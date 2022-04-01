Рада одобрила национализацию имущества граждан России и всех лиц, публично отрицающих войну
Верховная Рада одобрила закон, предусматривающий национализацию имущества граждан России, а также граждан Украины, публично отрицающих войну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на народного депутата "Голоса" Ярослава Железняка.
За принятие в целом законопроекта №7169 "О внесении изменений в Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" по уточнению отдельных положений" проголосовали 305 парламентариев.
Так, документ уточняет, что резидентами РФ (кроме юридических лиц) являются также и граждане России, а также лица, не являющиеся гражданами, но имеющие наиболее тесную связь с РФ: имеющие место жительства или занимающиеся там основной деятельностью.
Кроме того, по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины или суда, к резидентам РФ могут приравниваться физические или юридические лица (независимо от гражданства, места жительства, местонахождение, осуществление основной деятельности и т.п.), публично отрицающие или поддерживающие вооруженную агрессию России против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины.
Эта норма касается и лиц, которые не остановили или не прекратили свою экономическую (в том числе хозяйственную) деятельность на территории России в период действия военного положения в Украине.
В этот круг лиц будет применяться принудительное изъятие их активов в Украине.
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Давно пора.
1) добавить тех, кто публично не выразился против *****
2) добавить в список граждан Украины
Коли будуть звіти про конкретне націоналізоване майно ворогів?!