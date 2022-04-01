Окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной нет. Готовится реакция на предложения, озвученные в Стамбуле, - Лавров
Окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной пока нет, но они должны продолжаться.
Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Он отметил, что договоренности, положенные на бумагу во время переговоров в Стамбуле, "должны сначала сформироваться".
"У нас готовится реакция. Там есть движение вперед, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе, безъядерный, внеблоковый нейтральный статус - это то, что сейчас уже осознается как абсолютная потребность", - отметил российский министр.
Он подчеркнул: "Равно как мы увидели гораздо большее понимание еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе".
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"Но относительно потенциальных дальнейших контактов, они сейчас прорабатываются, будут объявлены", - сказал Лавров
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А в цей час продовження МАРІУПОЛізації України під димовою завісою "переговори" в Стамбулі, щодо яких, як сказав Лавров
Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною немає. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі. Вчитаємося в текст "
"У нас готується реакція. Там є рух уперед, насамперед у тому, що стосується визнання неможливості Україні бути блоковою країною, неможливості для України шукати щастя в Північноатлантичному альянсі, без'ядерний, позаблоковий нейтральний статус, - це те, що зараз уже усвідомлюється як абсолютна потреба", - зазначив російський міністр.
"Рівно як ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі".
Якось по ДЕБІЛЬНОМУ викладено: Рівно як ми побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі.
Може було Рівно як ми НЕ побачили набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі ?
Так побачили, чи НЕ побачили "набагато більше розуміння ще однієї реальності, маю на увазі ситуацію з Кримом та на Донбасі?
с 1938 по 1945 года. Повещен 16 октября 1945 года.
Сергей Лавров - министр иностранных дел Российской
Федерации с 2004 года. Ждёмсссссс. Уже скоро...
Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.
До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
https://t.me/OP_UA/5736
Скажите на каком основании там всплыл А.Чалый ??? Да и еще выступал как главный
Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.
До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
https://t.me/OP_UA/5736
Скажите, на каком основании в этой делегации всплыл А.Чалый, вечный борец с НАТО? Кто его там назначил чуть ли не главным?