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Казахстан не будет выступать инструментом для обхода санкций против России, - Администрация президента

казахстан,флаг,прапор

Казахстан будет придерживаться санкций против РФ и Беларуси и не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил первый заместитель главы Администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euractiv, посвященном итогам переговоров Казахстана и ЕС.

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По словам чиновника, одной из целей переговоров было "продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет являться инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС".

"Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью Евразийского экономического союза с Россией и Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому последнее, чего мы хотим, это вторичные санкции США и ЕС в отношении Казахстана", - сказал Сулейменов.

В то же время он отметил, что Казахстан продолжит инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для Москвы, поскольку по-другому экономика страны не может. Но госдуарство сделает все возможное для контроля подсанкционных товаров и инвестиций от подсанкционных лиц.

"Казахстан не является частью этого конфликта. Да, мы входим в Евразийский экономический союз, но мы - независимое государство со своей системой, и мы будем соблюдать ограничения, наложенные на Россию и Беларусь", – подчеркнул Сулейменов.

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В интервью изданию Politico он также заявил, что Казахстан предлагает помощь европейским компаниям, желающим продолжать законно продавать товары в Россию.

"Европейские компании уходят из России либо из-за санкций, либо из-за давления общественности, акционеров и этических соображений. Они хотят быть где-то рядом, и мы хотели бы быть этим соседом. Торговля есть торговля, и эти компании хотели бы разделить российский потребительский рынок", — сказал Сулейменов.

Казахстан имеет привилегированный доступ на российский рынок через Евразийский экономический союз, и в этой связи Сулейменов сказал, что хотел бы уточнить в Еврокомиссии, не возражает ли она против возможностей, которые создает для Казахстана вторжение России в Украину для привлечения европейского бизнеса.

"Мы только что обсудили это с комиссией, согласны ли они с этим. Мы получили идеальный ответ, что до тех пор, пока режим санкций соблюдается — и, конечно, Казахстан придерживается всех других обязательств, ВТО, соглашения об избежании двойного налогообложения и так далее — они более чем рады, что европейские компании находятся в Казахстане", - сказал он.

По словам чиновника, Казахстан занимает нейтральную позицию по войне в Украине, в то же время оказывает гуманитарную помощь Киеву.

Сулейменов заявил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины, не признает и не будет признавать оккупацию Россией украинских территорий, поскольку их не признает ООН.

"Мы будем уважать только решения, принятые на уровне ООН", – подчеркнул он.

Казахстан (781) россия (95381) санкции (11258)


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Топ комментарии
+17
скоро рашку підтримуватиме тільки ерітрея
а як Штати згадають, де ерітрея є на карті то й вона передумає
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01.04.2022 14:27
+12
Щвидко перевзулись
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01.04.2022 14:26
+11
в цьому місяці чекаємо на розкол на росії та початок розвалу.
Пероший повинен відійти Татарстан.
Далі Ічкерія і Дагестан.
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01.04.2022 14:27
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Щвидко перевзулись
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01.04.2022 14:26 Ответить
По четным дням они с рашкой по нечетным с Западом.
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01.04.2022 14:35 Ответить
Я думаю, що у токаєва та Ко є така мрія, але впевнений, що цього разу не вийде. Приклад Simens із турбинами до Крима, навчив багато компаній щодо репутаціїних ризків
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01.04.2022 14:45 Ответить
скоро рашку підтримуватиме тільки ерітрея
а як Штати згадають, де ерітрея є на карті то й вона передумає
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01.04.2022 14:27 Ответить
Перехоплена розмова офіцера російського ГРУ про кадировців:
https://24tv.ua/odin-lish-pafos-raptom-shho-odrazu-tikayut-ofitser-gru-rosiyi_n1930728 https://24tv.ua/odin-lish-pafos-raptom-shho-odrazu-tikayut-ofitser-gru-rosiyi_n1930728

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01.04.2022 14:27 Ответить
кадировець "молодець проти овець, а проти молодця - кадыровець сам вівця"
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01.04.2022 15:18 Ответить
в цьому місяці чекаємо на розкол на росії та початок розвалу.
Пероший повинен відійти Татарстан.
Далі Ічкерія і Дагестан.
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01.04.2022 14:27 Ответить
Ще трохи зарано, але все до цього йде.
В самій роzії мають початися конфлікти, але розвалиться вона тільки після того, як здохне *****.
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01.04.2022 17:23 Ответить
Казахстан плавно уходит к Китаю. А там уже понятно что из-за России рисковать попасть под санкциями не будет.
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01.04.2022 14:57 Ответить
недавно президент казахстана выразил соболезнование китаю в связи с паденем самолета, там 130 чел, а массовые убийства гражданских в украине официальные лица замалчивают;

по последней новости на гос. новостном сайте хабар "Больше 1000 мирных граждан погибли в результате военных действий в Украине", кто их убил, естественно, не называется
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01.04.2022 15:16 Ответить
В госканалах все показывают в нейтральном тоне, не надо врать..
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01.04.2022 17:23 Ответить
Никуда не уходим, у нас многовекторная политика, не признаем политику агрессии и сепаратизма..
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01.04.2022 17:22 Ответить
Это удар в спину или ниже?
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01.04.2022 15:19 Ответить
У россии везде то ,что ниже.. Так что куда ни ударь - получается ниже спины...
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01.04.2022 15:46 Ответить
Дуже багато казахів живе в Україні, і що хочу сказати: культурні, добрі і вкрай адекватні люди.
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01.04.2022 15:21 Ответить
Казахи зрозуміли, що Росія і Білорусія все це зливний бачок, незабаром Росію почнуть демілітарізувати
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01.04.2022 15:47 Ответить
Почему-то говорящий это мне представляется школьным трудовиком с отрубленными пальцами...
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01.04.2022 17:03 Ответить
 
 