Эта транспортно-заряжающая машина из комплекса ТОС уже никогда и ничего не зарядит! - бойцы ВСУ об очередной трофейной технике. ФОТО

14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого продолжает активно работать на победу Украины и показала очередную трофейную российскую технику.

Об этом защитники Украины сообщают на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Уже не раз сообщалось, что оккупационные войска россиян в войне против Украины пытаются использовать тяжелые огнеметные системы.

"Их ТОС-1 "Буратино" и его усовершенствованная версия ТОС-1А "Солнцепек" способны нанести ужасный ущерб и потери гражданскому населению. Но Россия и понятие человечности и гуманизма взаимосвязаны так же, как морская свинка и море... Жестокая и циничная бензоколонка, возомнившая себя государством, не понимает ничего, кроме языка силы. И получает то, чего заслуживает! Эта транспортно-заряжающая машина из комплекса ТОС уже никогда и ничего не зарядит! Она "захлебнулась собственной стружкой" и не нанесет вреда украинцам. Княжеские воины об этом позаботились!", - говорится в сообщении.

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