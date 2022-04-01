Оккупанты украли 5 контейнеров с запчастями для ремонта оборудования на ЧАЭС, - "Энергоатом"

Все технологическое оборудование Чернобыльской АЭС работает. Также в штатном режиме работают все системы контроля и мониторинга радиационных характеристик.

Об этом сегодня, 1 апреля, сообщил директор Чернобыльской АЭС Валерий Сейда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

По его словам, сейчас на территории Чернобыльской АЭС нет ни одного рашиста. Все они покинули станцию ​​и ее территорию 31 марта до 20.00, забрав с собой нацгвардейцев, которых держали в плену с момента захвата ЧАЭС.

Что касается состояния станции после освобождения ее оккупантами, то персонал пока не может оценить потери.

"Общие потери оценить пока не можем. Оккупанты забрали с собой 5 из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта и запчастями, необходимыми для ЧАЭС. Что именно там было мы пока сказать не можем", - сказал директор ЧАЭС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты разграбили ЧАЭС и отель рядом перед уходом

Он добавил, что ЧАЭС работает в штатном режиме. Это касается как объекта Укрытия, так и хранилищ отработанного топлива.