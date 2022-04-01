Министерство торговли США в ближайшие дни добавит в санкционный список еще 120 компаний РФ и Беларуси, - Белый дом
Министерство торговли США в ближайшие дни добавит в санкционный список 120 организаций.
Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд во время пресс-брифинга в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В ближайшие дни Министерство торговли предпримет дальнейшие действия по ослаблению оборонного, аэрокосмического и морского секторов России, добавив 120 организаций в России и Беларуси в (санкционный. - Ред.) список организаций...", - сказала Бедингфилд.
По ее словам, расширение этого списка означает, что эти организации больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, в которой будут отказано в большинстве, если не во всех случаях.
Таким образом, количество российских и белорусских объектов, добавленных в список санкций, превысит 200 с момента начала российского полномасштабного вторжения в Украину.
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