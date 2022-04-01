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Новости Война
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Иванков в Киевской области перешел под контроль ВСУ, - журналист Аминов

іванків

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов пгт Иванков в 80 км от Киева.

Об этом сообщил журналист Богдан Аминов, уроженец Иванкова, передает Цензор.НЕТ.

"Иванков на Киевщине – освобожден! Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт! Связь восстановят в ближайшее время. Иванков был в оккупации с первых дней войны. С 4 марта в поселке не было Интернета и мобильной связи", - написал он .

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Охотятся на участников АТО, чтобы те не сопротивлялись": жители Иванкова в блокаде оккупантов просят "зеленый коридор"

Киевская область (4118) ВСУ (6548) Иванков (4)


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Топ комментарии
+24
Скоро мапа бойових дій сильно поміняє вигляд, особливо під Київом, в кращий бік
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01.04.2022 11:59
+15
картинка називається "Zайва хромосома"
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01.04.2022 12:07
+15
В землю, сподіваюсь
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01.04.2022 12:15
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Скоро мапа бойових дій сильно поміняє вигляд, особливо під Київом, в кращий бік
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01.04.2022 11:59 Ответить
Супер, дякую ЗСУ.
А новин щодо Макарова і прилеглих сіл немає? Хотілось би додому...
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01.04.2022 12:00 Ответить
наскільки я розумію, Макарів, як і усю житомирську трасу вже звільнено! Але ви звичайно чекайте офіціної інформації від влади
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01.04.2022 12:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4yHcAhVWxjk Там іще , мабуть , трішки саперам попрацювати доведеться .
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01.04.2022 12:34 Ответить
Це виходить що вони вийшли з Гостомеля і Бучі? Дороги більше нема на Білорусь, окрім як через Іванків.
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01.04.2022 12:01 Ответить
Мэр Бучи выступал и говорил, что освобождаем с боями каждый метр. В любом случае скоро орков там не будет
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01.04.2022 12:14 Ответить
Це виходить що вони звідти вже ніколи не вийдуть. Хіба вплав через Дніпро...)
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01.04.2022 12:05 Ответить
Якщо в Гостомелі вони лишили сили, то тепер вони в котлі, міст в Іванкові тільки є, решта місцевості болота і річка Тетерів, тому в плав через Дніпро. Соми Київського моря такі повиростають...
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01.04.2022 12:16 Ответить
Думаю, кацапи своіх нє бросают, як завжди, кинули частину своїх, щоб наші трохи затримались. Решта ж москалів з'їбалась ще вчора
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01.04.2022 12:30 Ответить
Міст в Іванкові наші підірвали ще 25 лютого
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01.04.2022 12:38 Ответить
Та очевидно що не повністю.
Або орки швиденько відремонтували його.
Ви ж розумієте, що весь цей час техніка саме цим мостом їхала?
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01.04.2022 12:50 Ответить
Так, Ви скоріше за все праві.
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01.04.2022 13:16 Ответить
Десь була інфа про переправу в районі Ораного,з виходом в колишніх угіддях "вічно легітимного".
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01.04.2022 13:04 Ответить
Фоторепортаж с Гостомеля был ещё утром.
Бегут свинособаки даже бросая документы. Но для местного пипла пропаганда немытой преподносит это как тактический отход)))
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01.04.2022 12:07 Ответить
Только через Бородянку. Мостов нет, через Дымер ехать ((((
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01.04.2022 12:17 Ответить
Если наши в Иванкове, то траса через с Бородянки это уже тыл наших войск.
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01.04.2022 12:21 Ответить
Будемо сподіватись, що йдеться не про Іванків біля Борисполя, а про той, про який всі подумали.
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01.04.2022 12:32 Ответить
В с.Іванків біля Борисполя орків і не було
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01.04.2022 12:51 Ответить
Идет борьба с ДРГ.
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01.04.2022 13:10 Ответить
Это означает, что орки в Буче, Гостомеле и в Ворзеле под угрозой полного окружения. Нормальной дороги за Дымером на Чернобыль по моему и не
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01.04.2022 12:04 Ответить
Нету их уже там. Жди новостей.
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01.04.2022 12:06 Ответить
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01.04.2022 12:05 Ответить
картинка називається "Zайва хромосома"
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01.04.2022 12:07 Ответить
Сумніваюся що до кацапів дішло щось: вони просто лізуть в Маріуполь і потребують додаткових сил.
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01.04.2022 12:05 Ответить
Хоча мені не зрозуміла їх поведінка: відійти від Іванківа, це значить поставити своїх орків у Гостомері та бучі під загрозу повного оточення…
І сподіваюся так і станеться, навіть погода допомагає: дощик трохи підмочить грунтові дороги і перетворить їх на кашу щоб засіли тварюки там де сидять і там нехай здохнуть!
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01.04.2022 12:09 Ответить
Там остались только те кто непосредственно в боях участвовал. Их естественно не смогли вывести. Больше никого нет ни в Буче ни в Гостомеле ни в Ворзеле и даже дальше.
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01.04.2022 12:16 Ответить
Мабуть що так, але б хотілося помріяти - що перекидають війська для оборони Бєлгорода
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01.04.2022 12:13 Ответить
У меня все ещё есть надежда что хотя бы половина из этих ********* после выхода из-под Киева разорвет контракты и нам будет намного легче. С Бучи и Гостомеля они уже награбили все, что можно, в Мариуполе уже кадыровцы и денерасты все повыносили, им уже неинтересно будет в этом участвовать
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01.04.2022 12:25 Ответить
Плюс не забувайте, що міста і села під Києвом - це багаті міста і села. Там жило достатньо заможних людей та й звичайні люди жили непогано на київських зарплатах.
Чого не скажеш про східні області.
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01.04.2022 12:33 Ответить
Димер теж вже. І Броварський район. От драпанули, так драпанули, аж п'яти виблискують
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01.04.2022 12:06 Ответить
Да сбежали они уже. Остались лишь потеряшки которые были без связи или участвовали в боях и не успели выйти. Плюс очень много заминированной территории и взорваных мостов. Потому в некоторые населенные пункты не так просто попасть. Скоро наши все зачистят, а до того официальной информации не будет.
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01.04.2022 12:09 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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01.04.2022 12:09 Ответить
Телеканал Минобороны РФ рассказал о задаче российских морпехов закрепиться под Киевом

10:16, 1 АПРЕЛЯ 2022

https://meduza.io/news/2022/04/01/telekanal-minoborony-rf-rasskazal-o-zadache-rossiyskih-morpehov-zakrepitsya-pod-kievom
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01.04.2022 12:09 Ответить
самострєл для отчота - винахід рашкинської воєнщини

Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за «підбиту українську»

Звучить дико, але рашисти готові навіть на таке, щоб створити хоча б видимість своїх «успіхів» в Україні.

На нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів».

Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою, повідомляє СБУ.

«Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!» - невдоволено говорить командир.
https://t.me/operativnoZSU/16687
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01.04.2022 12:12 Ответить
Мені цікаво, якщо Іванків під контролем ЗСУ, а це був тил орків(вони базувалися, Димер, Катюжанка, Іванків) куди буде виходити групування русні з Гостомелю, Бучі, Ворзелю???
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01.04.2022 12:10 Ответить
В землю, сподіваюсь
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01.04.2022 12:15 Ответить
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01.04.2022 12:16 Ответить
Их там уже нету, так говорят
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01.04.2022 12:16 Ответить
Оно вышло еще вчера.
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01.04.2022 12:17 Ответить
Мабуть почали вилити ще раніше, швиденько так зригнули.
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01.04.2022 12:21 Ответить
30 числа начали подготовку. Выходить начали в ночь на 31 марта, а 31 после обеда и следа от них не осталось, только последствия.
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01.04.2022 12:26 Ответить
Сподівався, що це чергове "геніальне" рішення орків, кинути своїх в тилу ЗСУ, на всяк випадок.
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01.04.2022 13:38 Ответить
"Хер Майор наши войска мужественно отступают, а трусливые зулусы в панике бегут за нами !" (с)
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01.04.2022 12:14 Ответить
ІВАНКІВ звільнили від іванків... отак бува щаслива мить в ******** Історії, малята...
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01.04.2022 12:16 Ответить
Їм що дали зелену дорогу в Стамбулі ? Щось їх ніхто не обстрілює !
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01.04.2022 12:17 Ответить
Очень похоже на чес по ушам, тем более от какого то журналиста. Но если правда, то полный зачет, Бородянка и Гостомель в окружении. Посмотрим как русские не сдаются
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01.04.2022 12:21 Ответить
Москалів вже вчора не було в Гостомелі.
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01.04.2022 12:25 Ответить
Он из тех кто привык доверять только официальной информации. Оказывается не только в московии, а и у нас таких достаточно.
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01.04.2022 12:29 Ответить
Вы, видимо, "из гущи событий". Вам видней. А я как и все смотрю официальную информацию. Что не нравится?
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01.04.2022 13:29 Ответить
В нас знайомі і родичі в гущі подій. Я з Києва. Багатьох знаю з тих міст і сіл. Він посаду говорить. Йде зачистка. Працюють сапери.
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01.04.2022 13:50 Ответить
Та нет уже там никого, они 3 дня выходили колонами по 700 единиц техники каждая. Максимум 1000 потеряшек бегает
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01.04.2022 12:27 Ответить
Только не надо шапкозакидательства (не на всех срабатывает ) Слава героям ! Але одно але ! 700 единиц техники вывели рашисты с этих районов и видимо без потерь с награбленным имуществом скоро будат одаривать своих жен! Вот поэтому и удается очистить и освободить эти районы. А вот куда эта масса хлынет все уже знают и Одессе надо готовится ! Рано еще хлопці- рано святкувать. Все ще по переду . Слава героям України ! Хай все буде добре
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01.04.2022 12:28 Ответить
С потерями. Пока не хлынет, так как потрепаны они существенно. Да и многие в этот ад просто не захотят возвращаться.
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01.04.2022 12:31 Ответить
Ну вот сразу понятно, что человек лично видел и оценил "потрепанность"
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01.04.2022 13:37 Ответить
какая Одесса? как ты себе представляешь удар по Одессе, когда бои под Херсоном уже идут.
Фигню не пиши.
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01.04.2022 13:00 Ответить
Грабувати більше нічого, пора "домой", побачили, як бандерівці живуть, тепер все накрадене буде в раші, нарешті побачили Європу.
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01.04.2022 12:35 Ответить
З такими темпами і до Гомеля вже рукою подати.
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01.04.2022 13:00 Ответить
 
 