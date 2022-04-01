Российские оккупанты используют украинских детей в качестве живого щита при перемещении колонн техники, - разведка
Фиксируются редкие случаи, когда оккупационные войска используют украинских детей в качестве живого щита для военной техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны Украины.
По сообщениям местных жителей в селе Новый Быков (Черниговская область), российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий – страхование колонны военной техники на марше.
Кроме того, оккупанты используют детей в качестве заложников – в качестве гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам.
Случаи использования детей в качестве прикрытия зафиксированы в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.
Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды. Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление.
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Хлопці з ВСУ і тероборони, не беріть їх в полон! Вони того не варті!
как сказало ***** в 2014 году прятаться за детьми - так андоны и прячутся...
Словасемена упали на благодатную почву, и очередное дно пробито.
Де на Київщині найнебезпечніші напрямки?
Окупанти частково відходять з півночі Київської області в напрямку державного кордону з білоруссю, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. росіяни забирають до кордону викрадені автобуси, маршрутки та легковики, а на деяких територіях тримають в заручниках людей.
🔻 В ОВА назвали найбільш небезпечні напрямки станом на 1 квітня:
• Населені пункти вздовж Житомирської траси;
• Буча - Ворзель - Гостомель;
• Немішаєве;
• Дмитрівська громада;
• Макарівська громада;
• північ Вишгородського району;
• території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад.
🔻 У Бучанському районі ситуація напружена, але контрольована. Залишилося багато зруйнованої окупантами інфраструктури.
🔻 У Броварському районі багато мінувань та зруйнованої інфраструктури. У трьох громадах Вишгородського району - гуманітарна катастрофа, а місто Славутич заблокували окупанти.
https://t.me/spravdi/4163
Байрактарам и арте не видно кто там в кабине сидит....
И спутникам и безпилотникам пофиг что там местные думают... Колонны неплохо из космоса просматривается.... И не только колонны...