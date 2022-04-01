Россия на переговорах в Стамбуле потребовала полной капитуляции Украины, - Нуланд (исправлено)
В ходе переговоров в Стамбуле Россия фактически требовала полной капитуляции Украины.
Об этом заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала в интервью телеканалу "Настоящее время", сообщает Цензор.НЕТ.
"Думаю, мы знаем не так много о том, как проходили переговоры в Стамбуле. Важно, что Украина, несмотря на совершенно неприемлемые требования России, практически требования полной капитуляции в этой войне, Украина осталась за столом переговоров, продолжила попытки найти дипломатическое решение этого ужасного, жестокого конфликта. И мы ее в этом очень поддерживаем", — отметила Нуланд.
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+44 Nestor Nen
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+30 Александр Чуднивец #474549
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Тому виправити з кацапського перекладу необхідно.
Не Україна вимагала капітуляції Росії, а саме Росія вимагала капітуляції України
Не смешите
Хтось щось конкретно наплутав в цій новині.
Він ще до початку війни (коли був без кашкету) лякав і США, і ЕС.
А з кашкетом - навіть велике зе його боїться
Великобритания обеспокоена тем, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к значительным уступкам в ходе мирных переговоров с Россией.
В Британии считают, что союзники "чрезмерно стремятся" заключить мир как можно скорее, добавив, что урегулирование должно быть достигнуто лишь тогда, когда Украина находится в сильнейшей позиции.
или откуда такая информация ?
Залишилося дізнатися, капітуляцію кого саме...
США на 100% знают все о переговорах, т.к. именно они + Франция и Германия усаживают правительство Украины за стол этих самых переговоров.
- Думаю, мы знаем не так много о том, что именно произошло в Стамбуле. Важно, что Украина, несмотря на абсолютно неприемлемые требования России - практически требование полной капитуляции в этой войне, - Украина осталась за столом переговоров, продолжила попытки найти дипломатическое решение этого ужасного, жестокого конфликта. И мы их в этом очень поддерживаем.