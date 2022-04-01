РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8178 посетителей онлайн
Новости Волонтеры для армии Война
5 952 20

Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: "Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков". ФОТОрепортаж

юсупова

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь украинским воинам в покупке квадрокоптеров.

Об этом она написала на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Там где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков. Харьков, Изюм, Славянск, Чернигов. Мы наконец-то нашли дроны на польском амазоне, потому что их нигде нет. Один уже купили 8 тыс. злотых, это 56 тыс. грн, еще можем купить 2-3 квдрокоптера это будет 168 тыс. Еще надо купить много лекарств для Чернигова, там беда страшная.Сегодня я оплатила два генератора 113 тыс. и они уже поехали на Славянск. Отправили груз с шовным материалом почти на 200 тыс. грн, лекарства на 47 тыс., 30 блоков сигарет, каски, планшеты, оплатили броники 42500 грн и они завтра поедут на передовую, отправили 10 тыс. и 20 тыс. ребятам под Николаев. дефибриллятор 197 тыс. для госпиталя. Мы просим помощи и благодарим всех, кто помогает! Отчеты публикую", - обратилась Юсупова к украинцам.

5375 4115 0267 5353 Монобанк

IBAN UA373220010000026209314162128

ИНН/ЕГРПОУ 1518803304

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ИНН/ЕГРПОУ 1518803304

5437590090303159 Райфазен банк.

IBAN UA74322904000000002620836342.

Перевод из заграницы Paypal

[email protected]

Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 01
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 02
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 03
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 04
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 05
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 06
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 07
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 08
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 09
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 10
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 11
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 12
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 13
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 14
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 15
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 16
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 17
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 18
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 19
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 20
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 21
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 22
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 23
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 24
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 25
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 26
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 27
Волонтер Юсупова просит помощи для фронта: Там, где сейчас идут ожесточенные бои, военным нужны квадрокоптеры. Это глаза разведчиков 28

Автор: 

благотворительность (610) помощь (7760) волонтеры (2629) Юсупова Наталья (184)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Мені цікаво, а чому на 8 році війни МО, отримуючи величезні кошти в валюті, не забезпечує ці важливі потреби? Зараз виникло багато нових потреб у допомозі біженцям, тому сшибати на армію - це виймати кусень хліба у переселенців, які не мають змоги заробити. Також це сприяє бездіяльності відповідальних посадовців, що ставить армію в залежність від поставок волонтерів.
Може слід замислитися, що своїм геройством прикриваємо чиєсь охламонство?
показать весь комментарий
01.04.2022 16:21
+11
Яка проблема, ціна дрону - як два постріли з танку... Може пора запитать у зелених клоунів, куди ідуть гроші, відправлені "на війну"? (Моя родичка з Германії відправила 30 000 евро)....
показать весь комментарий
01.04.2022 16:30
+11
ми-то допоможемо. а де слуги??? а де коломойша, з мільярдами, які він украв??? а зеленський, доларовий мільйонер, чому не допомагає? лєнка його?
отак і весь час.
зрозуміли, довбні тупі, кого ви вибрали? їжте, не обляпайтесь. а ми вам казали. а ми вас просили, умовляли! хуженєбудєт!
показать весь комментарий
01.04.2022 16:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
01.04.2022 16:06 Ответить
Наталя просто неймовірну роботу робить,красуня!
показать весь комментарий
01.04.2022 16:15 Ответить
Нашим все найкраще !
показать весь комментарий
01.04.2022 16:18 Ответить
На соседней ветке предупреждали, что без перепрошивки нельзя пользоваться китайскими квадрокоптерами.
показать весь комментарий
01.04.2022 16:18 Ответить
Мені цікаво, а чому на 8 році війни МО, отримуючи величезні кошти в валюті, не забезпечує ці важливі потреби? Зараз виникло багато нових потреб у допомозі біженцям, тому сшибати на армію - це виймати кусень хліба у переселенців, які не мають змоги заробити. Також це сприяє бездіяльності відповідальних посадовців, що ставить армію в залежність від поставок волонтерів.
Може слід замислитися, що своїм геройством прикриваємо чиєсь охламонство?
показать весь комментарий
01.04.2022 16:21 Ответить
Бачу на фото дрон DJI зустрічав,неодноразово,зафіксовані"прильоти" по місцю запуску! Можливо наші хлопці навчились з цим працювати!https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/
показать весь комментарий
01.04.2022 16:26 Ответить
Делайте пожалуйста активные ссылки. На планшете очень неудобн
показать весь комментарий
01.04.2022 17:03 Ответить
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/
показать весь комментарий
01.04.2022 17:05 Ответить
Спасибо, очень интересно
показать весь комментарий
01.04.2022 19:15 Ответить
Попроси у Зеленського. Народ України податками давно вже все оплатив....
показать весь комментарий
01.04.2022 16:26 Ответить
"Попроси у Зеленського" заблокувати кошти на офшорних рахунках його любих друзів, та сплатити з них повноцінні податки. Там по законодавству половину з тих сум сплатити в бюджет належить. З того навіть на авіаносці вистачить.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:46 Ответить
Яка проблема, ціна дрону - як два постріли з танку... Може пора запитать у зелених клоунів, куди ідуть гроші, відправлені "на війну"? (Моя родичка з Германії відправила 30 000 евро)....
показать весь комментарий
01.04.2022 16:30 Ответить
ми-то допоможемо. а де слуги??? а де коломойша, з мільярдами, які він украв??? а зеленський, доларовий мільйонер, чому не допомагає? лєнка його?
отак і весь час.
зрозуміли, довбні тупі, кого ви вибрали? їжте, не обляпайтесь. а ми вам казали. а ми вас просили, умовляли! хуженєбудєт!
показать весь комментарий
01.04.2022 16:31 Ответить
да позвоните производителю они вам их даром пришлют
показать весь комментарий
01.04.2022 16:32 Ответить
Тоже предлагали нам сброситься. Не тянем финансово, увы. 50 жгутов-турникетов и 1000 стерильных бинтов заказали, оплатили - прозрели от цен. А надо еще, и еще, и пластыри, и анальгетики...
показать весь комментарий
01.04.2022 16:50 Ответить
не ноем, помагаем кто сколько может
показать весь комментарий
01.04.2022 16:55 Ответить
Дела надо делать с умом, а не сломя голову. А на счёт скулить, то даже в апреле'19 не ныли, а пытались вразумить. Умом надо пользоваться, настоятельно рекомендую, шановний!
показать весь комментарий
01.04.2022 17:36 Ответить
ОЛІГАРХИ - вперід, купуйте доставляйте!
показать весь комментарий
01.04.2022 17:05 Ответить
С дронами DJI (в частности Mavic-ов) притормозите. Пока войска ***** имеет доступ к AeroScope, они может вычислить местонахождения пилотов с понятными для тех последствиями.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:06 Ответить
Да, покупка Мавика, это залет. Передача на передок - подстава.
показать весь комментарий
01.04.2022 17:41 Ответить
 
 