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Новости Агрессия России против Украины Война
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Больничные украинцам, с которыми из-за войны приостановили трудовой договор, заплатит россия, - ФССУ

гривня,гроші

В условиях военного времени украинские работодатели могут приостановить действие трудового договора со своими работниками – в таком случае работник временно прекращает работу, однако трудовые отношения сохраняются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Фонде социального страхования Украины.

Поскольку в период приостановления действия трудового договора с прекращением выплаты заработной платы факт потери заработка из-за болезни или травмы отсутствует, это влечет также прекращение права на компенсацию потерянного заработка из-за временной нетрудоспособности за счет работодателя и за счет средств Фонда социального страхования Украины (важное исключение – выплаты по беременности и родам: декретные пособия ФССУ профинансируют независимо от приостановления действия договора).

"В то же время, компенсация всех утраченных работником в результате нападения россии средств возлагается на государство-агрессора. россия обязана возместить украинцам понесенный ущерб, в том числе за время временной нетрудоспособности. Это предусмотрено Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15.03.2022 № 2136, вступивший в силу 24.03.2022: возмещение заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат работникам в полном объеме возлагается на государство, совершающее военную агрессию против Украины", - сообщают в ФССУ.

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выплаты (642) Трудовой кодекс (148) ФФСУ (2)


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Тобто, працівник повиден позиватись про відшкодування до рф посилаючись на закон України? - так вигадливо працівників у нас ще ***** не посилали.
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01.04.2022 16:51 Ответить
очевидно, работники соцстраха не в курсе того, что во время простоя работодатель обязан начислять и выплачивать зп в размере не ниже 2/3 в допростойное время, соответственно - и есв на зп, не менее минимальной. А оплата есв автоматом означает и основание для выплаты больничных... и эта ситуация пока вроде никак иначе не урегулирована...
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01.04.2022 17:27 Ответить
это не простой
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01.04.2022 18:54 Ответить
простой - это если вы на оккуп. территории
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01.04.2022 21:21 Ответить
А в мирном договоре предусмотрен пункт "***** подчиняется законам Украины"?
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01.04.2022 16:56 Ответить
Ага, спочатку виплатіть гроші людям, в вже потім здирайте з москалів!
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01.04.2022 17:16 Ответить
Просто ржу из тупости ФССУ, которые требуют что бы в Украину пришла Русская власть и начала платить зарплаты!!! ПУТИН ПРИДИ С НАШИМИ ЗАРПЛАТАМИ)))))))))))))))))))))))))))))
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01.04.2022 17:44 Ответить
так само як за боінг... років через 20
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01.04.2022 18:24 Ответить
я думал это прикол сначала...ан нет. Этот закон неконституционен.
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01.04.2022 21:21 Ответить
 
 