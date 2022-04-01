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Новости Война
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Рада одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий символику российских оккупантов и признавший РФ государством-террористом

окупантів,символіка

В пятницу, 1 апреля, Верховная Рада в первом чтении приняла запрет на использование символики поддержки полномасштабной войны России против Украины. Речь идет о символах оккупантов "Z", "V", "O" и других. Кроме того, данный законопроект (№7214) признает Россию государством-террористом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Документ был поддержан 311 народными депутатами.

Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и ряд других нормативно-правовых актов. За символику поддержки военной агрессии РФ против Украины может грозить до пяти лет лишения свободы.

Также читайте: "Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев, - Кулеба призвал страны ввести уголовную ответственность за использование враждебной символики

Как сообщили в пресс-центре "Слуги народа", народные депутаты приняли законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской неонацистской символики и признает Россию государством-террористом.

Автор: 

ВР (29227) запрет (1705) россия (95361) символика (298)


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Топ комментарии
+20
Гарна новина.
Єдиний момент. З цього випливає, що держава-терорист буде гарантом безпеки, згідно домовленостей, які намагаються проштовхнути зелені. І це просто не вкладається ні в які рамки.
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01.04.2022 17:20
+12
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01.04.2022 17:20
+12
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01.04.2022 17:26
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Ббыло-бы неплохо, чтобы еще штаты и ЕС назвали кацапию страной-террористом.
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01.04.2022 17:18 Ответить
Йшов другий місяць війни, рада сподобилась
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01.04.2022 17:19 Ответить
Ці люди вибрали собі упиря понад 20 років тому, весь цей час йому поклонялися. Вони від нього нічим не відрізняються. Вони несуть таку саму моральну відповідальність. У них навіть немає уявлення про відповідальність. У них така опція атрофувалась, як свого часу хвіст у Homo sapiens, рудимент залишився у вигляді куприка. Але у них навіть куприка морального не залишилося.
...Як не дивно це звучить, путінський режим страшніший за гітлерівський. Він універсально не людський. В Другій світовій у противника були люди без правил та з правилами. Путін зробив індульгенцію від совісті для всього населення Росії. В цьому принципова різниця. https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/ https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/

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01.04.2022 17:19 Ответить
гарний законопроект, бандерівська спільнота ставить лайк
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01.04.2022 17:19 Ответить
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01.04.2022 17:20 Ответить
Гарна новина.
Єдиний момент. З цього випливає, що держава-терорист буде гарантом безпеки, згідно домовленостей, які намагаються проштовхнути зелені. І це просто не вкладається ні в які рамки.
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01.04.2022 17:20 Ответить
Согласен касап уже был гарантом.
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01.04.2022 17:22 Ответить
держава-терорист уже не може бути гарантом, крапка.
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01.04.2022 17:30 Ответить
Надо эти знаки наносить депутатам ОПЗЖОпы на машины пусть люди разбираться.
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01.04.2022 17:20 Ответить
тобто якщо на стіні написати V O Z котися нафуй не огребеш проблемів?))
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01.04.2022 17:21 Ответить
А якщо написати "AZOV" ?
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02.04.2022 02:27 Ответить
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01.04.2022 17:22 Ответить
Коли вже церкви,які захопили москальські попи відберемо? Не провокувати? Це наша історична спадщина і там готувалися диверсанти.
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01.04.2022 17:23 Ответить
https://nv.ua/ukraine/events/voyna-rossii-protiv-ukrainy-v-radu-vnesli-zakon-o-zaprete-upc-mp-novosti-ukrainy-50229485.html Законопроект на цю тему вже подали до Ради.
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01.04.2022 17:27 Ответить
Сначала нужно лавру очистить от КГБшных бесов а все остальные сами разбегутся.
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01.04.2022 17:27 Ответить
А в словах теж !?
...
Касаби...Vам піZда
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01.04.2022 17:25 Ответить
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01.04.2022 17:26 Ответить
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01.04.2022 19:46 Ответить
Мало заборонити, треба приривняти ці знаки до рашистської свастики.
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01.04.2022 17:28 Ответить
Казахстан отказался быть инструментом для обхода санкций против России
15:26

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью новостному порталу Euractiv.

"Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС", - цитирует Сулейманова РИА Новости.
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01.04.2022 17:33 Ответить
А кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору за 30 років незалежності досі не введено. Це зробить лише справді українська влада, яку ми, нарешті, маємо обрати після війни.
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01.04.2022 17:46 Ответить
шо і навіть на друге чтєніе не виставили?
і без 4000 поправок?
отак сміливо - раз і пакєтом?
всього лиш на другий місяць війни?
сміливо і вчасно!
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01.04.2022 17:56 Ответить
Ще б Америка та ЄС признали рф державою-терористом!
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01.04.2022 18:01 Ответить
Для такого рішення потрібна була широкомасштабна війна з терористами ? Це через 8 років тепер їм "розвиднилося" ? Може тепер і до народу України дійде що владу на всіх рівнях собі потрібно вибирати УКРАЇНСЬКУ ?!!!
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01.04.2022 18:04 Ответить
Ні, щоб заборонити усе кацапське, так вони забороняють латинські букви...
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01.04.2022 18:06 Ответить
Заклеймите их ещё "редисками". Пусть им будет кисло в пупчик.
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01.04.2022 18:26 Ответить
літера Z це свастика з герба фашистської партії Беніто Муссоліні !
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01.04.2022 18:30 Ответить
Олегу Виннику прийдеться змінити свій логотип)
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01.04.2022 19:08 Ответить
 
 