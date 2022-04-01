В Вильнюсе неизвестные нарисовали символ "Z" на мемориале евреям, убитым нацистами во время Второй мировой

Вандалы осквернили мемориал погибшим в годы Второй мировой войны, расположенный в Вильнюсском пригороде Панеряй. На памятнике они нарисовали букву "Z" – символ российского вторжения в Украину.

Об этом сообщили в комиссариате полиции Вильнюса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"На нескольких объектах мемориального комплекса в Панеряй была краской нанесена буква Z", - сообщила журналистам представитель комиссариата по общественным связям Юлия Самороковская.

По ее словам, литовская полиция ищет вандалов. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении общественного порядка. По литовскому законодательству наказание за вандализм предусматривает общественные работы, либо штраф, либо арест, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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Премьер Литвы Ингрида Шимоните назвала этот акт вандализма явной провокацией.

"Это явная провокация, цель которой – внести раскол в литовское общество. Провокаторы нарисовали символ ненависти в одном из самых трагических мест истории Литвы, где нацисты и другие преступники убили тысячи невинных людей", – сказала премьер.

По словам премьера, буквы убрали, полиция найдет преступников, а "эти провокации не оставят следа ни на камне, ни в понимании литовским обществом преступлений против человечности режимов как нынешних, так и минувших".

Панеряй – самое большое место уничтожения мирных жителей в Литве. В 1941–1944 годах в Панеряй было убито 50 000 - 70 000 человек, преимущественно евреев Вильнюса и Вильнюсского района.

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