В Вильнюсе неизвестные нарисовали символ "Z" на мемориале евреям, убитым нацистами во время Второй мировой
Вандалы осквернили мемориал погибшим в годы Второй мировой войны, расположенный в Вильнюсском пригороде Панеряй. На памятнике они нарисовали букву "Z" – символ российского вторжения в Украину.
Об этом сообщили в комиссариате полиции Вильнюса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
"На нескольких объектах мемориального комплекса в Панеряй была краской нанесена буква Z", - сообщила журналистам представитель комиссариата по общественным связям Юлия Самороковская.
По ее словам, литовская полиция ищет вандалов. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении общественного порядка. По литовскому законодательству наказание за вандализм предусматривает общественные работы, либо штраф, либо арест, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Премьер Литвы Ингрида Шимоните назвала этот акт вандализма явной провокацией.
"Это явная провокация, цель которой – внести раскол в литовское общество. Провокаторы нарисовали символ ненависти в одном из самых трагических мест истории Литвы, где нацисты и другие преступники убили тысячи невинных людей", – сказала премьер.
По словам премьера, буквы убрали, полиция найдет преступников, а "эти провокации не оставят следа ни на камне, ни в понимании литовским обществом преступлений против человечности режимов как нынешних, так и минувших".
Панеряй – самое большое место уничтожения мирных жителей в Литве. В 1941–1944 годах в Панеряй было убито 50 000 - 70 000 человек, преимущественно евреев Вильнюса и Вильнюсского района.
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і євреям
і литовцям
і українцям
і - основне - російськомовним негромадянам, яким зараз стане трошки цікавіше жити у Литві
дебіли
ЦЕ ВСІМ ВІДОМІ ПРИХИЛЬНИКИ "РУССКОГО МИРА".
ЗРОБІТЬ ПІД ВІЛЬНЮСОМ ВИПРАВНИЙ ТАБІР, І ВСІХ ТУДИ!
Відследити та нанах*й з країни.