Министерство торговли США в ближайшие дни добавит в санкционный список еще 120 компаний РФ и Беларуси, - Белый дом

Министерство торговли США в ближайшие дни добавит в санкционный список 120 организаций.

Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд во время пресс-брифинга в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В ближайшие дни Министерство торговли предпримет дальнейшие действия по ослаблению оборонного, аэрокосмического и морского секторов России, добавив 120 организаций в России и Беларуси в (санкционный. - Ред.) список организаций...", - сказала Бедингфилд.

По ее словам, расширение этого списка означает, что эти организации больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, в которой будут отказано в большинстве, если не во всех случаях.

Читайте также: Производитель автомобилей Peugeot и Fiat останавливает свой единственный завод в России

Таким образом, количество российских и белорусских объектов, добавленных в список санкций, превысит 200 с момента начала российского полномасштабного вторжения в Украину.