Российские войска заминировали территорию кондитерской фабрики в Буче, а печенье отравили

В городе Буча на Киевщине российские захватчики заминировали территорию кондитерской фабрики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Бучанский городской совет сообщает в фейсбуке.

Читайте также: Возвращаться в Бучу пока опасно: много заминированной техники, домов и даже трупов, - горсовет

"Уважаемая община Бучи! Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция", ведь рашисты заминировали территорию фабрики, а печенье отравили. Помним об опасности", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Российские оккупанты минируют центральную часть Лисичанска, - полиция. ФОТОрепортаж