Бросать своих подчиненных на поле боя характерно для российских командиров, - командир "Азова" опроверг фейки об эвакуации командования полка. ВИДЕО

Командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко опровергает распространенную информацию о якобы эвакуации командования защитников Мариуполя.

Командир "Азова" опубликовал свое обращение в Telegram, об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Вчера появилась информация об эвакуации командования полка "Азов". Командир на поле боя заходит первым и выходит последним. Бросать своих подчиненных на поле боя характерно российским командирам, не считающим своих подчиненных за людей. Враг бесится из-за невозможности захватить Мариуполь, поэтому приписывает себе вымышленные победы. Не распространяйте ложную информацию. Командование полка и весь имеющийся личный состав защищают город и делают все возможное и невозможное, чтобы Мариуполь остался украинским. Слава Украине", - говорится в заявлении майора Дениса Прокопенко.

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