Несмотря на "режим тишины", россияне обстреляли эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска, - глава Луганской ОВА Гайдай
Несмотря на договоренности о режиме тишины, российская армия обстреляла эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска. Из этого города эвакуированы около 1300 жителей в день.
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Договариваться с россиянами, наверное, можно. Верить соблюдению обещаний - ни в коем случае. Сегодня якобы "режим тишины", а нашим автобусам с людьми приходится почти каждый раз избегать осколков и мин. Очередное испытание ждало снова в Лисичанске. Враг обстрелял наше транспортное средство", – говорится в сообщении.
Как отмечают в Луганской ОВА, к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Все доставлены к железнодорожным вокзалам.
Кроме этого, глава Луганщины сообщает, что из Лисичанска сегодня эвакуировано рекордное для Луганщины количество людей – около 1 300. Для сравнения, это среднесуточный показатель по всей области в целом.
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Чи то інша база була ?