В Запорожье завтра вводится удлиненный комендантский час - с вечера субботы до утра понедельника, - ОВА
В Запорожье меняется время комендантского часа – со 2 апреля (20.00) до 4 апреля (5.00).
Об этом в телеграме сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"В г. Запорожье комендантский час начнется в субботу, 2 апреля в 20.00 и завершится в понедельник, 4 апреля в 5.00. Ради собственной безопасности в это время не выходите на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности). Оборона Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона", - говорится в сообщении.
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