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Несмотря на "режим тишины", россияне обстреляли эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска, - глава Луганской ОВА Гайдай

евакуація

Несмотря на договоренности о режиме тишины, российская армия обстреляла эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска. Из этого города эвакуированы около 1300 жителей в день.

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Договариваться с россиянами, наверное, можно. Верить соблюдению обещаний - ни в коем случае. Сегодня якобы "режим тишины", а нашим автобусам с людьми приходится почти каждый раз избегать осколков и мин. Очередное испытание ждало снова в Лисичанске. Враг обстрелял наше транспортное средство", – говорится в сообщении.

Как отмечают в Луганской ОВА, к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Все доставлены к железнодорожным вокзалам.

Кроме этого, глава Луганщины сообщает, что из Лисичанска сегодня эвакуировано рекордное для Луганщины количество людей – около 1 300. Для сравнения, это среднесуточный показатель по всей области в целом.

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обстрел (26891) эвакуация (2064) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6491)


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а в каждый автобус по араХАМии!Пусть с гарантами общаются!
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01.04.2022 16:13 Ответить
людоїди й*бані
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01.04.2022 16:13 Ответить
Взрыв на нефтебазе в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_yo-MaTK50A https://www.youtube.com/watch?v=_yo-MaTK50A

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01.04.2022 16:14 Ответить
Буткевич показував відео з двома кракодилами.
Чи то інша база була ?
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01.04.2022 16:23 Ответить
ось наш гарант безпеки в дії .
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01.04.2022 16:29 Ответить
 
 