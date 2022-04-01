Россия на переговорах в Стамбуле потребовала полной капитуляции Украины, - Нуланд (исправлено)

В ходе переговоров в Стамбуле Россия фактически требовала полной капитуляции Украины.

Об этом заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала в интервью телеканалу "Настоящее время", сообщает Цензор.НЕТ.

"Думаю, мы знаем не так много о том, как проходили переговоры в Стамбуле. Важно, что Украина, несмотря на совершенно неприемлемые требования России, практически требования полной капитуляции в этой войне, Украина осталась за столом переговоров, продолжила попытки найти дипломатическое решение этого ужасного, жестокого конфликта. И мы ее в этом очень поддерживаем", — отметила Нуланд.

Также читайте: На Крым и ОРДЛО международные гарантии безопасности не будут распространяться. Только двусторонние консультации, - Умеров