Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: "Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков". ФОТОрепортаж
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь украинским воинам в покупке квадрокоптеров.
Об этом она написала на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Там где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков. Харьков, Изюм, Славянск, Чернигов. Мы наконец-то нашли дроны на польском амазоне, потому что их нигде нет. Один уже купили 8 тыс. злотых, это 56 тыс. грн, еще можем купить 2-3 квдрокоптера это будет 168 тыс. Еще надо купить много лекарств для Чернигова, там беда страшная.Сегодня я оплатила два генератора 113 тыс. и они уже поехали на Славянск. Отправили груз с шовным материалом почти на 200 тыс. грн, лекарства на 47 тыс., 30 блоков сигарет, каски, планшеты, оплатили броники 42500 грн и они завтра поедут на передовую, отправили 10 тыс. и 20 тыс. ребятам под Николаев. дефибриллятор 197 тыс. для госпиталя. Мы просим помощи и благодарим всех, кто помогает! Отчеты публикую", - обратилась Юсупова к украинцам.
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Може слід замислитися, що своїм геройством прикриваємо чиєсь охламонство?
отак і весь час.
зрозуміли, довбні тупі, кого ви вибрали? їжте, не обляпайтесь. а ми вам казали. а ми вас просили, умовляли! хуженєбудєт!