Рада установила вознаграждение за передачу ВСУ военной техники армии РФ: 100 тыс. дол. за танк

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий установление материального вознаграждения за передачу Вооруженным Силам Украины пригодной для использования боевой техники российских захватчиков. Вознаграждение предполагается как для военных РФ, так и для граждан Украины.

За документ "Об установлении вознаграждений за добровольно переданную Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора" (№7229) проголосовали 320 парламентариев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Предусмотрено установить вознаграждение военнослужащим вооруженных сил, других силовых структур РФ, а также военнослужащим Вооруженных сил Украины, других структур украинского сектора безопасности и обороны, гражданам за добровольно переданную ВСУ, пригодную для применения боевую технику государства-агрессора в следующих размерах:

- боевого самолета (истребительной и штурмовой авиации) – 1 000 000 долларов;

- боевого вертолета – 500 000 долларов;

- реактивной системы залпового огня – 25 000 – 35 000 долларов;

- танка, наземной артиллерии (самоходной) – 100 000 долларов;

- боевой машины пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины – 50 000 долларов;

- военного автомобиля (грузового, специализированного), военного тягача, военных инженерных машин: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладных, разграждения, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных препятствий – 10 000 долларов;

- корабля 1 или 2 ранга – 1 000 000 долларов;

- корабля 3 или 4 ранга – 500 000 долларов;

- судна военного (вспомогательного) обеспечения – 200 000 долларов;

- судна малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – 50 000 долларов.

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Отмечается, что в случае передачи боевой техники российскими военнослужащими им обеспечивается право (по их требованию) на сохранение в тайне факта передачи ими пригодного для применения боевой техники государства-агрессора, получение новых документов с новыми установочными данными, безопасность их пребывания на территории Украины, создание условий для выезда в третью безопасную страну.