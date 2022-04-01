Иванков в Киевской области перешел под контроль ВСУ, - журналист Аминов

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов пгт Иванков в 80 км от Киева.

Об этом сообщил журналист Богдан Аминов, уроженец Иванкова, передает Цензор.НЕТ.

"Иванков на Киевщине – освобожден! Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт! Связь восстановят в ближайшее время. Иванков был в оккупации с первых дней войны. С 4 марта в поселке не было Интернета и мобильной связи", - написал он .

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