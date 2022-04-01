Минобороны о взрывах на нефтебазе в Белгороде: не подтверждаем и не опровергаем причастность Украины

Министерство обороны Украины не подтверждает и не опровергает информацию о причастности нашего государства к пожару на нефтебазе в российском Белгороде.

Об этом заявил на брифинге спикер министерства обороны Украины Александр Мотузянык, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хочу отметить, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и происходящие на территории РФ события. "Мы не впервые видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты оставили Гостомель почти без боя, как ссыкливые путинские шмары, - военнослужащий ВСУ. ВИДЕО