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Новости Война
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Оккупанты украли 5 контейнеров с запчастями для ремонта оборудования на ЧАЭС, - "Энергоатом"

чаес

Все технологическое оборудование Чернобыльской АЭС работает. Также в штатном режиме работают все системы контроля и мониторинга радиационных характеристик.

Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил директор Чернобыльской АЭС Валерий Сейда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

По его словам, сейчас на территории Чернобыльской АЭС нет ни одного рашиста. Все они покинули станцию ​​и ее территорию 31 марта до 20.00, забрав с собой нацгвардейцев, которых держали в плену с момента захвата ЧАЭС.

Что касается состояния станции после освобождения ее оккупантами, то персонал пока не может оценить потери.

"Общие потери оценить пока не можем. Оккупанты забрали с собой 5 из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта и запчастями, необходимыми для ЧАЭС. Что именно там было мы пока сказать не можем", - сказал директор ЧАЭС.

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Он добавил, что ЧАЭС работает в штатном режиме. Это касается как объекта Укрытия, так и хранилищ отработанного топлива.

армия РФ (19047) ЧАЭС (566) Энергоатом (409)


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Топ комментарии
+11
Мам мам, я в Чернобыле, тебе привезти что-то? - Да нет сынок, ты там подольше просто побудь, 7 милионов всётаки
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01.04.2022 16:30
+9
Нехай собі їх під подушку кладуть.
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01.04.2022 16:30
+9
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01.04.2022 16:31
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Нехай собі їх під подушку кладуть.
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01.04.2022 16:30 Ответить
А ти думаєш буде інакше? Боже прости за гумор, але нині можна. Складається таке враження що це не війна, це ГОП-СТОП.
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01.04.2022 17:00 Ответить
Москалі тільки і так воюють.
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01.04.2022 17:03 Ответить
Мам мам, я в Чернобыле, тебе привезти что-то? - Да нет сынок, ты там подольше просто побудь, 7 милионов всётаки
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01.04.2022 16:30 Ответить
Та не буде їй 7 мільйонів. Воно ж не на полі бою сконає. А так, просто само собою якось. Бо дурне - серіло під реактором.
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01.04.2022 16:48 Ответить
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01.04.2022 16:31 Ответить
Пригодится: у лаптей скоро своя АЕС рванет, где-то на урале...
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01.04.2022 16:32 Ответить
Кожного кацапа нагородити іменним годинником...)
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01.04.2022 16:32 Ответить
Вмонтувати в груди.
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01.04.2022 17:59 Ответить
вони ще там і виделки і ложки покрали в столовці.
господи, ну от як, як зекоманда хоче здатися цим дегенератам.
як весь світ на це дивиться і не може їх ****** однією ядерною боєголовкою. щоб їх ніколи більше не було.
я не розумію.....
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01.04.2022 16:37 Ответить
kaZhdomu po kusochku "slonovoi nogi" soboi nado bylo datj
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01.04.2022 16:38 Ответить
шо ж им никто не сказал , шо внутри саркофага ...золота , как в усыпальнице Тутанхамона , бери не хочу ...
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01.04.2022 16:42 Ответить
Жаль що не забрали з собою контейнери з ядерними відходами , це дійсно жаль , хоча б штук десять взяли і десь під воронежем для своїх самок відкрили ((
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01.04.2022 16:48 Ответить
надеюсь воспоминания о пребывании в чернобыльской зоне у оккупантов останутся навсегда... да и не только воспоминания...
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01.04.2022 16:51 Ответить
Хотів прибарахлитися в Україні, але щось пішло не так.
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01.04.2022 16:54 Ответить
Вот если бы они не украли «что тона ЧАЭС..тогда можно было бы очень удивиться ,а так -все в их ментальной норме …все гены на месте..
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01.04.2022 16:55 Ответить
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01.04.2022 16:59 Ответить
Российская армия-это творческое объеденение дебилов,садистов и марадеров.
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01.04.2022 17:06 Ответить
Треба терміново перевірити всі закутки та решту ящиків с ЗІПом на вибухівку, бо з цих сук станеться. Та все програмне забезпечення на стороннє ПО та комунікації на жучки.
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01.04.2022 17:58 Ответить
Пусть держат чернобыльские запчасти под кроватью.
Очень удивятся, что они теперь нарожают.
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01.04.2022 19:03 Ответить
 
 