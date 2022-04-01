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В Вильнюсе неизвестные нарисовали символ "Z" на мемориале евреям, убитым нацистами во время Второй мировой

панеряй

Вандалы осквернили мемориал погибшим в годы Второй мировой войны, расположенный в Вильнюсском пригороде Панеряй. На памятнике они нарисовали букву "Z" – символ российского вторжения в Украину.

Об этом сообщили в комиссариате полиции Вильнюса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"На нескольких объектах мемориального комплекса в Панеряй была краской нанесена буква Z", - сообщила журналистам представитель комиссариата по общественным связям Юлия Самороковская.

По ее словам, литовская полиция ищет вандалов. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении общественного порядка. По литовскому законодательству наказание за вандализм предусматривает общественные работы, либо штраф, либо арест, либо лишение свободы на срок до двух лет.

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Премьер Литвы Ингрида Шимоните назвала этот акт вандализма явной провокацией.

"Это явная провокация, цель которой – внести раскол в литовское общество. Провокаторы нарисовали символ ненависти в одном из самых трагических мест истории Литвы, где нацисты и другие преступники убили тысячи невинных людей", – сказала премьер.

По словам премьера, буквы убрали, полиция найдет преступников, а "эти провокации не оставят следа ни на камне, ни в понимании литовским обществом преступлений против человечности режимов как нынешних, так и минувших".

Панеряй – самое большое место уничтожения мирных жителей в Литве. В 1941–1944 годах в Панеряй было убито 50 000 - 70 000 человек, преимущественно евреев Вильнюса и Вильнюсского района.

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Литва (2444) мемориал (158) провокация (1459) вандализм (599)


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Топ комментарии
+14
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01.04.2022 12:48
+10
как это невідомі??...русская кацапня, живущая в Европе - гадит....
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01.04.2022 12:53
+8
On unas 3baltijskix stranax nekuda neuxodil posli razvala sovka . Astalis mnogo vatnikov i unas Latvija, prishlos seihas daze prinjat zakon htobi blize 200m nepodxodili 9maja pametnikam vatniki, kotorie tam begajut flagami sovka, teroristov LDNR, pjut, gadjat i krichat putin ***** pridi. Mi spominaem vsex pogibshix 2miravoi 8maja.
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01.04.2022 13:16
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01.04.2022 12:48 Ответить
как невидомы не могут быть видомыми, если круго стоят камеры? Даже нормальному маньяку уже поманьячить негде
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01.04.2022 12:51 Ответить
невідомі негромадяни...
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01.04.2022 12:54 Ответить
Кацапня.
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01.04.2022 12:52 Ответить
це треба було однією літерою вмастити ВСІМ
і євреям
і литовцям
і українцям

і - основне - російськомовним негромадянам, яким зараз стане трошки цікавіше жити у Литві

дебіли
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01.04.2022 12:52 Ответить
как это невідомі??...русская кацапня, живущая в Европе - гадит....
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01.04.2022 12:53 Ответить
і до вас завітав..руске мір
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01.04.2022 12:54 Ответить
On unas 3baltijskix stranax nekuda neuxodil posli razvala sovka . Astalis mnogo vatnikov i unas Latvija, prishlos seihas daze prinjat zakon htobi blize 200m nepodxodili 9maja pametnikam vatniki, kotorie tam begajut flagami sovka, teroristov LDNR, pjut, gadjat i krichat putin ***** pridi. Mi spominaem vsex pogibshix 2miravoi 8maja.
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01.04.2022 13:16 Ответить
так ..це орда..не перевиховати..Мойсей свій народ 40 років водив...а орків треба не менше 100 років водити ..це загарбництво в їх генах закладено..нападати на чужі території знищувати і все що робилось хорошого іншими народами
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01.04.2022 13:33 Ответить
И 200 метров только потому что власти тупо зассали полностью запретить всякие мероприятия в 9 мая. И к сожалению теперешний министр внутренних дел в Латвии г-жа Голубева - ЛГБТ баба пророссийского наклона, что всё делает ещё хуже.
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01.04.2022 13:38 Ответить
Симптоматично.
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01.04.2022 20:05 Ответить
НЕВІДОМІ?
ЦЕ ВСІМ ВІДОМІ ПРИХИЛЬНИКИ "РУССКОГО МИРА".
ЗРОБІТЬ ПІД ВІЛЬНЮСОМ ВИПРАВНИЙ ТАБІР, І ВСІХ ТУДИ!
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01.04.2022 12:59 Ответить
Уроди, в "ізраїлі" малюйте!
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01.04.2022 13:09 Ответить
Прибрати усі меморіали, пам'ятники та інше непотрібну херню - і ніхто їх не буде аскарблять
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01.04.2022 13:14 Ответить
Почему "неизвестные"? ВАТНИКИ-КАЦАПЫ!
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01.04.2022 13:15 Ответить
А чому тут дивуватися. Як звати того олігарха єврея, який платив гроші бажаючим виконати його бажання - малювати по всьому місту Харкові свастику. А пан Коломойський Фірташ, Пінчук, Рабінович та інші не допомагають кацапам?
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01.04.2022 13:25 Ответить
Z це напівсвастика недофюрера.
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01.04.2022 14:28 Ответить


Відследити та нанах*й з країни.
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01.04.2022 15:03 Ответить
русня живущая в вилюнюсе чтоб она сдохла!
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01.04.2022 16:49 Ответить
 
 