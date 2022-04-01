РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10678 посетителей онлайн
Новости Война
28 784 139

Минобороны о взрывах на нефтебазе в Белгороде: не подтверждаем и не опровергаем причастность Украины

бєлгород

Министерство обороны Украины не подтверждает и не опровергает информацию о причастности нашего государства к пожару на нефтебазе в российском Белгороде.

Об этом заявил на брифинге спикер министерства обороны Украины Александр Мотузянык, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хочу отметить, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и происходящие на территории РФ события. "Мы не впервые видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты оставили Гостомель почти без боя, как ссыкливые путинские шмары, - военнослужащий ВСУ. ВИДЕО

Минобороны (9291) россия (95381) Мотузяник Александр (483) Белгород (447)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+113
показать весь комментарий
01.04.2022 15:34
+102
показать весь комментарий
01.04.2022 15:32
+81
По нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар ВСК РФ ошибочно. Генштаб ВС РФ по своей некомпетентности ориентировался по карте Украины 1919 года.
показать весь комментарий
01.04.2022 15:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Головне - гарний результат )
показать весь комментарий
01.04.2022 15:57 Ответить
Одно із двох відео до цієї історії стосунку точно не має
показать весь комментарий
01.04.2022 16:02 Ответить
Просто різні кути зору. Якби спостерігач був на одній лінії з базою і чопером то НУРСи взагалі падали б вертикально.
показать весь комментарий
01.04.2022 16:06 Ответить
Та воно то так, але якщо порівняти цих два відео, то складається таке враження , що це дві зовсім різні історії. Навіть інтервали між залпами різні, та і самі залпи різні
показать весь комментарий
01.04.2022 16:16 Ответить
Кацапы опять сами себя подорвали. Совсем не жалеют себя ребята
показать весь комментарий
01.04.2022 15:54 Ответить
"з відбиття озброєної російської агресії"
показать весь комментарий
01.04.2022 15:55 Ответить
І дуже вірна відповідь! А ще краще - просто ігнорувати всі верески ворога.
показать весь комментарий
01.04.2022 15:56 Ответить
Всё правильно. Пускай каждый скрепоносец-обыватель теперь перед зомбоящиком озабоченно репу чешет.
показать весь комментарий
01.04.2022 16:00 Ответить
********* скажет по раша зомбо тв, что то диверсия бандеровских голубей из биолаборатории. Прилетели и сиронули взрывоопасным спецпометом на нефтебазу😄
показать весь комментарий
01.04.2022 16:11 Ответить
У ВСУ нет на вооружении вертолёта К-52, но путинские НВФ имеют ещё вертушки МИ-24. Они вполне могли косить под ВСУ. И вообще это похоже на раскол в путинских бандах и те кто бомбил нефтебазу против продолжения войны. Будем надеяться, что цапы начнут скоро мочить друг друга по полной программе.
показать весь комментарий
01.04.2022 16:12 Ответить
Ждём гражданскую войну нарасие, которую они нам долго пытались впарить. Но по иронии судьбы, получится наоборот
показать весь комментарий
01.04.2022 16:40 Ответить
Десь було оголешення на ОЛХ що цигани хотіли продати такі вертольоти і може хтось закупив з волонтерів для "привида"
показать весь комментарий
01.04.2022 16:18 Ответить
https://twitter.com/i/status/1509801888212041736 https://twitter.com/i/status/1509801888212041736

показать весь комментарий
01.04.2022 16:32 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 16:34 Ответить
Белгород, зачем вы сами себя обстреливаете? Что происходит, Белгород?
показать весь комментарий
01.04.2022 16:45 Ответить
Росіяни спалили свою нафтобазу для того, щоб мотивувати більше гарматного м'яса воювати проти України,

оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що

"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...

Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. А тим більше ті, рештки яких вивели з Київської та Чернігівської областей - багатьох з них тепер навряд зможуть знову загнати в Україну. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:10 Ответить
Шапіро заскавулів

показать весь комментарий
01.04.2022 17:17 Ответить
що це за безграмотний вислів "операцію з відображення озброєної російської агресії"... що таке "відображення"?
показать весь комментарий
01.04.2022 17:17 Ответить
Прямий переклад з кацапської - Отражение.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:56 Ответить
ну от такі у нас бездарні та ліниві журналісти... ((((((
"отражение" від "отображенія" не можуть "відлічити" ))))))
показать весь комментарий
02.04.2022 00:42 Ответить
Незграбний машинний переклад кацапського слова "отраженіе"
показать весь комментарий
01.04.2022 17:59 Ответить
Це борошна машинного перекладу.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:09 Ответить
Ні, тре спитати у "Підлоги Маккартні", той - професор-лингвіст.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:41 Ответить
Та я начебто теж https://m.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1994418964020082 спец по темі
показать весь комментарий
01.04.2022 18:49 Ответить
Вітаю, у вас у обох гарна професія, поки є Цензор, не помрете з голоду.
показать весь комментарий
01.04.2022 19:01 Ответить
Дякую, але гроші я заробляю на своїй посаді контент-менеджера однієї з українських IT-компаній )) а на Цензорі я виключно за покликом душі, no profit.
показать весь комментарий
01.04.2022 19:32 Ответить
То я пожартував. Бажаю найкращого.
показать весь комментарий
01.04.2022 20:14 Ответить
Еще раз спрошу, что бы случилось такого, чего еще не было до сих пор, если бы признались, что это мы. Боимся спровоцировать москалей от чего? Варианты ответов:
1. От широкомасштабного вторжения
2. От ударов ракетами по военным объектам
3. От удара ракетами по объектам инфраструктуры
4. От ударов из градов, смерчей и артиллерии по жилым районам
5. От бомбардировок всего выше перечисленного авиацией
6. От захвата заложников на оккупированных территориях
7. От убийства, грабежей и изнасилований на оккупированных территориях.
Что из этого нас пугает? Или нас пугает, что Х..ло обидется и так и не даст заглянуть себе в очко, тому, кто так упорно все три года стремился это сделать? А мечта близка как никогда.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:57 Ответить
Понимаю Вашу боль, дружище... Но ЗСУ виднее, будем так считать.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:44 Ответить
ЗСУ по твоему это какой то коллективный разум?
показать весь комментарий
01.04.2022 19:32 Ответить
В этом случае мы из жертвы превращаемся в агрессора, запад это не одобрит, а так как мы от него сильно зависим то и действовать должны соответствующим образом.
показать весь комментарий
01.04.2022 20:14 Ответить
https://varta1.com.ua/news/u-belgorodi-znovu-prolunav-vibuh_343775.html У Белгороді знову пролунав вибух

Також люди викладають знімки, де зображений нібито слід від ракети.

показать весь комментарий
01.04.2022 19:07 Ответить
невже знов бомбять воронеж?
показать весь комментарий
01.04.2022 20:33 Ответить
Слава ЗСУ які тут "ні до чого". ✌️🤫😆
показать весь комментарий
01.04.2022 20:33 Ответить
До вибухів на нафтобазі Бєлгорода в Російській Федерації можуть бути причетні місцеві жителі, які починають щось розуміти.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов
показать весь комментарий
01.04.2022 21:05 Ответить
Що згорить те не зігниє.
показать весь комментарий
02.04.2022 01:04 Ответить
Прекрасна відповідь.
показать весь комментарий
02.04.2022 05:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 