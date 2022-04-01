Шмыгаль об источниках средств для восстановления Украины: В первую очередь, это арестованные и конфискованные активы агрессора
Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал источники средств, благодаря которым будет производиться послевоенное восстановление Украины. Среди них арестованные и конфискованные активы России.
Об этом глава правительства сказал во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Восстановление будут начинать во всех городах Украины... Источники разные. В первую очередь, это арестованные и конфискованные активы агрессора, также это государственный бюджет Украины. Кроме этого, мы работаем над созданием международного фонда. Ведем переговоры с министрами финансов G7", - заявил Шмыгаль.
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+6 MAKAROV #508144
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+5 Ksenia VB
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+4 Sergey Sergeev #49200
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Не буде вже як раніше.
Щоб не заважали бені та його кагалу дерибаніть міліарди доларів.
"Рада прийняла закон про звільнення іноземців з наглядових рад державних компаній і банків"
Джерело: https://biz.censor.net/n3330555
Тому потрібні чіткі гарантії безпеки для України, щоб знову війни не було.
Парад націоналізацій врешті решт колись заглохне і почнуться тривалі розборки і взаємозаліки.
спочатку відшкодують збитки фірм що вийшли з касабіі а вже потім можливо