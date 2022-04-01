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Российские власти продолжают воевать с Википедией из-за статьи о вторжении в Украину

вікіпедії

Власти России дискредитируют Википедию, чтобы убедить население в фейковости любой информации о войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает в Телеграме.

Читайте также: Роскомнадзор пригрозил "Википедии" блокировкой из-за статьи "Вторжение России в Украину 2022"

"Роскомнадзор с первых дней российско-украинской войны пытается воевать с Википедией против статьи "Вторжение России на Украину (2022), угрожает административным штрафом до 4 млн рублей "за неудаление недостоверных общественно-значимых материалов, а также другой запрещенной информации, направленной на дезинформацию российских пользователей", - говорится в сообщении.

Как известно, напомнили в ЦПДИ, контент Википедии создается сообществом авторов и подтверждается соответствующими ссылками на первоисточники, в частности, это общеизвестная несомненная информация от ООН.

"Давление на оставшиеся достоверные источники информации - агония российских пропагандистов из-за хрупкости "информационного пузыря", в котором живет население россии. Не могут побороть правду - придают правде признаки фейка. Тотальная ложь - государственная идеология россии", - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минреинтеграции инициирует наполнение и перевод текстов на крымскотатарском языке в "Википедии"

В РФ Википедия будет привлечена к административной ответственности за отказ удалить информацию о войне России в Украине.

Согласно российскому законодательству, за невыполнение требования владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей.

россия (95381) Википедия (41)


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Топ комментарии
+20
боятся правды... она страшнее даже трупов руцких Zольдатов, которые валяются по полям-лесам или развеялись пылью суховеями по степям Украины...
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01.04.2022 15:51
+13
Агонією кацапів задоволений
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01.04.2022 15:51
+8
Пабедю Википедию чтобы внуки гордились и меня на палке носили
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01.04.2022 15:55
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Агонією кацапів задоволений
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01.04.2022 15:51 Ответить
боятся правды... она страшнее даже трупов руцких Zольдатов, которые валяются по полям-лесам или развеялись пылью суховеями по степям Украины...
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01.04.2022 15:51 Ответить
СРСР 0.2 (с)
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01.04.2022 16:09 Ответить
"спрямованої на дезінформацію російських користувачів", - Джерело:
А ваші засоби масової інформації - коли будете штрафувати а дезінформацію російських користувачів"...
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01.04.2022 15:52 Ответить
Типова рашка-парашка.
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01.04.2022 15:52 Ответить
а як рашисти можуть змиритися з тим ,що їхня армія програє та ніяка не друга в світі?
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01.04.2022 15:53 Ответить
Пабедю Википедию чтобы внуки гордились и меня на палке носили
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01.04.2022 15:55 Ответить
википедия и светофоры - противник, достойный вяликой мокшандии...
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01.04.2022 15:56 Ответить
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01.04.2022 16:03 Ответить
дебіли неадекватні
якщо щось рохкає як свиня, веде себе як свиня, їсть як свиня, купається в багнюці як свиня - велика вірогідність, що то свиня і є

її можна назвати тушканчиком нечернозем"я, але вона рохкає і має запах і любить багнюку

ще одна заборона люстерка замість візиту до пластичного хірурга
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01.04.2022 16:03 Ответить
Що ці тупі свино-собаки вирішили "штрафувати"?
Їм потрібно буде офіс вікіпедії самим створити, бо їх не існує (в рашці так точно). Це некомерційна організація, що існує на донати.
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01.04.2022 16:39 Ответить
Нажаль, це фейк. Фото 2017 р. https://ua.korrespondent.net/world/russia/3883818-u-rosii-ziishov-z-reiok-poizd-z-viiskovoui-tekhnikoui
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01.04.2022 18:03 Ответить
Параша пытается доказать, что раз говно коричневое - оно тоже шоколад!
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01.04.2022 17:09 Ответить
денацифікація орків йде за планом
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01.04.2022 17:12 Ответить
 
 