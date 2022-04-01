Общие потери РФ с начала войны: около 17,7 тыс. человек, 143 самолета, 131 вертолет, 625 танков и 1 751 бронированная машина
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 апреля потери личного состава противника составляют около 17,7 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 17700 человек,
танков - 625 ед,
боевых бронированных машин - 1751 ед,
артиллерийских систем - 316 ед,
РСЗО - 96 ед,
средства ПВО - 54 ед,
самолетов - 143 ед,
вертолетов - 131 ед,
автомобильной техники - 1220 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ - 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 85,
специальная техника – 24,
пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отмечают в Генштабе.
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***** и без НАТО нашло бы причину напасть, этого он не понимает
Может даже ваты и тряпок на это не хватить. Придётся переходить на сфагнум.
А по поводу комфорта существования ордынцев я не переживаю и не беспокоюсь, от слова совсем.
Пусть эти "измученные" благами цивилизации сами о себе заботятся. И в импортозамещении сфагнум точно лишним не будет.
Во всяком случае скоро будет.
У краіні, де демографія летить шкерберть, за місяць треба знищити 20.000 молодих самців. А це значить, шо принайні 20.000 молодих самок залишиться без пари і 40-50.000 дітей не побачить світ.
А можливо, в цому і полягае його геніальність - санітарне очищення людськоі популяціі від балласту?
Войска с Северного Кавказа отказались воевать на стороне РФ против Украины.
Юго-осетинские войска 4-й военной базы ВС РФ, которые отказались ехать воевать за Россию против Украины, вернулись 30 марта домой после обвинений, что командование отправляло их на убой, сообщает https://zona.media/article/2022/03/31/ossetia/ «Медиазона» .
По информации издания, проблемы с участием юго-осетинских военных возникли с самого начала их отправки в Украину.
Как отмечает источник, скандал возник после того, как их отправляли «абсолютно без всего, пустыми, а люди на свои деньги покупали им бронежилеты и прочее, прочее».
В свою очередь, «экс-президент» оккупированной Россией у Грузии Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил: «Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд [уже] практически потеряли».
По словам источника, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине, после чего их генерал запретил им забрать тело, и вместо этого предписал отправить назад пустой гроб.
«И наши ребята взбесились. Хотели его там убить. А у него охрана 10−12 человек, чтоб ему никто его маму не ****** [изнасиловал]. Они нас на смерть вели. Вот приедем и поговорим с людьми, и даже на площадь можем выйти - сказать, что нас вели на верную смерть», - ссылается на аудиозапись издание, где якобы один из солдат на осетинском языке описывает случившееся.
Примечательно, что грузинский аккаунт в Twitter OSINT Visioner опубликовал фото, где запечатлены несколько десятков стоящих вдоль трассы военных в российской форме с вещмешками. По данным юго-осетинских телеграм-каналов, они возвращались домой буквально пешком. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461624/
А если серьёзно, то инстинкт самосохранения присущ не только животным, но и некоторым низшим безмозглым созданиям.
Такая информация воодушевляет не меньше, чем количество уничтоженной техники.
Цензор мог бы сам добавлять такую информацию.