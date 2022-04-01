На черниговском направлении Украину атаковали от 15 до 20 тыс. россиян, - командующий ОК "Північ" Николюк

Россияне рассчитывают задавить украинцев массой. Эта тактика не изменилась с 1941 года.

Об этом "Суспільному" рассказал командующий войсками оперативного командования "Північ", генерал-майор Виктор Николюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Лишь на черниговском направлении было около 15 батальонно-тактических групп. Где-то около от 15 до 20 тысяч личного состава", - вспоминает он о первых днях войны.

"Очень много было врага. Хотя им было нанесено поражение, после которых он не должен наступать. Но поступающие подразделения их было очень много. Поэтому украинские войска вынуждены были отступить в Чернигов", - пояснил Николюк.

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По словам генерал-майора, главная тактика россиян – попытки "задавить массой".

"Они так же давят массой, не берегут свой личный состав. Тактика "массы", которая теряет людей и дальше прет, наверняка рассчитана, что у нас закончатся боеприпасы и они задавят. С 1941 года не изменилась у них тактика", - говорит командующий .

Николюк добавил, что сейчас враг переходит в оборону.

"Пока вокруг Чернигова есть большая группировка, которая сдерживается на севере Чернигова. Но мы проводим определенные мероприятия, которые побуждают их к выходу. Но, конечно, в направлении Городня, Сеньковка есть большие скопления. Сейчас они переходят к обороне, они даже не успевают выйти на территорию россии. Мы освобождаем нашу землю", - сказал он.

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