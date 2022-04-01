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Новости Война
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Шмыгаль об источниках средств для восстановления Украины: В первую очередь, это арестованные и конфискованные активы агрессора

обстріл

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал источники средств, благодаря которым будет производиться послевоенное восстановление Украины. Среди них арестованные и конфискованные активы России.

Об этом глава правительства сказал во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Восстановление будут начинать во всех городах Украины... Источники разные. В первую очередь, это арестованные и конфискованные активы агрессора, также это государственный бюджет Украины. Кроме этого, мы работаем над созданием международного фонда. Ведем переговоры с министрами финансов G7", - заявил Шмыгаль.

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россия (95381) строительство (1997) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+6
Нужны не гарантии, а вступление в НАТО и разработка оружия, как раньше, а не бездумное укатывание миллиардов в дороге. Если это не дойдет то война и дальше будет, а если дойдет, то любой враг побоится нападать.
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01.04.2022 18:01
+5
В Україні почнеться не відбудова. а ПЕРЕБУДОВА.
Не буде вже як раніше.
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01.04.2022 17:40
+4
Головне, щоб не знову велике крадівництво. Але, якщо влада не змінеться, то буде те саме, вони не вміють по-іншому.
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01.04.2022 17:50
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В Україні почнеться не відбудова. а ПЕРЕБУДОВА.
Не буде вже як раніше.
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01.04.2022 17:40 Ответить
Головне, щоб не знову велике крадівництво. Але, якщо влада не змінеться, то буде те саме, вони не вміють по-іншому.
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01.04.2022 17:50 Ответить
Головне щоб різні шмигалі туди свої брудні ручки не пхали.
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01.04.2022 17:54 Ответить
Саме для того пліснява зрада вирішила позбутися іноземців з наглядових рад.
Щоб не заважали бені та його кагалу дерибаніть міліарди доларів.

"Рада прийняла закон про звільнення іноземців з наглядових рад державних компаній і банків"
Джерело: https://biz.censor.net/n3330555
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01.04.2022 18:30 Ответить
Ну не так просто. бенін кагал те ж буде увільнений.
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01.04.2022 19:03 Ответить
Попереду роки юридичних справ, поки з них візьмемо. Тому в першу чергу G
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01.04.2022 17:47 Ответить
https://t.me/minval_az/30177 😳 В российском Ижевске на консервы начали вешать противокражные магниты.
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01.04.2022 17:52 Ответить
Щоб не було так, що зараз путін все розбомбив на 600 млрд доларів, ми все відновимо за заараштовані російські гроші, а потім путін знов почне війну і знов все розбомбить, а гроші російські вже не буде які заарештовувати.

Тому потрібні чіткі гарантії безпеки для України, щоб знову війни не було.
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01.04.2022 17:53 Ответить
Нужны не гарантии, а вступление в НАТО и разработка оружия, как раньше, а не бездумное укатывание миллиардов в дороге. Если это не дойдет то война и дальше будет, а если дойдет, то любой враг побоится нападать.
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01.04.2022 18:01 Ответить
У першу чергу, це арештовані та конфісковані активи агресора, так скільки вже Україна наарештувала активів рашистського агресора,або де є прописано,що арештовані активи рашиста у ЄС,чи то США будуть іти на відбудову України.?Хто гарантуватиме повернення активів рашиста Україні?
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01.04.2022 18:31 Ответить
Цікаво, скільки було конфісковано рашистських активів в Україні? Була десь тільки одна стаття росактиви на 30млн грн. 1млн $ - то смішно…
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01.04.2022 18:36 Ответить
"арештовані та конфісковані активи агресора" - То вилами по воді писане ... Ще побачимо наскільки надійно юридичне обгрунтування тому буде.
Парад націоналізацій врешті решт колись заглохне і почнуться тривалі розборки і взаємозаліки.
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01.04.2022 19:07 Ответить
перці від слуг (батько і син) на вскидку підрахували, що збитків буде 500 ярдів. Шмигун вже два тижні мусолить "тему". Америкоси і брити давно вже установили, що буде трастовий фонд на відшкодування і туди підуть гроші від активів рузге. Наші з "чистими руками" будуть спостерігати за потоками і не більше. Для америкосів є приклад Гаїті, де так масово розкрадались кошти на відновлення після землетрусу, що почався голод. А цих перців ніхто слухати не буде. Не по Сеньці шапка.
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01.04.2022 19:09 Ответить
але ж ти дурний!!!!!
спочатку відшкодують збитки фірм що вийшли з касабіі а вже потім можливо
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01.04.2022 19:39 Ответить
 
 