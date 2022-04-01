Российские власти продолжают воевать с Википедией из-за статьи о вторжении в Украину

Власти России дискредитируют Википедию, чтобы убедить население в фейковости любой информации о войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает в Телеграме.

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"Роскомнадзор с первых дней российско-украинской войны пытается воевать с Википедией против статьи "Вторжение России на Украину (2022), угрожает административным штрафом до 4 млн рублей "за неудаление недостоверных общественно-значимых материалов, а также другой запрещенной информации, направленной на дезинформацию российских пользователей", - говорится в сообщении.

Как известно, напомнили в ЦПДИ, контент Википедии создается сообществом авторов и подтверждается соответствующими ссылками на первоисточники, в частности, это общеизвестная несомненная информация от ООН.

"Давление на оставшиеся достоверные источники информации - агония российских пропагандистов из-за хрупкости "информационного пузыря", в котором живет население россии. Не могут побороть правду - придают правде признаки фейка. Тотальная ложь - государственная идеология россии", - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

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В РФ Википедия будет привлечена к административной ответственности за отказ удалить информацию о войне России в Украине.

Согласно российскому законодательству, за невыполнение требования владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей.