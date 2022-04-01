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В Мелитополе оккупанты увезли в неизвестном направлении трех директоров местных школ

викрадення

Российские оккупанты увезли в неизвестном направлении трех директоров школ г. Мелитополь Запорожской области, которые написали заявления об увольнении после требования оккупационных властей возобновить учебный процесс в городе, а также заявили об угрозе для школьников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА МЕЛИТОПОЛЬ".

Как сообщается, в четверг, 31 марта, директора всех школ Мелитополя написали заявления об увольнении. При этом директора школ №4 Анжелина Коваленко, №13 Елена Галацан и лицея №9 Людмила Чугай открыто заявили коллаборантам, заставляющим мелитопольских учителей работать в оккупации, об отказе сотрудничества с властью захватчиков и опасности возобновления занятий в школах. В результате самопровозглашенный мэр Мелитополя Галина Данильченко приказала российским военным выдворить непослушных администраторов школ из города.

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В публикации сообщается, что уже в четверг вечером оккупанты пришли в дома трех директоров и увезли их в неизвестном направлении.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров в прямом эфире обратился к Данильченко: "Если вы хотите сделать из детей живой щит и взять их в заложники, тогда начните со своих детей и внуков. Вы не имеете морального права подвергать мелитопольских детей опасности. Можете начать с себя. А не прячьтесь за русскими солдатами, которые прячут лицо от камер!".

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Он поблагодарил всех директоров и учителей Мелитополя за проявленную позицию и нежелание сотрудничать с оккупантами.

Мелитополь (613) похищение (1684)


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Хто там хоче цим терористам надати статус військовополонених?
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01.04.2022 12:02 Ответить
Статус военно пленных ето еще пол беды. Наша власть еще хочет террористам дать статус *гаранта* и миротворцев
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01.04.2022 12:15 Ответить
А хто там хоче рашистів зробити гарантом миру і безпеки?
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01.04.2022 12:06 Ответить
Окупанти пограбували Чорнобильську АЕС, перш ніж залишити її.

Зранку 31 березня почала виїжджати російська техніка, яка перебувала на майданчику Чорнобильської АЕС. Після того, як частина російської техніки виїхала, старший серед окупантів на прізвище Якушев із позивним "90-ий" запропонував скласти акт. Він погрожував, якщо цього не відбудеться, вони заберуть українських співробітників до Білорусі. Фактично акт підписувався під примусом, повідомив голова державного агенства з питань управління зоною відчуження Євген Крамаренко.

Після підписання акту ці солдати почали мародерити, виносити речі та виїжджати. Співробітники у цей час перебували на своїх робочих місцях, і їм було заборонено виходити із диспетчерських та кабінетів. Згодом вони зрозуміли, що стало дуже тихо, і наважилися оглянути станцію.

Зокрема окупанти вкрали комп'ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, яке було на станції. Вони також розграбували готель, розташований поруч із АЕС - винесли кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи.

Тим не менш, усі датчики на перший погляд були у нормі, суттєвих пошкоджень інфраструктури ЧАЕС поки не видно. Згодом більш специфічні спеціалісти зможуть перевірити технічний стан усіх об'єктів. https://t.me/operativnoZSU/16680

Перевищень рівня радіації, як повідомляється, немає.
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01.04.2022 12:08 Ответить
Не прошло и месяца с дня окупации а русофашисты уже похищают детей и учителей и делают из них зомбированное мясо для своей армии
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01.04.2022 12:11 Ответить
На протяжении всей истории восточная орда орков занималась набегами, грабила, уничтожала постройки, а население угоняла в рабство.
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01.04.2022 12:28 Ответить
а чому на фото український військовий?
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01.04.2022 12:32 Ответить
 
 