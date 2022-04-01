Рада одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий символику российских оккупантов и признавший РФ государством-террористом
В пятницу, 1 апреля, Верховная Рада в первом чтении приняла запрет на использование символики поддержки полномасштабной войны России против Украины. Речь идет о символах оккупантов "Z", "V", "O" и других. Кроме того, данный законопроект (№7214) признает Россию государством-террористом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Документ был поддержан 311 народными депутатами.
Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и ряд других нормативно-правовых актов. За символику поддержки военной агрессии РФ против Украины может грозить до пяти лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-центре "Слуги народа", народные депутаты приняли законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской неонацистской символики и признает Россию государством-террористом.
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...Як не дивно це звучить, путінський режим страшніший за гітлерівський. Він універсально не людський. В Другій світовій у противника були люди без правил та з правилами. Путін зробив індульгенцію від совісті для всього населення Росії. В цьому принципова різниця. https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/ https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/
Єдиний момент. З цього випливає, що держава-терорист буде гарантом безпеки, згідно домовленостей, які намагаються проштовхнути зелені. І це просто не вкладається ні в які рамки.
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Касаби...Vам піZда
15:26
Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью новостному порталу Euractiv.
"Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС", - цитирует Сулейманова РИА Новости.
і без 4000 поправок?
отак сміливо - раз і пакєтом?
всього лиш на другий місяць війни?
сміливо і вчасно!