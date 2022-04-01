В Ривненской области запретили безосновательное ношение оружия членами добровольческих формирований тергромад, - председатель ОВА Коваль
В Ривненской области Совет обороны области принял решение запретить безосновательное ношение членами добровольческих формирований территориальных общин оружия в общественных местах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рівненські новини.
"Сейчас не время махать им повсюду. Оружие для того, чтобы защищать Родину. Подчеркиваю, членам ДФТГ Ривненской области следует неукоснительно соблюдать требования Уставов Вооруженных Сил Украины!" – отметил председатель Ривненской ОВА Виталий Коваль.
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Ну, во-первых, там война - перманентное состояние.
Во-вторых, при передвижении в городе/транспорте их оружие РАЗРЯЖЕНО. (Украинская ТрО ходит с присоединённым магазином!)
В-третьих, если солдат/солдатка пришли домой (на выходной), то оружие должно находиться с ними ПОСТОЯННО! (рассказывали люди как сидели дома и "охраняли автомат", пока дочь ходила на дискотеку )
Украине больше всего подходит "швейцарская модель". Там до 50(?) лет у каждого военнообязанного дома находится весь комплект экипировки, включая автомат с боеприпасами, чтобы по сигналу за пару часов быть уже в строю в указанном месте. Плюс, там не ссутся как в Украине продавать гражданам короткостволы, зато ограблений там - минимум: попробуй полезть в дом к швейцарцу, получишь из всех стволов, а потом может быть вызовут полицию...
P.S.
Обоснование для "решения облрады" - НЕ ВРЕМЯ СЕЙЧАС ... - это, *****, шедевр! Войдет во все юридические, военные и управленческие учебники истории!
Чи може треба ху"лу підіграти, як на Волинь бульбовійська попре? Треба допомогти ху"лу ще й на Рівненську АЕС зайти? Чи перерізати постачання на решту України? Як в Херсоні влаштувати?
У нас загроза вторгнення з Білорусі вже минула? Чи може Лукашенка вже покази дає в Гаазі, нє?