Иванков в Киевской области перешел под контроль ВСУ, - журналист Аминов
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов пгт Иванков в 80 км от Киева.
Об этом сообщил журналист Богдан Аминов, уроженец Иванкова, передает Цензор.НЕТ.
"Иванков на Киевщине – освобожден! Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт! Связь восстановят в ближайшее время. Иванков был в оккупации с первых дней войны. С 4 марта в поселке не было Интернета и мобильной связи", - написал он .
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Охотятся на участников АТО, чтобы те не сопротивлялись": жители Иванкова в блокаде оккупантов просят "зеленый коридор"
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А новин щодо Макарова і прилеглих сіл немає? Хотілось би додому...
своіх нє бросают, як завжди, кинули частину своїх, щоб наші трохи затримались. Решта ж москалів з'їбалась ще вчора
Або орки швиденько відремонтували його.
Ви ж розумієте, що весь цей час техніка саме цим мостом їхала?
Бегут свинособаки даже бросая документы. Но для местного пипла пропаганда немытой преподносит это как тактический отход)))
І сподіваюся так і станеться, навіть погода допомагає: дощик трохи підмочить грунтові дороги і перетворить їх на кашу щоб засіли тварюки там де сидять і там нехай здохнуть!
Чого не скажеш про східні області.
10:16, 1 АПРЕЛЯ 2022
https://meduza.io/news/2022/04/01/telekanal-minoborony-rf-rasskazal-o-zadache-rossiyskih-morpehov-zakrepitsya-pod-kievom
Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську»
Звучить дико, але рашисти готові навіть на таке, щоб створити хоча б видимість своїх «успіхів» в Україні.
На нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів».
Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою, повідомляє СБУ.
«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» - невдоволено говорить командир.
https://t.me/operativnoZSU/16687
Фигню не пиши.