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Новости Агрессия России против Украины Война
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Из-за войны в Украине под угрозой оказалось мировое наследие. На сегодняшний день повреждено 53 объекта, - ЮНЕСКО

київ

Десятки церквей, исторических памятников и музеев уже пострадали во времена российского вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттон.

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Агентство ООН по культуре составило предварительный список пострадавших памятников культуры с начала войны.

На данный момент разрушены или повреждены 29 культовых сооружений, 16 зданий исторического значения, четыре музея и четыре памятника.

"Мы очень обеспокоены ситуацией как на гуманитарном, так и культурном уровне наследия. Наследие человечества в опасности в Украине", — заявил Оттоне.

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В начале марта глава ЮНЕСКО Одри Азуле написала министру иностранных дел России Сергею Лаврову, чтобы напомнить ему, что Россия подписала конвенцию об охране культурного наследия во время войны. Но пока ответа не последовало, добавили в ведомстве.

культура (839) ЮНЕСКО (213)


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Так как и говорили: "россияне будут поддерживать войну, пока войну в своих городах не получат".

Они кричали: "Даешь войну! Мочи хохлов! Работайте, братья!"

А как по Белгороду сегодня *******, то некоторые жители белгорода уже сегодня пишут в местном чате: "Силы равны, нужно договариваться и выводить войска, чтобы было меньше жертв".
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01.04.2022 14:59 Ответить
це така організація від якої ніякої користі,у Криму скільки років рашисти спадщину руйнували і що,які дії?один раз висловили занепокоєння і все.
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01.04.2022 15:04 Ответить
единственная ценность это наши люди, наши дети.
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01.04.2022 15:07 Ответить
Так у нас була церква з 1893 року , фашистів пережила, а рашистів -ні.
Горіти їм всім в пеклі!
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01.04.2022 15:24 Ответить
Знищено свино-собачими окупантами.
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01.04.2022 15:45 Ответить
Хай краще ЮНЕСКО вижене парашию зі свого складу. Країні-вандалу не місце у такій повіжні організації
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01.04.2022 15:52 Ответить
 
 