠️
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01.04.2022 13:06 Ответить
ты бы к доктору обратился, а то я смотрю, что нынешние таблеточки тебе не особо помогают, раз ты такими фантазиями бредишь
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01.04.2022 14:54 Ответить
Згоден, але для своїх усе, для усіх інших закон. Україною керує уклоніст, його оточення теж уклоністи. Як можна чіпляти ярлики іншим? До того ж ми не воюємо м'ясом. Люди які бояться воювати, токсичні для захисників, і в окремих випадках можуть бути загрозою. Слава Україні!!!
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01.04.2022 13:44 Ответить
одна из основных опасностей этой войны, что после её окончания, во власти ничего не изменится и всё вернётся на круги свои. и как бы ещё не с большей силой. всё залёгшее под коряги на дне властное говно всплывёт и начнётся "возрождение", теперь не по дарагому лианиду илличу, а по бениной матери и её соворюжниках.
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01.04.2022 12:00 Ответить
Сейчас про это если кто говорит, то его сразу в прокацапа записывают💥.
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01.04.2022 12:10 Ответить
Кому війна, а коломойшам дощик золотий...
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01.04.2022 12:01 Ответить
И шо помогли нам эти иностранцы в наблюдательных советах и где?
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01.04.2022 12:04 Ответить
У шабуни свой, грантоедский фронт, тут он "патриот". Ну действительно, не на передовую же ему идти за Украину воевать.
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01.04.2022 12:12 Ответить
Беню, перелогинься.
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01.04.2022 13:13 Ответить
вся допомога іноземна баксова, вибачте, фінансова зникне у кишенях цих юль бень і т п
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01.04.2022 12:06 Ответить
війна війною
а Бєніни бажання на першому місці
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01.04.2022 12:08 Ответить
объясните кто-то этому грантососу про "форс-мажор"

надоели эти разгоняльщики зрады
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01.04.2022 12:09 Ответить
А нафіга реально звільняти незалежних членів, причому тут форсмажор і грантососи?
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01.04.2022 12:19 Ответить
форс-мажор для того, чтоб не считались два дня
ТПП Украины еще в конце февраля об этом указала, но грантосос шабуня и прочие "борцы" об этом явно не в курсе
увольнять никто не собирается, но если руководство наб.совета где-то трусливо отсиживается в такой сложный период, то спрашивается - а нафиг такие "руководители" нужны? может, своим отсутствием и невозможностью принятия решения - саботируют деятельность предприятия, например
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01.04.2022 12:24 Ответить
Так они под форс мажер по миру украинцев пустят! А тому кто не поймёт, что это форс мажер по кумполу.
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01.04.2022 12:19 Ответить
кто - "они", и куда - "пустят"? что за бессвязный набор слов?))
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01.04.2022 12:31 Ответить
Всі вже знають, що в Бені та його підсмоктувачів форсмажор - різко впали гешефти.
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01.04.2022 13:18 Ответить
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01.04.2022 12:17 Ответить
$470 ОТМЫТЫХ МИЛЛИАРДОВ, НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗАВОДЫ В США: СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА ПРИВАТБАНКА ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО

5 июня 2019

4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.

Об этом пишет "https://biz.nv.ua/ukr/finance/kolomoyskiy-mozhe-stati-geroyem-naybilshogo-keysa-z-vidmivannya-groshey-50025382.html?prefer_lang=ukr НВ " со ссылкой на аналитический центр https://www.atlanticcouncil.org/images/royaltyfree/kolomoisky_case.pdf?fbclid=IwAR1NmPUljK7chtFxw_GfBbmlHYgIgBn2lW0w0E3wrFFn4VZvRlFx6XPEwK4 Atlantic Council .

Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,

составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).

Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию денег, который совершен одной группой лиц.
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01.04.2022 12:19 Ответить
Подельники олигарха Коломойского под шумок войны ограбили «Приватбанк»

Чт, 24/03/2022 - 21:21

https://crime-ua.com/node/29647

А народ по копеечке собирает для армии
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01.04.2022 12:22 Ответить
Подельники олигарха Коломойского под шумок войны ограбили «Приватбанк»

Чт, 24/03/2022 - 21:21

https://crime-ua.com/node/29647

А народ по копеечке собирает для армии
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01.04.2022 12:23 Ответить
Кому війна а кому ...До речі,А може краще в Бєні відсудити 5,5 ярдів що він з привата вивів?
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01.04.2022 12:29 Ответить
бо зєля - малограмотний клоун, хоч, слава Богу, не безпринципний зрадник, а вся каломойські з єрмаками і падаляками крутять свої гешефти, знаючи, що він все одно тямить у економіці і юриспруденції шо баба Клава з парікмахєрської
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01.04.2022 12:33 Ответить
Гей, прихильники сєкти 73%, це мародьорство під час війни чи ще ні?
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01.04.2022 12:33 Ответить
Якщо вони в тяжкий час для України повтікали з України ,то потрібно таких позбутися
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01.04.2022 12:35 Ответить
Это иностранцы! думай. Хоть иногда.
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01.04.2022 12:47 Ответить
Я бачу у Вас мізків немає, призначені Іноземці у наглядових радах виконують свої обовязки в Україні і на територіїї України і за це отримують таку шалену зарплатню
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01.04.2022 13:43 Ответить
ой , за що люблю зеленожопих- за те що постійно рахують гроші в чужих карманах. Правда кажучи, тільки не в карманах у грінпоца з бабломойським та бандитсько-злодійськой шайки зелених сук урода. Зелений зомбіленд=зомбіленду *****, і так чому то завжди. Чому?
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01.04.2022 14:12 Ответить
Беня реально утомил если честно )
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01.04.2022 12:57 Ответить
Кто хочет работать для Украины - найдёт способ.
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01.04.2022 13:57 Ответить
Война войной, а коррупция по расписанию.
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01.04.2022 14:38 Ответить
Проголосовали. 286 За
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01.04.2022 18:29 Ответить
вот тому то мы и не в НАТО и ЕС
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01.04.2022 20:03 Ответить
Зеленский весь мир стыдит,что мало помогают Украине а сами слуги не хотят помочь Украине? Сейчас война не только на поле боя, сейчас нужно искоренять барыг типа Коломойши, которые делаю Украину слабой. Зеленский и слуги должны хорошо подумать на чьей они стороне, в Ростове уже не будет так комфортно
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02.04.2022 09:59 Ответить
Це не можна пропустити.Віталій ви як лідер думок повинні нас об'єднати навколо себе і діяти.ми вас підтримаємо.від цього залежить наше майбутнє як країни.
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02.04.2022 17:20 Ответить
 
 