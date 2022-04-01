Минобороны о взрывах на нефтебазе в Белгороде: не подтверждаем и не опровергаем причастность Украины
Министерство обороны Украины не подтверждает и не опровергает информацию о причастности нашего государства к пожару на нефтебазе в российском Белгороде.
Об этом заявил на брифинге спикер министерства обороны Украины Александр Мотузянык, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я хочу отметить, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и происходящие на территории РФ события. "Мы не впервые видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", - сказал он.
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оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що
"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...
Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. А тим більше ті, рештки яких вивели з Київської та Чернігівської областей - багатьох з них тепер навряд зможуть знову загнати в Україну. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.
"отражение" від "отображенія" не можуть "відлічити" ))))))
1. От широкомасштабного вторжения
2. От ударов ракетами по военным объектам
3. От удара ракетами по объектам инфраструктуры
4. От ударов из градов, смерчей и артиллерии по жилым районам
5. От бомбардировок всего выше перечисленного авиацией
6. От захвата заложников на оккупированных территориях
7. От убийства, грабежей и изнасилований на оккупированных территориях.
Что из этого нас пугает? Или нас пугает, что Х..ло обидется и так и не даст заглянуть себе в очко, тому, кто так упорно все три года стремился это сделать? А мечта близка как никогда.
Також люди викладають знімки, де зображений нібито слід від ракети.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов