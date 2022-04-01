Российские оккупанты используют украинских детей в качестве живого щита при перемещении колонн техники, - разведка

Фиксируются редкие случаи, когда оккупационные войска используют украинских детей в качестве живого щита для военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны Украины.

По сообщениям местных жителей в селе Новый Быков (Черниговская область), российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий – страхование колонны военной техники на марше.

Кроме того, оккупанты используют детей в качестве заложников – в качестве гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам.

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Случаи использования детей в качестве прикрытия зафиксированы в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.

Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды. Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление.