В Харькове за сутки - 170 обстрелов из "Градов" и один ракетный удар по центру города, - Синегубов

За минувшие сутки российские оккупационные войска наносили артиллерийские, минометные, танковые удары по районам Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, ХТЗ, Холодная Гора, Кулиничи, Большая Даниловка, Дергачи. Всего зафиксировано около 46 ударов.

Также зафиксировано около 170 обстрелов противником из РСЗО типа "Град" и 1 ракетный удар в центральную часть Харькова.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в своей телеграме, передает Цензор.НЕТ.

При этом активности вражеской авиации по Харькову не наблюдали. Но есть определенная активность БПЛА противника, совершавших полеты в разведывательных целях.

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Из Изюмского района начали эвакуировать жителей, чтобы предотвратить возможные последствия из-за активных боевых действий в этом направлении.

"Харьковщина ежедневно получает гуманитарную помощь. Областной логистический штаб работает круглосуточно. Получили грузы из Полтавы, Львова, Винницы, Волыни, а также от международных партнеров – из Польши, Чехии и т.д."

Все полученное мз областей Украины, от международных партнеров передаем на пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты" Харькова, волонтерам, которые адресно помогают гражданам. Также отправляем гуманитарные грузы в громады области", - отметил Синегубов.

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