Рада одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий символику российских оккупантов и признавший РФ государством-террористом

В пятницу, 1 апреля, Верховная Рада в первом чтении приняла запрет на использование символики поддержки полномасштабной войны России против Украины. Речь идет о символах оккупантов "Z", "V", "O" и других. Кроме того, данный законопроект (№7214) признает Россию государством-террористом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Документ был поддержан 311 народными депутатами.

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и ряд других нормативно-правовых актов. За символику поддержки военной агрессии РФ против Украины может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Как сообщили в пресс-центре "Слуги народа", народные депутаты приняли законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской неонацистской символики и признает Россию государством-террористом.