В Мелитополе оккупанты увезли в неизвестном направлении трех директоров местных школ

Российские оккупанты увезли в неизвестном направлении трех директоров школ г. Мелитополь Запорожской области, которые написали заявления об увольнении после требования оккупационных властей возобновить учебный процесс в городе, а также заявили об угрозе для школьников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА МЕЛИТОПОЛЬ".

Как сообщается, в четверг, 31 марта, директора всех школ Мелитополя написали заявления об увольнении. При этом директора школ №4 Анжелина Коваленко, №13 Елена Галацан и лицея №9 Людмила Чугай открыто заявили коллаборантам, заставляющим мелитопольских учителей работать в оккупации, об отказе сотрудничества с властью захватчиков и опасности возобновления занятий в школах. В результате самопровозглашенный мэр Мелитополя Галина Данильченко приказала российским военным выдворить непослушных администраторов школ из города.

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В публикации сообщается, что уже в четверг вечером оккупанты пришли в дома трех директоров и увезли их в неизвестном направлении.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров в прямом эфире обратился к Данильченко: "Если вы хотите сделать из детей живой щит и взять их в заложники, тогда начните со своих детей и внуков. Вы не имеете морального права подвергать мелитопольских детей опасности. Можете начать с себя. А не прячьтесь за русскими солдатами, которые прячут лицо от камер!".

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Он поблагодарил всех директоров и учителей Мелитополя за проявленную позицию и нежелание сотрудничать с оккупантами.