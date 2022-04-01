Больничные украинцам, с которыми из-за войны приостановили трудовой договор, заплатит россия, - ФССУ

В условиях военного времени украинские работодатели могут приостановить действие трудового договора со своими работниками – в таком случае работник временно прекращает работу, однако трудовые отношения сохраняются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Фонде социального страхования Украины.

Поскольку в период приостановления действия трудового договора с прекращением выплаты заработной платы факт потери заработка из-за болезни или травмы отсутствует, это влечет также прекращение права на компенсацию потерянного заработка из-за временной нетрудоспособности за счет работодателя и за счет средств Фонда социального страхования Украины (важное исключение – выплаты по беременности и родам: декретные пособия ФССУ профинансируют независимо от приостановления действия договора).

"В то же время, компенсация всех утраченных работником в результате нападения россии средств возлагается на государство-агрессора. россия обязана возместить украинцам понесенный ущерб, в том числе за время временной нетрудоспособности. Это предусмотрено Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15.03.2022 № 2136, вступивший в силу 24.03.2022: возмещение заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат работникам в полном объеме возлагается на государство, совершающее военную агрессию против Украины", - сообщают в ФССУ.

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