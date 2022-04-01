Шмыгаль об источниках средств для восстановления Украины: В первую очередь, это арестованные и конфискованные активы агрессора

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал источники средств, благодаря которым будет производиться послевоенное восстановление Украины. Среди них арестованные и конфискованные активы России.

Об этом глава правительства сказал во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Восстановление будут начинать во всех городах Украины... Источники разные. В первую очередь, это арестованные и конфискованные активы агрессора, также это государственный бюджет Украины. Кроме этого, мы работаем над созданием международного фонда. Ведем переговоры с министрами финансов G7", - заявил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые дома в Украине будут проектироваться по новым нормам безопасности, - Кубраков