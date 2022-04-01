В Мелитополе оккупанты увезли в неизвестном направлении трех директоров местных школ
Российские оккупанты увезли в неизвестном направлении трех директоров школ г. Мелитополь Запорожской области, которые написали заявления об увольнении после требования оккупационных властей возобновить учебный процесс в городе, а также заявили об угрозе для школьников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА МЕЛИТОПОЛЬ".
Как сообщается, в четверг, 31 марта, директора всех школ Мелитополя написали заявления об увольнении. При этом директора школ №4 Анжелина Коваленко, №13 Елена Галацан и лицея №9 Людмила Чугай открыто заявили коллаборантам, заставляющим мелитопольских учителей работать в оккупации, об отказе сотрудничества с властью захватчиков и опасности возобновления занятий в школах. В результате самопровозглашенный мэр Мелитополя Галина Данильченко приказала российским военным выдворить непослушных администраторов школ из города.
В публикации сообщается, что уже в четверг вечером оккупанты пришли в дома трех директоров и увезли их в неизвестном направлении.
Мелитопольский городской голова Иван Федоров в прямом эфире обратился к Данильченко: "Если вы хотите сделать из детей живой щит и взять их в заложники, тогда начните со своих детей и внуков. Вы не имеете морального права подвергать мелитопольских детей опасности. Можете начать с себя. А не прячьтесь за русскими солдатами, которые прячут лицо от камер!".
Он поблагодарил всех директоров и учителей Мелитополя за проявленную позицию и нежелание сотрудничать с оккупантами.
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Зранку 31 березня почала виїжджати російська техніка, яка перебувала на майданчику Чорнобильської АЕС. Після того, як частина російської техніки виїхала, старший серед окупантів на прізвище Якушев із позивним "90-ий" запропонував скласти акт. Він погрожував, якщо цього не відбудеться, вони заберуть українських співробітників до Білорусі. Фактично акт підписувався під примусом, повідомив голова державного агенства з питань управління зоною відчуження Євген Крамаренко.
Після підписання акту ці солдати почали мародерити, виносити речі та виїжджати. Співробітники у цей час перебували на своїх робочих місцях, і їм було заборонено виходити із диспетчерських та кабінетів. Згодом вони зрозуміли, що стало дуже тихо, і наважилися оглянути станцію.
Зокрема окупанти вкрали комп'ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, яке було на станції. Вони також розграбували готель, розташований поруч із АЕС - винесли кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи.
Тим не менш, усі датчики на перший погляд були у нормі, суттєвих пошкоджень інфраструктури ЧАЕС поки не видно. Згодом більш специфічні спеціалісти зможуть перевірити технічний стан усіх об'єктів. https://t.me/operativnoZSU/16680
Перевищень рівня радіації, як повідомляється, немає.