Оккупанты украли 5 контейнеров с запчастями для ремонта оборудования на ЧАЭС, - "Энергоатом"
Все технологическое оборудование Чернобыльской АЭС работает. Также в штатном режиме работают все системы контроля и мониторинга радиационных характеристик.
Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил директор Чернобыльской АЭС Валерий Сейда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
По его словам, сейчас на территории Чернобыльской АЭС нет ни одного рашиста. Все они покинули станцию и ее территорию 31 марта до 20.00, забрав с собой нацгвардейцев, которых держали в плену с момента захвата ЧАЭС.
Что касается состояния станции после освобождения ее оккупантами, то персонал пока не может оценить потери.
"Общие потери оценить пока не можем. Оккупанты забрали с собой 5 из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта и запчастями, необходимыми для ЧАЭС. Что именно там было мы пока сказать не можем", - сказал директор ЧАЭС.
Он добавил, что ЧАЭС работает в штатном режиме. Это касается как объекта Укрытия, так и хранилищ отработанного топлива.
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господи, ну от як, як зекоманда хоче здатися цим дегенератам.
як весь світ на це дивиться і не може їх ****** однією ядерною боєголовкою. щоб їх ніколи більше не було.
я не розумію.....
Очень удивятся, что они теперь нарожают.