Казахстан не будет выступать инструментом для обхода санкций против России, - Администрация президента

Казахстан будет придерживаться санкций против РФ и Беларуси и не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил первый заместитель главы Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euractiv, посвященном итогам переговоров Казахстана и ЕС.

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По словам чиновника, одной из целей переговоров было "продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет являться инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС".

"Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью Евразийского экономического союза с Россией и Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому последнее, чего мы хотим, это вторичные санкции США и ЕС в отношении Казахстана", - сказал Сулейменов.

В то же время он отметил, что Казахстан продолжит инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для Москвы, поскольку по-другому экономика страны не может. Но госдуарство сделает все возможное для контроля подсанкционных товаров и инвестиций от подсанкционных лиц.

"Казахстан не является частью этого конфликта. Да, мы входим в Евразийский экономический союз, но мы - независимое государство со своей системой, и мы будем соблюдать ограничения, наложенные на Россию и Беларусь", – подчеркнул Сулейменов.

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В интервью изданию Politico он также заявил, что Казахстан предлагает помощь европейским компаниям, желающим продолжать законно продавать товары в Россию.

"Европейские компании уходят из России либо из-за санкций, либо из-за давления общественности, акционеров и этических соображений. Они хотят быть где-то рядом, и мы хотели бы быть этим соседом. Торговля есть торговля, и эти компании хотели бы разделить российский потребительский рынок", — сказал Сулейменов.

Казахстан имеет привилегированный доступ на российский рынок через Евразийский экономический союз, и в этой связи Сулейменов сказал, что хотел бы уточнить в Еврокомиссии, не возражает ли она против возможностей, которые создает для Казахстана вторжение России в Украину для привлечения европейского бизнеса.

"Мы только что обсудили это с комиссией, согласны ли они с этим. Мы получили идеальный ответ, что до тех пор, пока режим санкций соблюдается — и, конечно, Казахстан придерживается всех других обязательств, ВТО, соглашения об избежании двойного налогообложения и так далее — они более чем рады, что европейские компании находятся в Казахстане", - сказал он.

По словам чиновника, Казахстан занимает нейтральную позицию по войне в Украине, в то же время оказывает гуманитарную помощь Киеву.

Сулейменов заявил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины, не признает и не будет признавать оккупацию Россией украинских территорий, поскольку их не признает ООН.

"Мы будем уважать только решения, принятые на уровне ООН", – подчеркнул он.