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Новости Война
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Россия на переговорах в Стамбуле потребовала полной капитуляции Украины, - Нуланд (исправлено)

нуланд

В ходе переговоров в Стамбуле Россия фактически требовала полной капитуляции Украины.

Об этом заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала в интервью телеканалу "Настоящее время", сообщает Цензор.НЕТ.

"Думаю, мы знаем не так много о том, как проходили переговоры в Стамбуле. Важно, что Украина, несмотря на совершенно неприемлемые требования России, практически требования полной капитуляции в этой войне, Украина осталась за столом переговоров, продолжила попытки найти дипломатическое решение этого ужасного, жестокого конфликта. И мы ее в этом очень поддерживаем", — отметила Нуланд.

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Нуланд Виктория (314) переговоры с Россией (943)


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Топ комментарии
+44
Заголовок і сама новина зовсім різні
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01.04.2022 12:39
+34
или текст по дебильному написан или заголовок с ним не совпадает
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01.04.2022 12:39
+30
У лапатьніків немає жодного шансу перемогти українську незламну націю...
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01.04.2022 12:39
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У лапатьніків немає жодного шансу перемогти українську незламну націю...
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01.04.2022 12:39 Ответить
Згідний. Тому не розумію, навіщо прописувати такі м'яко кажучи дивні компроміси?
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01.04.2022 12:47 Ответить
Ждём полной и безоговорочной.
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01.04.2022 12:39 Ответить
Заголовок і сама новина зовсім різні
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01.04.2022 12:39 Ответить
🎯100%...?
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01.04.2022 12:45 Ответить
Сьогодні на якомусь(не пам'ятаю) іншому сайті було щось на кшталт "Україна погодилась капітулювати, а ми підтримуємо".
Тому виправити з кацапського перекладу необхідно.
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01.04.2022 13:14 Ответить
или текст по дебильному написан или заголовок с ним не совпадает
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01.04.2022 12:39 Ответить
в статье написано противоположное ее заголовку
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01.04.2022 12:41 Ответить
Заголовок повністю суперечить тексту новини.

Не Україна вимагала капітуляції Росії, а саме Росія вимагала капітуляції України
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01.04.2022 12:41 Ответить
Добкін мабуть формулював
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01.04.2022 12:45 Ответить
Всё уйня, Миша, давай по новой, текст подыбильному написан...
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01.04.2022 12:46 Ответить
а де Добкін?? у Воронєже??
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01.04.2022 13:15 Ответить
Кто там мог вимагать - арахамии-подоляки или пророссийский А.Чалый?
Не смешите
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01.04.2022 12:42 Ответить
Росія гарант миру - таки капітуляція
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01.04.2022 12:42 Ответить
Віддаючи укаїнську армію під контроль рашистів?
Хтось щось конкретно наплутав в цій новині.
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01.04.2022 12:46 Ответить
Арахамія - найкращій переговорник у світі.
Він ще до початку війни (коли був без кашкету) лякав і США, і ЕС.
А з кашкетом - навіть велике зе його боїться
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01.04.2022 12:46 Ответить
Зараз на мене буде сипатися купа бруду і каміння, але я напишу те, що думаю. Я ж маю право на свою точку зору? І не потрібно кричати, що не на часі, що йде війна. Все на часі. На переговорах долю України вирушували абхазець, єврей, татарин, і декілька малоросів. Українців там не було. Але так вирішив нарід, спорить не буду.
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01.04.2022 13:11 Ответить
На капитуляцию они не пойдут, но это здорово, что мы на ней настаиваем. Таких как они додавливают, такие понты, как у них по чьей-то просьбе или требованию не ломаются.
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01.04.2022 12:46 Ответить
Угу, особенно в свете этого

Великобритания обеспокоена тем, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к значительным уступкам в ходе мирных переговоров с Россией.

В Британии считают, что союзники "чрезмерно стремятся" заключить мир как можно скорее, добавив, что урегулирование должно быть достигнуто лишь тогда, когда Украина находится в сильнейшей позиции.
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01.04.2022 12:47 Ответить
З жабоїдами та гнилими гансами зрозуміло. А США? Дивно.
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01.04.2022 12:53 Ответить
Що вона палить. ця Віка?
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01.04.2022 12:48 Ответить
то усьо печеньки від госдепа
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01.04.2022 12:52 Ответить
А могут быть другие требования после стольких бед причиненных рф Украинцами и Украине за последние годы? Ранние периоды уже не берем, хотя, там на столетия бед хватает.
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01.04.2022 12:49 Ответить
это агрохимия так раздухарился перед США ???
или откуда такая информация ?
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01.04.2022 12:50 Ответить
Що воно верзе?
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01.04.2022 12:50 Ответить
по іншому ніяк!!! тільки капітуляція і репарації в повному обсязі!!!
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01.04.2022 12:51 Ответить
Прочитавши заголовок та прочитавши текст- ні х@я не зрозумів але дуже цікаво)
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01.04.2022 12:51 Ответить
Цікаво так що смішно до усрачу...))
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01.04.2022 12:55 Ответить
так переклали напевно з англійської...на Reuters ..коли включив перекладач то .як кажуть сам здогадайся
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01.04.2022 12:51 Ответить
"практично вимога повної капітуляції у цій війні"

Залишилося дізнатися, капітуляцію кого саме...
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01.04.2022 12:53 Ответить
Я так понимаю, компромисом называется ето когда мы им отдаем дамбас а они нам Кубань. Иначе если мы им только отдаем а они нам ничего то ето называется капитуляция а не компромис
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01.04.2022 12:53 Ответить
Да...касапы в реальности совсем потерянные. ..
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01.04.2022 13:09 Ответить
Так? А наші представники кажуть - що русня на переговорах - такі зайчики. І кому вірити - якійсь там Нуланд чи нашим "рідним" ара-хаміям?
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01.04.2022 13:09 Ответить
ПЕРША РЕДАКЦІЯ ЗАГОЛОВКУ ЦІЄЇ СТАТТІ БУЛА КРАЩОЮ. Я ВЖЕ ОБНАДІЇВСЯ, ЩО АГРОХІМІЯ СТАВ НА ШЛЯХ ВИПРАВЛЕННЯ...
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01.04.2022 13:12 Ответить
Война будет до полной капитуляции *****
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01.04.2022 13:12 Ответить
Це кацапи вимагали. Було б дивно, якби таке заявив арахамія. Зате якби класно така вимога прозвучала на весь світ, а головне, абсолютно правомірна вимога України, з якої варто й починати перемовини, а далі репарації і контрибуції. А так арахамії розпочали з нейтрального статусу, а закінчать навіть не знаю чим (просто матюкаться не хочеться).
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01.04.2022 13:14 Ответить
Клоуни ту вимогу рашистів про повну капітуляцію заховали в обгортку нейтрального статусу.
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01.04.2022 14:31 Ответить
Попытка "дымовой завесы" - не зачетная.
США на 100% знают все о переговорах, т.к. именно они + Франция и Германия усаживают правительство Украины за стол этих самых переговоров.
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01.04.2022 13:42 Ответить
- Госпожа заместитель госсекретаря, как бы вы оценили итоги переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле?

- Думаю, мы знаем не так много о том, что именно произошло в Стамбуле. Важно, что Украина, несмотря на абсолютно неприемлемые требования России - практически требование полной капитуляции в этой войне, - Украина осталась за столом переговоров, продолжила попытки найти дипломатическое решение этого ужасного, жестокого конфликта. И мы их в этом очень поддерживаем.
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01.04.2022 14:28 Ответить
Може дамочка щось переплутала капитуляция полная параши.
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01.04.2022 14:40 Ответить
Хіба ті " компроміси " які погодили арахамії не повна капітуляція України ? Я думаю про воду в Крим вони просто посоромились розказати.
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01.04.2022 17:30 Ответить
Чому на переговори відправили якихось бариг,агрохімію, піздолякаі якусь масть коня,а не професійних авторитетних дипломатів, економістів та юристів. Мабуть у зеленського таких немає Ганьба
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01.04.2022 15:57 Ответить
 
 