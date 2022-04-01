В Ривненской области запретили безосновательное ношение оружия членами добровольческих формирований тергромад, - председатель ОВА Коваль

В Ривненской области Совет обороны области принял решение запретить безосновательное ношение членами добровольческих формирований территориальных общин оружия в общественных местах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рівненські новини.

"Сейчас не время махать им повсюду. Оружие для того, чтобы защищать Родину. Подчеркиваю, членам ДФТГ Ривненской области следует неукоснительно соблюдать требования Уставов Вооруженных Сил Украины!" – отметил председатель Ривненской ОВА Виталий Коваль.

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