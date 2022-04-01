РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8941 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 365 3

В Харькове за сутки - 170 обстрелов из "Градов" и один ракетный удар по центру города, - Синегубов

дснс,харківщина

За минувшие сутки российские оккупационные войска наносили артиллерийские, минометные, танковые удары по районам Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, ХТЗ, Холодная Гора, Кулиничи, Большая Даниловка, Дергачи. Всего зафиксировано около 46 ударов.

Также зафиксировано около 170 обстрелов противником из РСЗО типа "Град" и 1 ракетный удар в центральную часть Харькова.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в своей телеграме, передает Цензор.НЕТ.

При этом активности вражеской авиации по Харькову не наблюдали. Но есть определенная активность БПЛА противника, совершавших полеты в разведывательных целях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеская ракета попала недалеко от центра Харькова, идет интенсивный артобстрел. Продолжаются бои за Изюм, уничтожены 4 самолета, - Синегубов

Из Изюмского района начали эвакуировать жителей, чтобы предотвратить возможные последствия из-за активных боевых действий в этом направлении.

"Харьковщина ежедневно получает гуманитарную помощь. Областной логистический штаб работает круглосуточно. Получили грузы из Полтавы, Львова, Винницы, Волыни, а также от международных партнеров – из Польши, Чехии и т.д."

Все полученное мз областей Украины, от международных партнеров передаем на пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты" Харькова, волонтерам, которые адресно помогают гражданам. Также отправляем гуманитарные грузы в громады области", - отметил Синегубов.

Также смотрите: "Трасса перекрыта сгоревшими автомобилями. Их, по меньшей мере, два десятка", - место расстрела оккупантами гражданской колонны вблизи села Малая Рогань на Харьковщине. ВИДЕО

Харьков (7449) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (558)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перша українсько - кацапська війна почалася 12 березня 1169 року. Саме тоді війська суздальського князя Андрія Боголюбського захопили і сплюндрували Київ. Отже ця війна між московитами і Україною, якої за словами новітнього фюрера пуцина чи то нема, чи то вона створена лєніним і австрійським Генштабом триває вже 853 роки. І весь цей час московити завдавали нам ударів - знищували Київ, топили в крові і ополонках Батурин, влаштовували Голодомор, стирали з лиця землі Маріуполь... Тому ця війна закінчиться рано чи пізно повним руйнуванням цієї московської орди, як людиноненавистського злочинного утворення. І закінчиться тим, що на вцілілій кремлівські стіні волинський правосєк, чи київський тероборонівець, чи львівський ДШБшник з 80-ї бригади ЗСУ напише :"Розвалинами кремля задоволений! Крапка!" Немає значення, хто напише ці слова. Я знаю одне - це буде озброєний українець. Слава Україні! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
01.04.2022 12:26 Ответить
Гарант безпеки України пуйло, за версію ОП, демонструє себе в усій красі.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:49 Ответить
Кацапи як воюють? Ставлять гради під містом і фігачать по місту без разбора. По жінкам, по дітям, по старикам. Їм пофіг.

Так вони в Чечні воювали.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:53 Ответить
 
 