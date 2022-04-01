Российские власти продолжают воевать с Википедией из-за статьи о вторжении в Украину
Власти России дискредитируют Википедию, чтобы убедить население в фейковости любой информации о войне в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает в Телеграме.
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"Роскомнадзор с первых дней российско-украинской войны пытается воевать с Википедией против статьи "Вторжение России на Украину (2022), угрожает административным штрафом до 4 млн рублей "за неудаление недостоверных общественно-значимых материалов, а также другой запрещенной информации, направленной на дезинформацию российских пользователей", - говорится в сообщении.
Как известно, напомнили в ЦПДИ, контент Википедии создается сообществом авторов и подтверждается соответствующими ссылками на первоисточники, в частности, это общеизвестная несомненная информация от ООН.
"Давление на оставшиеся достоверные источники информации - агония российских пропагандистов из-за хрупкости "информационного пузыря", в котором живет население россии. Не могут побороть правду - придают правде признаки фейка. Тотальная ложь - государственная идеология россии", - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.
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В РФ Википедия будет привлечена к административной ответственности за отказ удалить информацию о войне России в Украине.
Согласно российскому законодательству, за невыполнение требования владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей.
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А ваші засоби масової інформації - коли будете штрафувати "за дезінформацію російських користувачів"...
якщо щось рохкає як свиня, веде себе як свиня, їсть як свиня, купається в багнюці як свиня - велика вірогідність, що то свиня і є
її можна назвати тушканчиком нечернозем"я, але вона рохкає і має запах і любить багнюку
ще одна заборона люстерка замість візиту до пластичного хірурга
Їм потрібно буде офіс вікіпедії самим створити, бо їх не існує (в рашці так точно). Це некомерційна організація, що існує на донати.