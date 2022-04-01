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Здание Харьковского университета Каразина полностью разрушено, вуз переместят в более безопасное место, - Минобразования

харків

Здание Харьковского Национального университета им. Каразина полностью разрушена, сам вуз переместят в более безопасное место.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время телемарафона сказал первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

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"К большому сожалению, университет им. Каразина, имеющий многолетние традиции, полностью разрушен рашистскими захватчиками, полностью разрушен их авиаударами. Но университет им. Каразина будет перемещен под руководством МОН и при содействии Комитета ВР, ректор выполняет все наши рекомендации и переносит университет в более безопасное место", - сказал Витренко.

Также, по его словам, были перемещены Харьковский биотехнологический университет в Закарпатскую область, Черниговская политехника, сейчас идет процесс перемещения Мариупольского государственного университета.

"Наша главная задача - сохранить образовательную сеть Украины, которая потом будет помогать в восстановлении страны. Поэтому мы все делаем для того, чтобы не потерять ни один университет, чтобы все университеты работали и могли организовать свой образовательный процесс, как минимум, в дистанционной форме, а если это позволяет ситуация безопасность, то и в смешанной форме, то есть с очными встречами преподавателей и студентов. Поэтому мы перевозим те учебные заведения, которые изъявили такое желание в более безопасные районы", - сказал Витренко.

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Также, по его словам, есть вузы, которые решили остаться в своих городах, в частности многие вузы в Харькове и организуют образовательный процесс с 1 или 4 апреля.

Также чиновник добавил, что заведения высшего образования Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областей получают сейчас большое количество заявок от студентов, желающих присоединиться к образовательному процессу.

Ранее первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил, что заведения высшего образования будут работать там, где это будет разрешать ситуация безопасности.

обстрел (26891) Харьков (7449) Минобразования (1735)


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за все зверства русня ответит.скоро будет вот так
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01.04.2022 17:09 Ответить
Українське суспільство стало дорослим.
Його історико-біологічний вид я би в принципі і лишив на рівні 17-18-20 років. З підлітка суспільство за ці роки, що ми з вами не бачилися, перетворилося на молоду людину. А війна просто моментально зробила її дорослою з високим рівнем відповідальності.

Шкода, що це сталося у такий драматичний спосіб. Але з цим дорослішанням українське суспільство я щиро вітаю.

Олег Покальчук, військовий психолог
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/
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01.04.2022 17:24 Ответить
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01.04.2022 17:51 Ответить
Что за бред? Этот чиновник был в Харькове? Разрушены здания экономического и физико-технического факультета. Основные здания на площади Свободы целы. Северный корпус пострадал незначительно, выбиты некоторые окна. Больше пострадал главный корпус на Свободы,4. Но выбиты много стекол. Корпус с метровыми стенами не пострадал. Перенести? Как он собирается поступить с многотысячным коллективом высококлассных ученых и сотрудников? И как этот чинуша с министерства собирается перенести уникальные установки, которые невозможно перенести. Их демонтировыать однозначно - уничтожить. Уничтожить вузовскую науку. Таких чинеш вместе с руководством универа надо гнать сраной метлой!!!
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01.04.2022 19:32 Ответить
Повна брехня з незрозумілою мотивацією. На ректорку тиснуть, щоб перенесла універ з УКРАЇНСЬКОГО на 100 відсотків, не окупованого Харкова. Я викладач університету, ні основний, ні Північний корпуси не те що не зруйновані - навіть всерйоз не постраждали (крім кількох десятків старих вікон). Замміністра йде слідом за російським кораблем. В Харкові він явно не був. я був останній раз там півгодини тому, перед комендантським часом.
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01.04.2022 20:02 Ответить
 
 