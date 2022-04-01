Окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной нет. Готовится реакция на предложения, озвученные в Стамбуле, - Лавров

Окончательно одобренных планов по переговорам с Украиной пока нет, но они должны продолжаться.

Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Он отметил, что договоренности, положенные на бумагу во время переговоров в Стамбуле, "должны сначала сформироваться".

"У нас готовится реакция. Там есть движение вперед, прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе, безъядерный, внеблоковый нейтральный статус - это то, что сейчас уже осознается как абсолютная потребность", - отметил российский министр.

Он подчеркнул: "Равно как мы увидели гораздо большее понимание еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе".

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"Но относительно потенциальных дальнейших контактов, они сейчас прорабатываются, будут объявлены", - сказал Лавров