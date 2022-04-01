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Новости Война
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В Ривненской области запретили безосновательное ношение оружия членами добровольческих формирований тергромад, - председатель ОВА Коваль

тероборона

В Ривненской области Совет обороны области принял решение запретить безосновательное ношение членами добровольческих формирований территориальных общин оружия в общественных местах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рівненські новини.

"Сейчас не время махать им повсюду. Оружие для того, чтобы защищать Родину. Подчеркиваю, членам ДФТГ Ривненской области следует неукоснительно соблюдать требования Уставов Вооруженных Сил Украины!" – отметил председатель Ривненской ОВА Виталий Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посевной кампании на Ривненщине ничего не угрожает, – глава ОВА

Автор: 

оружие (10198) Коваль (109) тероборона (338) Ровенская область (1229)


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Топ комментарии
+32
***** ,почему ,*****, боитесь собственного народа . Почему ,а нас можно , носить , даже Беннет призвал ,у кого есть оружие носить постоянно. И у нас тоже много выходцев из Совка, миллион если не ошибаюсь . Так ,что Украинцы глупее чем Израильтяне , будут стрелять в друг дружку,. У Вас война, все должны ходить с оружием, даже женщины
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01.04.2022 11:58
+28
Тобто, коли зустрінеш ДРГ, треба сказати щоб почекали, я додому за стволом збігаю? Чи як? Ідіотизм.
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01.04.2022 11:59
+21
Влада боїться людей зі зброєю?

Якщо б в Херсоні вчасно видали зброю...

Як "технологічно" здали Херсон..

ХЕРСОН, Как взяли город
Херсон был занят российской армией 3 марта. Сначала город взяли в кольцо: были заняты окрестные села и аэродром Чернобаевка. Потом российские военные зашли в город.

Как брали Херсон? «Глупость или предательство, возможно, и то и другое», - говорит бывший губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.

- Значит, у нас есть четыре линии обороны. Первое - перешеек между Херсонской областью и Крымом, он весь полностью заминирован должен был быть. И мне, кстати, сказали, что за неделю до <…> его разминировали какого-то хера. Дальше - погранцы, но задача погранцов не вступать в бой, а увидеть факт <…>, дать сигнал и отойти, отодвинуться и так далее. Потом уже идет наша оросительная система. Оросительная система - она проектировалась в Советском Союзе Министерством обороны и Министерством сельского хозяйства. Сама структура - как бы форма канала - не предусматривает его пересечения никаким видом транспорта. В любом случае это утруднение движения. То есть логика такая: взрываются мосты, они все останавливаются, и наша артиллерия <…>. Потом третья линия обороны - это уже сама речка Днепр. До последнего держится Днепр, мост Антоновский, если что, он взрывается, и Херсон как бы вообще вне военных действий, моста нету, мы только охраняем линию воды. Хер его кто перейдет, тот Днепр. И последняя линия обороны - Каховский плацдарм. Идет эвакуация Новой Каховки, там выселяются люди и держится каховский плацдарм. Там делаются редуты, капониры. На все это отводится сутки. Вот эти сутки нам надо было остановить их на входе. Не получилось.

Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день [спецоперации] положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую» - и уехал из региона.

Вместе с ним - в первый день спецоперации - уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ.

За Антоновский мост через Днепр бои шли два дня. Мост пытались подорвать дважды, <…>. За другой мост Херсонской области - Генический автомобильный - отдал жизнь инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун, лично осуществивший подрыв. - полностью https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/26/kherson
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01.04.2022 12:05
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Вільна людина озброєна людина.
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01.04.2022 13:11 Ответить
"Рада оборони області" - це шо за хєрня? Є віськова адміністрація, а "рада оборони" - це так собі міні-РНБО у кожному селі?
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01.04.2022 13:13 Ответить
Часто ссылаются на Израиль в плане того, что солдаты/ки ходят по улицам с оружием.
Ну, во-первых, там война - перманентное состояние.
Во-вторых, при передвижении в городе/транспорте их оружие РАЗРЯЖЕНО. (Украинская ТрО ходит с присоединённым магазином!)
В-третьих, если солдат/солдатка пришли домой (на выходной), то оружие должно находиться с ними ПОСТОЯННО! (рассказывали люди как сидели дома и "охраняли автомат", пока дочь ходила на дискотеку )

Украине больше всего подходит "швейцарская модель". Там до 50(?) лет у каждого военнообязанного дома находится весь комплект экипировки, включая автомат с боеприпасами, чтобы по сигналу за пару часов быть уже в строю в указанном месте. Плюс, там не ссутся как в Украине продавать гражданам короткостволы, зато ограблений там - минимум: попробуй полезть в дом к швейцарцу, получишь из всех стволов, а потом может быть вызовут полицию...
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01.04.2022 13:20 Ответить
Почалося. Тіпа все добре. Війна закінчилася.
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01.04.2022 13:28 Ответить
Случайно зашел на цензор ,а тут одни пуголовки диванные ,куда вам оружие ?
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01.04.2022 13:36 Ответить
https://defence-line.org/2022/03/ob-istokax-vlasti-i-oruzhii-chast-3/ "...пересмотреть вопрос оборота огнестрельного оружия, поскольку после войны на руках у людей останется масса трофеев и пускай они остаются уже на законных основаниях. Как уже можно было наблюдать, во многих местах население само добыло железо и у них ни курей не воруют, ни дома не грабят, ни женщин не насилуют. А все потому, что народ - источник власти, осуществляет ее прямым образом и в данном случае это - лучший ответ оккупанту..."
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01.04.2022 13:36 Ответить
Вооруженный народ - источник власти, осуществляющий её прямым образом и ВСУ как наиболее организованная часть этого народа.
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01.04.2022 14:16 Ответить
монополія коваля на насильство
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01.04.2022 13:42 Ответить
Коли тероборона та наші військові відкрито носять зброю - мені спокійніше.... за порядок. Я за вільне володіння та носіння зброї. Давайте забороним автотранспорт бо дтп відбуваються.
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01.04.2022 13:47 Ответить
Слава Україні!
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01.04.2022 13:47 Ответить
Подтверждаются худшие опасения, что вооруженных украинцев власть боится больше чем вооруженных рашистов.

P.S.
Обоснование для "решения облрады" - НЕ ВРЕМЯ СЕЙЧАС ... - это, *****, шедевр! Войдет во все юридические, военные и управленческие учебники истории!
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01.04.2022 13:48 Ответить
Рішення загалом правильне, бо не всі добровольці керувалися шляхетними мотивами для отримання зброї, тому подеколи зловживають своїм становищем. Зброю мають носити під час виконання службових завдань, а не лізти з нею в магазини та на парковки.
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01.04.2022 14:02 Ответить
Страх бере, що народ прийде, як Україну здавати будуть?
Чи може треба ху"лу підіграти, як на Волинь бульбовійська попре? Треба допомогти ху"лу ще й на Рівненську АЕС зайти? Чи перерізати постачання на решту України? Як в Херсоні влаштувати?
У нас загроза вторгнення з Білорусі вже минула? Чи може Лукашенка вже покази дає в Гаазі, нє?
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01.04.2022 18:56 Ответить
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