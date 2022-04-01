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Новости Война
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Рада установила вознаграждение за передачу ВСУ военной техники армии РФ: 100 тыс. дол. за танк

танк,рф,трофей

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий установление материального вознаграждения за передачу Вооруженным Силам Украины пригодной для использования боевой техники российских захватчиков. Вознаграждение предполагается как для военных РФ, так и для граждан Украины.

За документ "Об установлении вознаграждений за добровольно переданную Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора" (№7229) проголосовали 320 парламентариев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Предусмотрено установить вознаграждение военнослужащим вооруженных сил, других силовых структур РФ, а также военнослужащим Вооруженных сил Украины, других структур украинского сектора безопасности и обороны, гражданам за добровольно переданную ВСУ, пригодную для применения боевую технику государства-агрессора в следующих размерах:

- боевого самолета (истребительной и штурмовой авиации) – 1 000 000 долларов;

- боевого вертолета – 500 000 долларов;

- реактивной системы залпового огня – 25 000 – 35 000 долларов;

- танка, наземной артиллерии (самоходной) – 100 000 долларов;

- боевой машины пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины – 50 000 долларов;

- военного автомобиля (грузового, специализированного), военного тягача, военных инженерных машин: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладных, разграждения, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных препятствий – 10 000 долларов;

- корабля 1 или 2 ранга – 1 000 000 долларов;

- корабля 3 или 4 ранга – 500 000 долларов;

- судна военного (вспомогательного) обеспечения – 200 000 долларов;

- судна малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – 50 000 долларов.

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Отмечается, что в случае передачи боевой техники российскими военнослужащими им обеспечивается право (по их требованию) на сохранение в тайне факта передачи ими пригодного для применения боевой техники государства-агрессора, получение новых документов с новыми установочными данными, безопасность их пребывания на территории Украины, создание условий для выезда в третью безопасную страну.

Автор: 

ВР (29227) оружие (10198) трофеи (179)


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Топ комментарии
+21
Пускайте ромів на передову.
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01.04.2022 17:06
+9
Ну от мєнты, котрі відбирали танки та бтр-и у селян-трактористіа... впевнений на 146%, що без фіксування в документації, - тепер добре зароблять баблішка!
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01.04.2022 17:09
+8
За Су30См и Су35 можно и 5 млн было сделать, но и такая сумма для кацапов будет сказочной, тупо долларовый миллионер, это не 7 лямов деревянных которые никогда не выплатят
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01.04.2022 17:10
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Пускайте ромів на передову.
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01.04.2022 17:06 Ответить
бюджету України не хватить, сп..здять все - "позолоти ручку, бубновый" - а в цей час ромале танк пиз..дять
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01.04.2022 17:09 Ответить
С Закарпаття колона ромів на фірах рухається в напрямку Києва та розтягнулася на 65 км ))
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01.04.2022 17:48 Ответить
вы только циганам об этом не говорите , пусть лучше на металлолом несут )
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01.04.2022 17:07 Ответить
Ну от мєнты, котрі відбирали танки та бтр-и у селян-трактористіа... впевнений на 146%, що без фіксування в документації, - тепер добре зароблять баблішка!
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01.04.2022 17:09 Ответить
так, хтось добряче "відмиє" коштів з бюджету. Могли б хоча б у два рази зменшити "винагороду" й було б "за глаза", та, бач, апетит приходить під час їжі.
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01.04.2022 20:47 Ответить
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01.04.2022 17:09 Ответить
За Су30См и Су35 можно и 5 млн было сделать, но и такая сумма для кацапов будет сказочной, тупо долларовый миллионер, это не 7 лямов деревянных которые никогда не выплатят
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01.04.2022 17:10 Ответить
https://twitter.com/ServiceSsu/status/1509848022833848320?s=20&t=jTHZLCw322V37_UQz_QKCg
Разговор кацапов - песня)))
Про отвод войск. Вкратце - "Фу, лохи, обос*алися, на*уй!" - цитата.)))
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01.04.2022 17:10 Ответить
ну все ..кацапня,ховайтесь у жито .теперь никто не сможет остановить селянина,если он кацапский танк увидел.началось сафари.
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01.04.2022 17:10 Ответить
Щось мало віриться, як у передачу техніки кацапами, так і у виплату українцям.
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01.04.2022 17:10 Ответить
Все норм, одні плюси для всіх. Техніка коштує набагато дорожче, не воює проти нас і починає воювати проти загарбника, рятує наших хлопців, руський (бо вже не москаль) спасає свою шкуру і отримує бабоси для нового життя, інші москалі бачать приклад і чешуть репу.
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01.04.2022 17:54 Ответить
Це все в теорії... нічим не обгрунтованій
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01.04.2022 18:16 Ответить
За документ "Про встановлення винагород за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора" (№7229) проголосували 320 парламентаріїв
Це документ
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01.04.2022 18:28 Ответить
Ну побачимо, скільки буде випадків здачі озброєння кацапами та отримання грошей українськими бійцями.
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01.04.2022 19:06 Ответить
Ви розмовляєте з кремлівським ботом. Він й так в афігє від програшу раські фєдєраські, а тут ще й така висока винагорода за здачу техніки.
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01.04.2022 19:33 Ответить
Ну шо "асвабадітєлі"??!!, як вам ПРЕЙСКУРАНТ ???

Може "включите трохи мозги" ???
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01.04.2022 17:11 Ответить
Это конец войны
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01.04.2022 17:15 Ответить
А з сотню лямів для циган ...за голову *****!?
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01.04.2022 17:23 Ответить
Як можна до орків в танкисти записатися?
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01.04.2022 17:36 Ответить
Селяни з Гадяча у яких поліція відібрала танки?
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01.04.2022 17:38 Ответить
Открывается новый перспективный бизнес - "Военторг-экспорт"..
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01.04.2022 17:49 Ответить
Роми час настав! )))
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01.04.2022 18:05 Ответить
НЕ Роми, а Кацапи ваш зірковий час, (случай всей жизни) настав!!!
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01.04.2022 18:15 Ответить
Розкидайте з безпілотників "листи кацапського щастя" з текстом цієї постанови бо вони повинні про це знати. Я би ще й про нагороду за доставку руZьких командирів назначила.
А за доставку на Хрещатик ху*ла з його бандою ... - не знаю скільки... мабуть вагонами грошей треба платить)
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01.04.2022 18:41 Ответить
тепер треба поширити серед ворога
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01.04.2022 18:48 Ответить
Надо сирийцам довести информацию.
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01.04.2022 18:51 Ответить
Це фігня. От з кацапськими жмурами так то тема афігенна! ***** ж пообіцяв кожній свиноматці 7 лямів фублів або десь 30 штук баксів за труп чоловіка подохлого на війні. А їх валяється по полях наших як гімна за банею. І закопують в канавах. Фактично закопують гроші. А я думаю що треба шукати по документах свиноматок і пропонувати їй за півціни відкупити тіло любимого. Все ж 3.5 лямів згорьованій свиноматці буде краще ніж нічого. Нема грошей не буде тіла. Дарую тему для тих то дотичний до поховання рашо-дохлятини. Селяни можуть не хіло піднятися. Треба правда подумати де жмура зберігати.
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01.04.2022 19:05 Ответить
NATO: - А что, так можно было?!
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01.04.2022 20:16 Ответить
В военкоматах РФ могут выстроится очереди, но на всех может не хватить. ...танков.
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01.04.2022 20:18 Ответить
 
 