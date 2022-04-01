Из-за войны в Украине под угрозой оказалось мировое наследие. На сегодняшний день повреждено 53 объекта, - ЮНЕСКО
Десятки церквей, исторических памятников и музеев уже пострадали во времена российского вторжения в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттон.
Агентство ООН по культуре составило предварительный список пострадавших памятников культуры с начала войны.
На данный момент разрушены или повреждены 29 культовых сооружений, 16 зданий исторического значения, четыре музея и четыре памятника.
"Мы очень обеспокоены ситуацией как на гуманитарном, так и культурном уровне наследия. Наследие человечества в опасности в Украине", — заявил Оттоне.
В начале марта глава ЮНЕСКО Одри Азуле написала министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы напомнить ему, что Россия подписала конвенцию об охране культурного наследия во время войны. Но пока ответа не последовало, добавили в ведомстве.
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Они кричали: "Даешь войну! Мочи хохлов! Работайте, братья!"
А как по Белгороду сегодня *******, то некоторые жители белгорода уже сегодня пишут в местном чате: "Силы равны, нужно договариваться и выводить войска, чтобы было меньше жертв".
Горіти їм всім в пеклі!