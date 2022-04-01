Кремль утверждает, что Лукашенко в разговоре с Путиным поддержал действия РФ в Украине. В пресс-службе Лукашенко об этом ни слова

Президент России Владимир Путин 1 апреля обсудил с Александром Лукашенко ход спецоперации в Украине. Пресс-службы политиков по-разному приводят детали разговора.

"Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса и дал оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. — Александром Лукашенко вновь высказана поддержка действий Российской Федерации", передает Цензор.НЕТ.

В сообщении пресс-службы Лукашенко речь не идет о его одобрении российской агрессии в Украине:

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"Поздравили друг друга с грядущим праздником - Днем единения народов Беларуси и России, обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, отдельной темой разговора стала ситуация вокруг Украины, затронули и другие актуальные вопросы взаимодействия".