Кремль утверждает, что Лукашенко в разговоре с Путиным поддержал действия РФ в Украине. В пресс-службе Лукашенко об этом ни слова
Президент России Владимир Путин 1 апреля обсудил с Александром Лукашенко ход спецоперации в Украине. Пресс-службы политиков по-разному приводят детали разговора.
"Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. — Александром Лукашенко вновь высказана поддержка действий Российской Федерации", передает Цензор.НЕТ.
В сообщении пресс-службы Лукашенко речь не идет о его одобрении российской агрессии в Украине:
"Поздравили друг друга с грядущим праздником - Днем единения народов Беларуси и России, обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отдельной темой разговора стала ситуация вокруг Украины, затронули и другие актуальные вопросы взаимодействия".
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З Білорусі до нас заходили війська орків. Прилітали ракети.
То є якісь сумніви, що Лукаш підтримав дії *********?
В чому сенс цієї статті? Редакція цензор.нет може пояснити?
Чи так, пізданули і забули,
Стаття про висловлену лукашенком підтримку саме підчас сьогоднішньої розмови з ******.
Тобто, її не було словесно. Або була, але лука боїться сказати про це власному народу.
Короче, розкол в дружбі проглядається
За себе і за хлопців я не хвилююсь. Всі в нормі.
А дівчата усі в стресі. Плачуть постійно.
А тут якусь херню пишуть!
Дуже приємно. Справжні.
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Слава нації
Смерть москалям
март: Россия отводит войска от Киева
апрель: украинские вертолеты бомбят русские города
і лука п*здить як дише
в них там що, чемпіонат світу з брехні?
пофіг шо там лука по телефону торохтів
з білоруського боку летять ракети ра літаки з гвинтокрилами
судять не по п*здежу а по справах
хай вони горять у пеклі якомога швидше
щоб вони всі від раку кишківника померли, з метастазами
Зараз рашка перекине свої сили на слобожанський і донецький напрямки. Тобто, з території Білорусі вже не буде підтримки агресії.
Думаю, таким чином білоруський диктатор сподівається уникнути трибуналу разом з ******