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Новости Агрессия России против Украины Война
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На черниговском направлении Украину атаковали от 15 до 20 тыс. россиян, - командующий ОК "Північ" Николюк

танк,ворог,враг

Россияне рассчитывают задавить украинцев массой. Эта тактика не изменилась с 1941 года.

Об этом "Суспільному" рассказал командующий войсками оперативного командования "Північ", генерал-майор Виктор Николюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Лишь на черниговском направлении было около 15 батальонно-тактических групп. Где-то около от 15 до 20 тысяч личного состава", - вспоминает он о первых днях войны.

"Очень много было врага. Хотя им было нанесено поражение, после которых он не должен наступать. Но поступающие подразделения их было очень много. Поэтому украинские войска вынуждены были отступить в Чернигов", - пояснил Николюк.

Также читайте: Это ВСУ заставили россиян отойти от Чернигова, - командующий ОК "Північ" Николюк

По словам генерал-майора, главная тактика россиян – попытки "задавить массой".

"Они так же давят массой, не берегут свой личный состав. Тактика "массы", которая теряет людей и дальше прет, наверняка рассчитана, что у нас закончатся боеприпасы и они задавят. С 1941 года не изменилась у них тактика", - говорит командующий .

Николюк добавил, что сейчас враг переходит в оборону.

"Пока вокруг Чернигова есть большая группировка, которая сдерживается на севере Чернигова. Но мы проводим определенные мероприятия, которые побуждают их к выходу. Но, конечно, в направлении Городня, Сеньковка есть большие скопления. Сейчас они переходят к обороне, они даже не успевают выйти на территорию россии. Мы освобождаем нашу землю", - сказал он.

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Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+20
Большую часть этих вояк бульдозером не затолкать опять на территорию Украины. После пи...й которых они отхватили повторно влезать точно не захотят. Еще и свежее пополнение зашугают рассказами об ужасах которые им пришлось пережить от ВСУ.
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01.04.2022 17:38
+15
Закидати противника ванькіними трупами.
Отака стратегія.
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01.04.2022 17:33
+14
Дружина Вусика.
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01.04.2022 17:34
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Закидати противника ванькіними трупами.
Отака стратегія.
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01.04.2022 17:33 Ответить
как мясник "дедушка жюков" и завещал "Ползёшь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих тел" (С)
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01.04.2022 18:04 Ответить
классика "тактики" маршала Жори, яку він розказував Ейзенхауеру про атаку мінного поля. Той спочатку не зрозумів перекладача, а потім о.....л, За Жорою, вони підрахували, що в атаці до 30 відсотків втрат, тому і піхота атакувала поле без розмінування і теж було 30 відсотків втрат. 200 000 армія, то і допустимо 70000 втрат. 21 століття, а мясоїди так і воюють "гібридно", по жуковські.
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01.04.2022 18:31 Ответить
15к из-под Киева, 20к из-под Чернигова, и это все на Бамбас. Ох нам сложно будет ближайший месяц
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01.04.2022 17:33 Ответить
Відмінусуй тих, кого замружили або поранили. Ну і ще тих, хто обісрався та воювати більше не хоче.
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01.04.2022 17:36 Ответить
Большую часть этих вояк бульдозером не затолкать опять на территорию Украины. После пи...й которых они отхватили повторно влезать точно не захотят. Еще и свежее пополнение зашугают рассказами об ужасах которые им пришлось пережить от ВСУ.
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01.04.2022 17:38 Ответить
И на Харьков.
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01.04.2022 17:40 Ответить
Та хер їм , а не Харків!! Для Харкова - кишка тонка!
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01.04.2022 17:45 Ответить
Це атакувало, а скільки залишилось? На це можуть відповісти тільки наші хлопці.
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01.04.2022 17:43 Ответить
Это уже не бойцы. Попробуй сам с месячишку на кишки и обломки ног смотреть.
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01.04.2022 18:06 Ответить
так к вам и зсу с тех направлений подъедет
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01.04.2022 18:52 Ответить
Дружина Вусика.
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01.04.2022 17:34 Ответить
а вони їм тапки наготовили?
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01.04.2022 17:46 Ответить
Чемпіонські тапки
Крим єто Крим, а хата моя...
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01.04.2022 17:48 Ответить
Це божа хата, так шо нинада тут сабачьи каменти тулить..
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01.04.2022 18:08 Ответить
Крым чей? - Крым это Крым...
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01.04.2022 18:53 Ответить
Всё им не так! И земля круглая и вода мокрая.

В Москве нашли объяснение проникновению в Белгород украинских вертолетов
12:59

Системы противовоздушной обороны не смогли зафиксировать движение украинских вертолетов, совершивших удары по нефтебазе в Белгороде, так как они летели слишком низко, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, системы ПВО и радары фиксируют воздушные средства на более высоких расстояниях, по большей части они защищают от ракет и самолетов.

При этом Джабаров призвал нанести ответный удар по военному аэродрому, откуда вертолеты вылетели в Белгород: «Я уверен, что будут приняты соответствующие меры по границе, с учетом того, что они используют тактику движения на сверхнизких высотах».

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два вертолета Вооруженных сил Украины совершили два авиаудара в Белгороде, в результате чего на городской нефтебазе начался пожар.
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01.04.2022 17:48 Ответить
летели под землёй, что тут нипанятна
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01.04.2022 18:26 Ответить
Это тонкий намёк на томагавки, которые летят ещё ниже и ещё более невидимы для радаров.
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01.04.2022 18:37 Ответить
Вертоліт на малій висоті можна засікти на відстані 40-60 км. Служив, знаю. Проспали.
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01.04.2022 18:43 Ответить
Було фото збитого БПЛА Ту-143 у Старому Осколі сьогодні. Напевно наші запускали щоб відволікти увагу.
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01.04.2022 18:52 Ответить
Ніколюк? а, памятаю - вітер і ендрю
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01.04.2022 17:48 Ответить
"Недобитки кацапів"в Чернігівській області, які "ну не хочуть повертатися до расєї", буде лікувати турецький лікар-паталогоанатом BAYRAKTAR- TB2.
Гарантія одужання 100%
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01.04.2022 17:50 Ответить
20 тысяч наступающих это для Черниговской области много? Это "давить массой"? На сколько же наступающих вы рассчитывали оборону? На 2 тысячи?
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01.04.2022 17:52 Ответить
Черниговское направление, т. е. на блокирование Чернигова. На Бровары шло намного больше, правда потерялось много в дороге.
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01.04.2022 18:55 Ответить
Он говорил что это только с севера на Чернигов, откуда ты берешь область?
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01.04.2022 19:07 Ответить
Есть такая оркинская особенность. В второй мировой было то же в ещё больших размерах.
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01.04.2022 17:54 Ответить
у них на території росії якийсь прихисток, не можна їх на території росії вкрити артою? не кажу в глибині росії, а якщо біля нашого кордону. Чи тоді ***** ядерну бомбу витягне?
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01.04.2022 18:02 Ответить
Майстри заголовків просто... особливо для тих, хто перебуває/збирається на Чернігівщину
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01.04.2022 18:10 Ответить
ИСТИНА!Эта тактика «давить массой»часто вспоминается в немецких документальных фильмах о Второй Мировой войне ..немцы просто дурели от этой массы..
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01.04.2022 18:38 Ответить
Взагалі в район Києва висовувались три угрупування два з білорусі а один із РФ. Як віщала видатна консерва ФСБ Яша Кедмі Соловейчику - ні одного города не взяли и ходят, дуют в Иерихонскую трубу. А ці міста - це основні залізничні станції. Логістика РФ привязана до залізниці, в білорусі вже ждали на зелене світло потяги з солярою. Залізниця стала непрохідною і логістика порушилась, прийшлось катати безовози під охороною БМП та танків за 100-120 км.
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01.04.2022 18:51 Ответить
бляха ну ви навчiться нормально писати заголовки пишiть що було колись давно i то вже не правда
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01.04.2022 19:25 Ответить
 
 