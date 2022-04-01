Общие потери РФ с начала войны: около 17,7 тыс. человек, 143 самолета, 131 вертолет, 625 танков и 1 751 бронированная машина

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 апреля потери личного состава противника составляют около 17,7 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 17700 человек,

танков - 625 ед,

боевых бронированных машин - 1751 ед,

артиллерийских систем - 316 ед,

РСЗО - 96 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов - 143 ед,

вертолетов - 131 ед,

автомобильной техники - 1220 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 85,

специальная техника – 24,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отмечают в Генштабе.