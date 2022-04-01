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Новости Агрессия России против Украины Война
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Эта транспортно-заряжающая машина из комплекса ТОС уже никогда и ничего не зарядит! - бойцы ВСУ об очередной трофейной технике. ФОТО

14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого продолжает активно работать на победу Украины и показала очередную трофейную российскую технику.

Об этом защитники Украины сообщают на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Эта транспортно-заряжающая машина из комплекса ТОС уже никогда и ничего не зарядит! - бойцы ВСУ об очередной трофейной технике 01

Уже не раз сообщалось, что оккупационные войска россиян в войне против Украины пытаются использовать тяжелые огнеметные системы.

"Их ТОС-1 "Буратино" и его усовершенствованная версия ТОС-1А "Солнцепек" способны нанести ужасный ущерб и потери гражданскому населению. Но Россия и понятие человечности и гуманизма взаимосвязаны так же, как морская свинка и море... Жестокая и циничная бензоколонка, возомнившая себя государством, не понимает ничего, кроме языка силы. И получает то, чего заслуживает! Эта транспортно-заряжающая машина из комплекса ТОС уже никогда и ничего не зарядит! Она "захлебнулась собственной стружкой" и не нанесет вреда украинцам. Княжеские воины об этом позаботились!", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Ну, минометы уничтожили? Дальше какие предложения? Ждут фотографий пушек, пулеметов, кровищи, бинтов и всей х#йны", - оккупанты уничтожают собственную технику и выдают ее за "подбитую украинскую". АУДИО

техника (1732) 14 отдельная механизированная бригада (101) трофеи (179)


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Топ комментарии
+8
ТОС - Так Обосралась Русня!
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01.04.2022 16:10
+7
гарний трактор силос топтати .
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01.04.2022 16:09
+5
Дві новини про окупантів, однак з яких має право на існування.

1. У Путіна - інсульт.

2. В Росії хороше ППО.
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01.04.2022 16:01
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вже було 2 дні тому
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01.04.2022 15:54 Ответить
Haroshije karobki dlja ruskih trupikov , tudi mnoga vlazit
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01.04.2022 15:59 Ответить
Дві новини про окупантів, однак з яких має право на існування.

1. У Путіна - інсульт.

2. В Росії хороше ППО.
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01.04.2022 16:01 Ответить
Можно ли то, что нельзя использовать для своих целей, считать трофеем?
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01.04.2022 16:05 Ответить
Почему нельзя? Можно боеприпасы использовать против колон, вместе с минами. Они мало весят в отличии от тротила, а урон добротный наносят.
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01.04.2022 16:11 Ответить
Да, боеприпасы - это трофей. Согласен.
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01.04.2022 16:19 Ответить
Зарядную установку снять

А на шасси что то поставить вполне можно
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01.04.2022 16:17 Ответить
Там шасси танковое, на крайний случай на запчасти к танкам пойдет.
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01.04.2022 17:28 Ответить
Почему нельзя? Парой неделей назад захватили вполне годную и Пусковую ТОС-1. Будет комплект.
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01.04.2022 16:55 Ответить
гарний трактор силос топтати .
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01.04.2022 16:09 Ответить
ТОС - Так Обосралась Русня!
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01.04.2022 16:10 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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01.04.2022 17:17 Ответить
 
 