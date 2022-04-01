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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские войска заминировали территорию кондитерской фабрики в Буче, а печенье отравили

буча

В городе Буча на Киевщине российские захватчики заминировали территорию кондитерской фабрики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Бучанский городской совет сообщает в фейсбуке.

Читайте также: Возвращаться в Бучу пока опасно: много заминированной техники, домов и даже трупов, - горсовет

"Уважаемая община Бучи! Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция", ведь рашисты заминировали территорию фабрики, а печенье отравили. Помним об опасности", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Российские оккупанты минируют центральную часть Лисичанска, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (19047) яд (55) Буча (458)


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Топ комментарии
+42
Использование ядов - нарушение Женевской конвенции. За такое преступление срока давности нет. Могут и через 20 и через 60 лет за жопу взять.
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01.04.2022 14:01
+39
Какие они конченные уроды. Ни одна армия в мире такого не делает. Это же надо быть насквозь мерзостью.
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01.04.2022 14:02
+37
Це все, на що вони здатні. Втарая армія міра, тху, гидота
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01.04.2022 14:01
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Их так мамы учат.
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01.04.2022 13:59 Ответить
...а ще їх вчать прикриватися полоненими жінками й дітьми

Когда нас быстро вывели оттуда, был вечер. Военные были в масках, как у ОМОНа, я видела у некоторых в глазах страх, но у многих - бешеную ярость. Нас как щенков вышвыривали на улицу. От матерей отрывали детей и ставили в начало колонны. Когда женщины требовали отдать им их детей, военные кричали: «Заткнись, с***, иначе пристрелю». Требовали, чтобы все молчали: «Если будет хоть один лишний звук - ты словишь пулю». Нас выстраивали в длинные шеренги: первыми - дети, за ними - женщины (мы с тетей стояли во втором ряду прямо за детьми), последними шли мужчины. Нам сказали идти вперед. Военные встали за нами. Сколько их было, я не знаю: нам сказали не оглядываться. Маленькие дети даже не плакали - они издавали звуки, знаете, похожие на щенячий вой. И это было самое жуткое: хотелось просто закрыть собой этого ребенка, и уже было все равно: застрелят или не застрелят, - рассказывает девушка.

Алина говорит, не слышала, чтобы сзади ехала какая-либо военная техника. По ее словам, бронированные машины, которые она видела, остались на той временной стоянке.

- Мы шли очень медленно. Меня с двух сторон держали, потому что мне было тяжело передвигаться, болела нога, сама я бы даже не дошла. Остальные люди были и физически, и морально истощены. У нас у всех было ощущение, что нас ведут на смерть. Потом мы услышали взрыв. Все от страха присели, но нас заставили встать и идти вперед. Мы уже поняли, что что-то начинается.

События дальше Алина описывает как перестрелку между украинскими и российскими военными.

- Мы прошли еще, может, метров 500, услышали первый выстрел, а дальше - все как в кошмаре. Начали стрелять. Помню, я упала, накрыла собой мальчика лет восьми. Я уже понимала, что сзади идет бой. Женщины точно так же закрывали собой детей. Дальше я ничего не видела. Какой-то мужчина резко крикнул: «С***». Я услышала его стон, а потом тишину. Наверное, его ранили. Через пару человек от меня женщина успела ребенку прошептать, что ее ранили. И дальше состояние такое, знаете, как будто ты теряешь сознание, ничего не осознаешь. Дети жутко плакали. Я даже не знаю, какими словами это все описать.
https://news.zerkalo.io/life/12046.html?c
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01.04.2022 16:41 Ответить
Це все, на що вони здатні. Втарая армія міра, тху, гидота
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01.04.2022 14:01 Ответить
Козломордые это аморальнейшие существа. Они не люди в моральном плане. Их нужно обезчеловечить и лишить людских прав 😁👍❗
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01.04.2022 14:51 Ответить
Использование ядов - нарушение Женевской конвенции. За такое преступление срока давности нет. Могут и через 20 и через 60 лет за жопу взять.
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01.04.2022 14:01 Ответить
Могут...)))
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01.04.2022 14:04 Ответить
Когда нацистов вылавливали, например, в Аргентине они были удивлены, что это реально работает...
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01.04.2022 14:17 Ответить
У Аргентині їх вилавлівалі євреї з масаду) українського масаду я собі не уявляю)) а може ти мрієш що хтось, за нас буде дивувати їх що це рєально работаєт...?))))))
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01.04.2022 14:46 Ответить
Поки йшла Друга світова війна, про єврейський Моссад в світі теж ніхто не чув і не уявляв.
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01.04.2022 15:01 Ответить
Надіюсь аналог Моссаду у нас буде.Деяких злочинців наврят чи на лаву підсудних вдасця посадити.
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01.04.2022 15:16 Ответить
Звісно, невігласе))) бо держави Ізраїль ще не існувало...)))))))
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01.04.2022 15:22 Ответить
Якщо тобі так легше, можеш вважати мене невігласом. Але навіть це не підтвежджує того, що не може існувати того, що ти там собі уявляти не можеш.
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01.04.2022 15:43 Ответить
Кто не верит - пусть спросит у Эйхмана.
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01.04.2022 15:27 Ответить
И что хоть раз кацапоидов наказали за нарушение прав и женевской конвенции? Кремль всегда руководствовался пословицей что *победителей не судят*. Вот чтобы хоть раз в жизни все росийские преступники были наказаны нужно Роzzийу победить
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01.04.2022 14:17 Ответить
Вроде как права голоса в ПАСЕ лишали, если не путаю. Причем минимум дважды - после бойни в Чечне и за аннексию Крыма и Донбасс.
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01.04.2022 15:29 Ответить
Який кошмар, це такий страшенний приговор, без права голосу в пасе.

Скотиняки мають бігти, обсираючись, бачачи в кожному перехожому батька-Бандеру, в кожній автівці - бандеромобіль, а в кожному магазині очікуючи потруєний аміаком напій. Оце буде нормальний приговор.
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01.04.2022 16:14 Ответить
У этой рашистской шалупони нет ядов. Скорее всего соляркой всё залили: и тесто и готовую продукцию.
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01.04.2022 14:59 Ответить
Або з цеху туалет влаштували...
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01.04.2022 17:03 Ответить
Ох і мразь , ця кацапська орда 😡
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01.04.2022 14:02 Ответить
Какие они конченные уроды. Ни одна армия в мире такого не делает. Это же надо быть насквозь мерзостью.
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01.04.2022 14:02 Ответить
Просто тогда не было заводов по изготовление печенья. А орда монгольськая как и есть рашка.
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01.04.2022 14:09 Ответить
До половини 16-го століття уся державна документація Московії велась монгольською мовою.
А точніше, староуйгурською.
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01.04.2022 14:33 Ответить
То не армія, то плем'я людожерів. Як по поведінці, так і по організації.
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01.04.2022 16:38 Ответить
де там гаазький прокурор?
хімічні речовини, чо
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01.04.2022 14:02 Ответить
А що ..оркі !
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01.04.2022 14:03 Ответить
Кацапи вважають, що печиво "Деліція" їли виключно міфічні "нацисти"?
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01.04.2022 14:03 Ответить
вони сіють смерть і горе тут, це й є їх єдина мета насправді і єдиний смисл їх існування.
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01.04.2022 14:07 Ответить
Даже ИГИЛ в шоке от действий свинособак, и открещиваются: Мы конечно поехавшие исламисты, но это за гранью добра и зла. Требуем официально переименовать рф в Христанутое государство Москвы и Замкадья
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01.04.2022 14:06 Ответить
Уроди малорозвинуті.
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01.04.2022 14:06 Ответить
Черниговская область. Так встречают украинских защитников... С яблочками и конфетами.
Смотреть видео - https://www.youtube.com/watch?v=E8KymbmGQMI https://www.youtube.com/watch?v=E8KymbmGQMI

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01.04.2022 14:07 Ответить
бидлолапті мстяться за те шо їх бабусі пиріжками травили) . убога нікчемна свинська армія
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01.04.2022 14:07 Ответить
"Красная тряпка для быка"- это уже не эталон. "Украина для кацапа" -вот это мерило животной злобы и ненависти.
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01.04.2022 14:08 Ответить
Я думаю, про отравление это специально запущено, чтобы мародеры не растащили склады. А так, после проверки, печенье пойдет на гуманитарку ЗСУ и местным жителям.
Чтобы все понимали, мародеры в Буче грабили квартиры в домах прямо под носом танков орков, и те в них не стреляли. А местных жителей которые из подвалов выходили чтобы найти еду для детей - расстреливали. Похоже что мародеры договорились с орками чтобы те им не мешали грабить. Орки тоже ходили по квартирам, вскрывали двери и забирали самое ценное. Мародеры приходили после них и выносили менее ценное - мебель там, или большую технику (холодильники) которые на танке не утащишь.
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01.04.2022 14:09 Ответить
99% что то они и были переодетые по гражданке что бы если попадут на видео не так палевно было.
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01.04.2022 14:20 Ответить
не, орки не стеснялись ходить мародерствовать в форме. На видео попасть они не могли потому что там мирное население сидело в подвалах и только старые люди были в некоторых квартирах. За вынутый из кармана телефон пуля без разговоров, так что никто никого не снимал. А мародерили местные люмпены, которых в Буче всегда было много.
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01.04.2022 14:25 Ответить
А мародеры на чем утаскивали холодильники? На горбу несли?
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01.04.2022 14:23 Ответить
Видишь ли, бабушки у которых сначала орки взломали дверь и забрали все ценное, а потом пришла толпа мутных личностей и утащили холодильник, как-то не догадались выйти на балкон (под которым стояли раша-танки) и посмотреть на чем повезут их холодильник.
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01.04.2022 14:50 Ответить
Значит на танке и увезли
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01.04.2022 16:05 Ответить
заставити їх зжерти то печиво
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01.04.2022 14:10 Ответить
Навіщо примушувати. Отруїти ще спирту чи горілку, розподілити між бабусями і нехай носять і проигощають "асвободітєлєй"
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01.04.2022 14:17 Ответить
Мам мам, я в Буче, тут ваще, такая мясорубка....
И Блендер захвати с собой. блендер привези
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01.04.2022 14:23 Ответить
печиво отруїли ...
ну это уже совсем. жалкие позоники 👎👎👎
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01.04.2022 14:16 Ответить
...Ми маємо справу з не дуже людьми. І це не жарт, не метафора. Олег Покальчук, військовий психолог в інтервью УП
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01.04.2022 14:17 Ответить
Чесно кажучи, якось дуже густі фарби.
Ну, я розумію замінувати... хоча якими силами та засобами?
Чурками з рядового складу?
Але отруїти продукцію??!!
Чим?
За допомогою яких препаратів та спеціалістів??!!
Під час бою?
Зрозуміло, що краще наляками, щоб народ "під шум прибою" не почав хазяйнувати.
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01.04.2022 14:23 Ответить
Ти чув про взводи хімзахисту? Оце воно і є.
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01.04.2022 14:37 Ответить
Якщо б Ви колись служили, то знали б, яку отруту легко дістати у військах.
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01.04.2022 15:09 Ответить
Дивна дитина. Та все що завгодно військового призначення вилити в чан з тістом = отрута.
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01.04.2022 16:17 Ответить
Скорее всего собственник фабрики жмется раздать печенье и придумал страшилки
Откуда у этих лаптеногих с собой яд? у них пожрать не было даже
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01.04.2022 14:24 Ответить
Весь цивилизованный мир обязан всегда и везде убивать ордынских зомби-убийц, это богоугодное дело
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01.04.2022 14:24 Ответить
А чи не варто тим печивом тепер нагодувати полонених какцапів?
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01.04.2022 14:28 Ответить
Печивом кормити полонених ...
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01.04.2022 14:30 Ответить
Нет в этой жизни подобной мрази, которая родилась под флагом Кацапоорки .
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01.04.2022 14:34 Ответить
Русофашисты 🐷, что от них ещё ждать. Эти раисяне - самые мерзкие ублюдки, каких только можно себе представить. Гитлер нервно курит в сторонке.
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01.04.2022 14:48 Ответить
Вот этим печеньем и кормить пленных гадов!
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01.04.2022 14:50 Ответить
Не верю. Во певых, это шо за яд такой в войсках, котрам они пользовались? Во вторых, это напоминает вброс. В третьих, нам что, не достаточно поводов мочить кацапов?
Не очень люблю когда меня пытаются "играть"
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01.04.2022 14:52 Ответить
перед тим як замінувати кацапи там все пообсирали,подивіться у Тростянці які лігвища пособі залишили.
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01.04.2022 15:01 Ответить
Согласен. Только когда принижают противника, это и меня унижает. Ты реально думаешь, что оркам могло прийти в голову нечто большее. чем облить монсанто печеньки? Они - ******. Но пожалста, не делайте с них тупых. Много жизней сбережёт.
Они - враги. Умные. Хитрые и опасные.
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01.04.2022 15:09 Ответить
поки що всі факти вказують на те ,що вони реально тупурилі свині,там де їли там і срали сцяли та спали!
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01.04.2022 15:49 Ответить
Якщо б Ви колись служили, то знали б, яку отруту легко дістати у військах.
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01.04.2022 15:07 Ответить
Ну куда мне Антип, вроде мы не идиоты? Не? Максимум нам доступный - АИ-2. Давайте не делать с орков идиотов. Как минимум, это унижает наших воинов.
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01.04.2022 15:14 Ответить
Не думав, що є ідіоти, які не чули про отруйні властивості антифризу. Єтиленгліколь не має запаху і має солодкуватий присмак. Для отруєння кондитерських виробів підходить ідеально.
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01.04.2022 15:48 Ответить
Пардон, етиленгліколь.
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01.04.2022 15:49 Ответить
Как там? е-5, е-6, убил!
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01.04.2022 17:30 Ответить
Та ладно, бывает. Я химик по образованию и ингода самому не по себе от того, что я знаю. Но я в 80-х служил в СА и там отраления антифризом были постоянно. Я считал эти знания довольно распространенными.
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01.04.2022 17:57 Ответить
Короче ті падли серуть більше ніж дихають.
От мерзота драна..
Дійсно, у світі не існує і не існувало нічого бридкішого за кацапа.
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01.04.2022 15:08 Ответить
Печиво оформляем гум комвоем и в Мариуполь....
Рашка вата сладенького любит... 100% отожмет.
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01.04.2022 15:16 Ответить
Може росіськи війска, а може і хозяин потурбувався.
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01.04.2022 15:28 Ответить
Не перестаю поражаться их конченостью, самые позорные и мерзкие существа на планете эти кацапы ...
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01.04.2022 15:50 Ответить
андрофаги московиты уже не являются людьми!!

ни Киевская Держава (Русь. Земля Руська) , ни тюркская культура исконых земель, ни наплыв иностранцев во власть при Петре Окнорубителе - нихера ничего их не вытянуло на уровень ЧЕЛОВЕКА забыть, отпустить и ров с крокодилами.. навечно
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01.04.2022 23:34 Ответить
 
 