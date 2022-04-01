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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны: около 17,7 тыс. человек, 143 самолета, 131 вертолет, 625 танков и 1 751 бронированная машина

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 апреля потери личного состава противника составляют около 17,7 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 17700 человек,

танков - 625 ед,

боевых бронированных машин - 1751 ед,

артиллерийских систем - 316 ед,

РСЗО - 96 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов - 143 ед,

вертолетов - 131 ед,

автомобильной техники - 1220 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 85,

специальная техника – 24,

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Общие потери РФ с начала войны: около 17,7 тыс. человек, 143 самолета, 131 вертолет, 625 танков и 1 751 бронированная машина 01

Читайте также: Войска РФ планируют взять в блокаду Краматорск и Славянск, - Генштаб ВСУ

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отмечают в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19047) Генштаб ВС (6190) потери (4369)


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Топ комментарии
+23
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01.04.2022 12:15
+16
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01.04.2022 12:12
+12
Свято має тривати...
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01.04.2022 12:11
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Свято має тривати...
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01.04.2022 12:11 Ответить
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01.04.2022 12:12 Ответить
Для миру треба вбити ще більше російських нацистів.
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01.04.2022 12:14 Ответить
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01.04.2022 12:15 Ответить
https://zn.ua/POLITICS/finljandii-ne-nuzhen-referendum-po-nato-prezident-strany.html а нашей долбобубочке РИХВИРИНДУМ НАДА
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01.04.2022 12:16 Ответить
Мало того, він хоче референдуму що до невступу у НАТО, бо охолов.
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01.04.2022 12:51 Ответить
Потому что он глуп и думает что проблема в НАТО.
***** и без НАТО нашло бы причину напасть, этого он не понимает
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01.04.2022 13:17 Ответить
Уже потеряли три авиаполка. Один наш десантник сбил 2 Сушки из ПТУРа. Слава десантникам Украины!
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01.04.2022 12:16 Ответить
А ще цукор, памперси, жіночі прокладки, засоби гігієни, долари, євро і здоровий глузд.
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01.04.2022 12:17 Ответить
В советском союзе жили без прокладок, так что все ок!!!
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01.04.2022 12:28 Ответить
Сейчас ситуация выглядит стать критичнее во всех смыслах этого слова. ))
Может даже ваты и тряпок на это не хватить. Придётся переходить на сфагнум.
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01.04.2022 12:42 Ответить
Я вырос на харде, читсо на пеленках. не было не памперсов, ни прочей херни. Был раствор марганцовки и детская присыпка. переживут. ******* орки
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01.04.2022 12:44 Ответить
Ну а я родился в эпоху Битлов, и тоже как-то памперсами не пользовался. ))
А по поводу комфорта существования ордынцев я не переживаю и не беспокоюсь, от слова совсем.
Пусть эти "измученные" благами цивилизации сами о себе заботятся. И в импортозамещении сфагнум точно лишним не будет.
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01.04.2022 12:55 Ответить
Я написал это к тому что кровотечение можно остановить и подорожником зачем турникеты, перекись водорода и остальные жгуты ?
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01.04.2022 12:57 Ответить
Таки да! Тут я полностью согласен, у них подорожник - "наше фсё".
Во всяком случае скоро будет.
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01.04.2022 13:02 Ответить
Вже не дивуюсь путінській "геніальності"...
У краіні, де демографія летить шкерберть, за місяць треба знищити 20.000 молодих самців. А це значить, шо принайні 20.000 молодих самок залишиться без пари і 40-50.000 дітей не побачить світ.
А можливо, в цому і полягае його геніальність - санітарне очищення людськоі популяціі від балласту?
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01.04.2022 12:22 Ответить
ну, далеко не всі самці в рф хочуть знищуватися

Войска с Северного Кавказа отказались воевать на стороне РФ против Украины.

Юго-осетинские войска 4-й военной базы ВС РФ, которые отказались ехать воевать за Россию против Украины, вернулись 30 марта домой после обвинений, что командование отправляло их на убой, сообщает https://zona.media/article/2022/03/31/ossetia/ «Медиазона» .

По информации издания, проблемы с участием юго-осетинских военных возникли с самого начала их отправки в Украину.

Как отмечает источник, скандал возник после того, как их отправляли «абсолютно без всего, пустыми, а люди на свои деньги покупали им бронежилеты и прочее, прочее».

В свою очередь, «экс-президент» оккупированной Россией у Грузии Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил: «Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд [уже] практически потеряли».

По словам источника, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине, после чего их генерал запретил им забрать тело, и вместо этого предписал отправить назад пустой гроб.

«И наши ребята взбесились. Хотели его там убить. А у него охрана 10−12 человек, чтоб ему никто его маму не ****** [изнасиловал]. Они нас на смерть вели. Вот приедем и поговорим с людьми, и даже на площадь можем выйти - сказать, что нас вели на верную смерть», - ссылается на аудиозапись издание, где якобы один из солдат на осетинском языке описывает случившееся.

Примечательно, что грузинский аккаунт в Twitter OSINT Visioner опубликовал фото, где запечатлены несколько десятков стоящих вдоль трассы военных в российской форме с вещмешками. По данным юго-осетинских телеграм-каналов, они возвращались домой буквально пешком. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461624/
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01.04.2022 12:30 Ответить
Просто это какие-то неправильные самцы. ))
А если серьёзно, то инстинкт самосохранения присущ не только животным, но и некоторым низшим безмозглым созданиям.
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01.04.2022 13:07 Ответить
20 тис. це для уйла не багато. Там щорічно відбувається 20 000 умисних убивств, тоді як в Україні менше однієї тисячі.
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01.04.2022 14:28 Ответить
Почему бы Генштаб ВСУ не указывает количество освобожденных сел и городов?
Такая информация воодушевляет не меньше, чем количество уничтоженной техники.
Цензор мог бы сам добавлять такую информацию.
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01.04.2022 12:37 Ответить
СЛАВА ЗСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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01.04.2022 12:52 Ответить
Чомусь не зміг відкрити ресурс, на якому можна поскаржитися службістам на антидержавну діяльність. тому доводиться скаржитися тут. Зверніть увагу на сайт https://kherson.life/, який нахабно підтримує кацапську агресію.
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01.04.2022 13:24 Ответить
Це якесь свято!!!
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01.04.2022 14:01 Ответить
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01.04.2022 16:54 Ответить
А як там залізнична станція Бєлгород? Вона сама по собі не може вибухнути? Це б дуже уповільнило перекидання орків з білорашки на східний напрямок!
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02.04.2022 08:23 Ответить
 
 