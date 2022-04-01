Несмотря на "режим тишины", россияне обстреляли эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска, - глава Луганской ОВА Гайдай

Несмотря на договоренности о режиме тишины, российская армия обстреляла эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска. Из этого города эвакуированы около 1300 жителей в день.

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Договариваться с россиянами, наверное, можно. Верить соблюдению обещаний - ни в коем случае. Сегодня якобы "режим тишины", а нашим автобусам с людьми приходится почти каждый раз избегать осколков и мин. Очередное испытание ждало снова в Лисичанске. Враг обстрелял наше транспортное средство", – говорится в сообщении.

Как отмечают в Луганской ОВА, к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Все доставлены к железнодорожным вокзалам.

Кроме этого, глава Луганщины сообщает, что из Лисичанска сегодня эвакуировано рекордное для Луганщины количество людей – около 1 300. Для сравнения, это среднесуточный показатель по всей области в целом.

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