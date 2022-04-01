Здание Харьковского университета Каразина полностью разрушено, вуз переместят в более безопасное место, - Минобразования

Здание Харьковского Национального университета им. Каразина полностью разрушена, сам вуз переместят в более безопасное место.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время телемарафона сказал первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

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"К большому сожалению, университет им. Каразина, имеющий многолетние традиции, полностью разрушен рашистскими захватчиками, полностью разрушен их авиаударами. Но университет им. Каразина будет перемещен под руководством МОН и при содействии Комитета ВР, ректор выполняет все наши рекомендации и переносит университет в более безопасное место", - сказал Витренко.

Также, по его словам, были перемещены Харьковский биотехнологический университет в Закарпатскую область, Черниговская политехника, сейчас идет процесс перемещения Мариупольского государственного университета.

"Наша главная задача - сохранить образовательную сеть Украины, которая потом будет помогать в восстановлении страны. Поэтому мы все делаем для того, чтобы не потерять ни один университет, чтобы все университеты работали и могли организовать свой образовательный процесс, как минимум, в дистанционной форме, а если это позволяет ситуация безопасность, то и в смешанной форме, то есть с очными встречами преподавателей и студентов. Поэтому мы перевозим те учебные заведения, которые изъявили такое желание в более безопасные районы", - сказал Витренко.

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Также, по его словам, есть вузы, которые решили остаться в своих городах, в частности многие вузы в Харькове и организуют образовательный процесс с 1 или 4 апреля.

Также чиновник добавил, что заведения высшего образования Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областей получают сейчас большое количество заявок от студентов, желающих присоединиться к образовательному процессу.

Ранее первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил, что заведения высшего образования будут работать там, где это будет разрешать ситуация безопасности.