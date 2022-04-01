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Новости Агрессия России против Украины Война
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Бросать своих подчиненных на поле боя характерно для российских командиров, - командир "Азова" опроверг фейки об эвакуации командования полка. ВИДЕО

Командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко опровергает распространенную информацию о якобы эвакуации командования защитников Мариуполя.

Командир "Азова" опубликовал свое обращение в Telegram, об этом сообщает Цензор.НЕТ

"Вчера появилась информация об эвакуации командования полка "Азов". Командир на поле боя заходит первым и выходит последним. Бросать своих подчиненных на поле боя характерно российским командирам, не считающим своих подчиненных за людей. Враг бесится из-за невозможности захватить Мариуполь, поэтому приписывает себе вымышленные победы. Не распространяйте ложную информацию. Командование полка и весь имеющийся личный состав защищают город и делают все возможное и невозможное, чтобы Мариуполь остался украинским. Слава Украине", - говорится в заявлении майора Дениса Прокопенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На Мариуполь наступает 14 тысяч россиян. Каждый наш солдат ведет жестокое сражение с ними и надеется, что помощь придет", - командир полка "Азов" Прокопенко. ВИДЕО

Мариуполь (5705) Азов (790) фейк (678)


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Топ комментарии
+49
Слава Азову!!!
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01.04.2022 17:26
+19
Азов мы с вами касапам никто и никогда не верил и не поверит. Слава Героям Украины!
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01.04.2022 17:32
+11
Фразу - русские своих не бросают внедрили в ватное общество кремлевские правители. То что рюське не бросит и не сбросит своего царька, в этом даже сомнения нет
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01.04.2022 17:33
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Слава Азову!!!
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01.04.2022 17:26 Ответить
https://twitter.com/JominiW/status/1509745733418762241/photo/1
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01.04.2022 17:31 Ответить
тут має бути не "характерно", а "притаманно" - бо це стабільна ознака
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01.04.2022 17:27 Ответить
плять , *****, идёт инфа шо Изюм потеряли...
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01.04.2022 17:29 Ответить
Ничего не потеряли - перегруппировка.
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01.04.2022 17:35 Ответить
Говорят, а ты не слушай... Тебе скажут те, кто должен это сказать. Например, Арестович, или сводки Генштаба, вот их и слушай.
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01.04.2022 17:35 Ответить
Так они уже сказали, просто тянули с этой "новостью" дней 5.
На Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець
Джерело:
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01.04.2022 18:04 Ответить
дословно : " Генштаб ВСУ признал потерю контроля над Изюмом в Харьковской области.."
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01.04.2022 18:11 Ответить
https://twitter.com/mil_in_ua/status/1509858207732322325
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01.04.2022 17:48 Ответить
то ты так следил за инфой, а теперь всепропалишь. Оборона уже больше недели южнее Изюма
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01.04.2022 18:17 Ответить
Юзюм - это уже несколько дней не пункт обороны, а направление обороны
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01.04.2022 18:18 Ответить
Азов мы с вами касапам никто и никогда не верил и не поверит. Слава Героям Украины!
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01.04.2022 17:32 Ответить
Фразу - русские своих не бросают внедрили в ватное общество кремлевские правители. То что рюське не бросит и не сбросит своего царька, в этом даже сомнения нет
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01.04.2022 17:33 Ответить
ніхто попиткі даже не робить щоб деблокувати маріуполь ,кривонос говорив щоб був в би спецоперацій він деблокував би маріуполь але його звільнили ще до війни
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01.04.2022 17:42 Ответить
Тримайтеся, Сонечки наші! Молимося за вас, любимо і пишаємось вами!🥰🥰🥰
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01.04.2022 17:45 Ответить
п.с. приберіть повалій з рекламного блоку, плз, хто має таку силу((((
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01.04.2022 17:48 Ответить
Цей воїн при житті став легендою.Наснаги табі і великої удачі,Воїне Світла!!!🇺🇦🙏💐
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01.04.2022 18:06 Ответить
Слава Азову! Слава ЗСУ!
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01.04.2022 18:21 Ответить
Слава Господу!!! Господи допоможи цим хлопцям-Азовцям!Просимо тебе Господь Перемоги України над РФ!
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01.04.2022 18:29 Ответить
Тримайтеся, хлопці! Молимось за вас...
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01.04.2022 19:02 Ответить
 
 