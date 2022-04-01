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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты используют украинских детей в качестве живого щита при перемещении колонн техники, - разведка

біженці,діти

Фиксируются редкие случаи, когда оккупационные войска используют украинских детей в качестве живого щита для военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны Украины.

По сообщениям местных жителей в селе Новый Быков (Черниговская область), российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий – страхование колонны военной техники на марше.

Кроме того, оккупанты используют детей в качестве заложников – в качестве гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам.

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Случаи использования детей в качестве прикрытия зафиксированы в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.

Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды. Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление.

Автор: 

армия РФ (19047) дети (6469) разведка (4169)


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Топ комментарии
+31
ніт. але кацапи гвалтували дітей на німецьких территоріях
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01.04.2022 13:30
+29
Расскажите ето Люське Арестович которая доказывает что росийские террористы в плену требуют чтобы к ним относились лучше чем к самому себе. Террористов вообще в плен не берут, и никакая женевская конвенция на них не распростарняется, как бы Люська не возмущалась и не угрожала нашим солдатам
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01.04.2022 13:23
+25
Ця біомаса не мае права жити.
Хлопці з ВСУ і тероборони, не беріть їх в полон! Вони того не варті!
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01.04.2022 13:23
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Гітлер теж таке робив?
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01.04.2022 13:23 Ответить
ніт. але кацапи гвалтували дітей на німецьких территоріях
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01.04.2022 13:30 Ответить
Расскажите ето Люське Арестович которая доказывает что росийские террористы в плену требуют чтобы к ним относились лучше чем к самому себе. Террористов вообще в плен не берут, и никакая женевская конвенция на них не распростарняется, как бы Люська не возмущалась и не угрожала нашим солдатам
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01.04.2022 13:23 Ответить
Ця біомаса не мае права жити.
Хлопці з ВСУ і тероборони, не беріть їх в полон! Вони того не варті!
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01.04.2022 13:23 Ответить
Іноземні добровольці в Ірпені: поміж боями поливають вазони в напівзруйнованих будинках і годують тварин - https://www.youtube.com/watch?v=8Y86tknzZKs&ab_channel=PrisonersOfWar https://www.youtube.com/watch?v=8Y86tknzZKs&ab_channel=PrisonersOfWar

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01.04.2022 13:24 Ответить
от бл*ди....
как сказало ***** в 2014 году прятаться за детьми - так андоны и прячутся...
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01.04.2022 13:25 Ответить
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01.04.2022 13:41 Ответить
Слова семена упали на благодатную почву, и очередное дно пробито.
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01.04.2022 13:43 Ответить
Терористи кацапостанськи 💀!
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01.04.2022 13:25 Ответить
Ворог краде автівки та тримає в заручниках людей.
Де на Київщині найнебезпечніші напрямки?

Окупанти частково відходять з півночі Київської області в напрямку державного кордону з білоруссю, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. росіяни забирають до кордону викрадені автобуси, маршрутки та легковики, а на деяких територіях тримають в заручниках людей.

🔻 В ОВА назвали найбільш небезпечні напрямки станом на 1 квітня:
• Населені пункти вздовж Житомирської траси;
• Буча - Ворзель - Гостомель;
• Немішаєве;
• Дмитрівська громада;
• Макарівська громада;
• північ Вишгородського району;
• території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад.

🔻 У Бучанському районі ситуація напружена, але контрольована. Залишилося багато зруйнованої окупантами інфраструктури.

🔻 У Броварському районі багато мінувань та зруйнованої інфраструктури. У трьох громадах Вишгородського району - гуманітарна катастрофа, а місто Славутич заблокували окупанти.
https://t.me/spravdi/4163
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01.04.2022 13:26 Ответить
по колесам стріляти, хай пішки шурують в свій мордор
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01.04.2022 13:27 Ответить
кацапсинам нема місця на Землі, ці андрофаги-динозаври мають зникнути у цивілізованому світі
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01.04.2022 13:28 Ответить
А их разве надувными детьми не снабдили??,
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01.04.2022 13:33 Ответить
Это обычная техника подлых русских

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01.04.2022 13:33 Ответить
Так. Це фотка з чеченської війни.

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01.04.2022 15:23 Ответить
Шо за диб-им....
Байрактарам и арте не видно кто там в кабине сидит....
И спутникам и безпилотникам пофиг что там местные думают... Колонны неплохо из космоса просматривается.... И не только колонны...
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01.04.2022 15:14 Ответить
ссыкливые мрази!
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01.04.2022 16:41 Ответить
твари москальские
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01.04.2022 17:19 Ответить
 
 