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Новости Санкции против России
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Министерство торговли США в ближайшие дни добавит в санкционный список еще 120 компаний РФ и Беларуси, - Белый дом

санкции

Министерство торговли США в ближайшие дни добавит в санкционный список 120 организаций.

Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд во время пресс-брифинга в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В ближайшие дни Министерство торговли предпримет дальнейшие действия по ослаблению оборонного, аэрокосмического и морского секторов России, добавив 120 организаций в России и Беларуси в (санкционный. - Ред.) список организаций...", - сказала Бедингфилд.

По ее словам, расширение этого списка означает, что эти организации больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии, в которой будут отказано в большинстве, если не во всех случаях.

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Таким образом, количество российских и белорусских объектов, добавленных в список санкций, превысит 200 с момента начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Автор: 

Беларусь (7887) санкции (11257) США (26401)


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Это не санкции, это специальрная операция по оздоровлению расиянский нации, ведь ягель, можевельник, боряшыник, мох, грибочки подсосиновики, очень полезные
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01.04.2022 13:12 Ответить
Побольше животворящих санкций,может искандеры загрустят.
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01.04.2022 13:15 Ответить
Московиты и их подстилки-соучастники преступления, забыл поздравить вас и прочих аленей типа вас с вашим национальным праздником на генетическом уровне, - в ДНЕМ ДУРАКА.
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01.04.2022 13:17 Ответить
А що ж оплатою за газ? Вже 1 квітня!
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01.04.2022 13:43 Ответить
Русня примудрилася розбудити Кракена 😎
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01.04.2022 13:52 Ответить
А не проще ли и эффективнее объявить ПОЛНЫЙ БОЙКОТ и БЛОКАДУ!?
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01.04.2022 14:05 Ответить
Може краще ембарго? Це ж скільки часу на адміністрування всього списку потрібно?
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01.04.2022 14:15 Ответить
 
 