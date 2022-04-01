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Новости Война
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Рада одобрила национализацию имущества граждан России и всех лиц, публично отрицающих войну

депутат,вр,рада,верховна

Верховная Рада одобрила закон, предусматривающий национализацию имущества граждан России, а также граждан Украины, публично отрицающих войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на народного депутата "Голоса" Ярослава Железняка.

За принятие в целом законопроекта №7169 "О внесении изменений в Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" по уточнению отдельных положений" проголосовали 305 парламентариев.

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Так, документ уточняет, что резидентами РФ (кроме юридических лиц) являются также и граждане России, а также лица, не являющиеся гражданами, но имеющие наиболее тесную связь с РФ: имеющие место жительства или занимающиеся там основной деятельностью.

Кроме того, по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины или суда, к резидентам РФ могут приравниваться физические или юридические лица (независимо от гражданства, места жительства, местонахождение, осуществление основной деятельности и т.п.), публично отрицающие или поддерживающие вооруженную агрессию России против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины.

Эта норма касается и лиц, которые не остановили или не прекратили свою экономическую (в том числе хозяйственную) деятельность на территории России в период действия военного положения в Украине.

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В этот круг лиц будет применяться принудительное изъятие их активов в Украине.

ВР (29227) национализация (237) россия (95361) санкции (11257)


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Топ комментарии
+21
дивно,що він не серед переговорників
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01.04.2022 17:31
+13
Депутатов проверьте насчет наличия паспорта мокшандии.
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01.04.2022 17:31
+8
Так що ... газконтори та обленерго наші у касабів конфіскують !?
Давно пора.
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01.04.2022 17:29
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Правила форума Совет форумчан
а як стосовно майна, незаконно набутого громадянами рф на тимчасово окупованій території України?
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01.04.2022 17:28 Ответить
так договори нікчемні
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01.04.2022 22:44 Ответить
...якщо тільки документи на таке майно нотаріально не оформили на контрольованій Україною території
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01.04.2022 22:59 Ответить
на скільки знаю договори щодо майна на окупованих територіях не посвідчували, бо закрили реєстри.
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02.04.2022 05:35 Ответить
Так що ... газконтори та обленерго наші у касабів конфіскують !?
Давно пора.
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01.04.2022 17:29 Ответить
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01.04.2022 17:33 Ответить
І шо нам на ето баба беня скажет?
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01.04.2022 17:30 Ответить
Бородатая бабушка зеледента скажет "Гуд, Вальдемар". А вот для чего это ненужное "отрицают войну" пока еще не понятно.
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01.04.2022 17:34 Ответить
дивно,що він не серед переговорників
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01.04.2022 17:31 Ответить
Этот ***** с 25 февраля исчез, и вряд ли появится.
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01.04.2022 18:16 Ответить
Он заявил что мы виноваты в войне.
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01.04.2022 18:17 Ответить
Де б він не був, а майно його в Україні...
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01.04.2022 20:05 Ответить
Депутатов проверьте насчет наличия паспорта мокшандии.
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01.04.2022 17:31 Ответить
ПЫСЫ: у бени, кажется, было как минимум три гражданства. Но может быть и больше.
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01.04.2022 17:32 Ответить
Це неможливо. Бо ті хто має це перевіряти, самі мають ординські паспорти.
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01.04.2022 17:54 Ответить
Знову якусь х""ню прийняли. Але тепер дуже легко буде оцінити реальну роботу закону. Я відразу даю підказку кого першим мають позбавити майна - Фірташ. Якщо цього не буде то закон свій зекоманда може засунути собі в сраку.
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01.04.2022 17:32 Ответить
Медведчук, мураев, Шуфрич,Бойко…все ОПЗЖопники , НАШИсты Каламойский , Пинчук…………
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01.04.2022 17:52 Ответить
кива!
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01.04.2022 21:17 Ответить
Я бы ещё поправил в будущем закон:
1) добавить тех, кто публично не выразился против *****

2) добавить в список граждан Украины
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01.04.2022 17:37 Ответить
ооооооооооо!!!!!! начните с Одессы, там музеи , старые кинотеатры, исторические памятники архитектуры , и много чего другого , куплено роиссянами , которые выступали за срусский мир , проверяйте, копайте, там есть что найти.
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01.04.2022 17:38 Ответить
В смысле? Я ен припомню, когда объявлено состояние войны с **********. Может, видосик какой пропустил?
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01.04.2022 17:41 Ответить
А десь транслюють засідання парламенту наживо? Щось не дуже віриться що в парламенті знаходиться на засіданні 300-350 рил, бо мало хто з них зараз відсвічує в ефірі.
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01.04.2022 17:41 Ответить
Здається, місяць тому писали, що вони проголосовали за постанову, де можна голосувати дістанційно, "працюючи на ділянках" на пляжі Малібу.
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01.04.2022 17:58 Ответить
Ні, вони це планували, але потім відклали
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01.04.2022 18:22 Ответить
Я спробувала на сайті ВР знайти результати голосування пофамільно та фракціями, але не знайшла, бо також ставлю під сумнів наявність у залі ВР такої кількості депутатів.
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01.04.2022 18:21 Ответить
И шо теперь у кивы заберут недавно купленные квартиры??
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01.04.2022 17:42 Ответить
Имения Портнова, Мураева, Кузьмина национализируют?
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01.04.2022 17:43 Ответить
Медведчука можна також розкуркулити.
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01.04.2022 17:59 Ответить
Київстар вже націоналізують?
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01.04.2022 18:07 Ответить
Це вже, здається вдруге таке ухвалили.
Коли будуть звіти про конкретне націоналізоване майно ворогів?!
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01.04.2022 18:09 Ответить
Пізно всрались. Навряд чи бюджет заразо повниться бо лише божевільний заперечуватиме агресію. А от 2-3 роки тому прийняли б цей закон то тоді б на ватних підарасах підлаталися б непогано.
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01.04.2022 18:22 Ответить
А шо робити з ботами, наприклад, Royal Flush d24c21f6, які називають ВІЙНУ - «агрессии со сторони росси»?
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01.04.2022 19:17 Ответить
Да? А шотам Оушен Плаза?
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26.09.2022 15:42 Ответить
 
 