В Каховке войска РФ захватили горсовет и назначили своего "мэра" Филипчука
В Каховке вооруженные российские военные захватили горсовет и назначили "управляющим городом" экс-депутата Херсонского облсовета Павла Филипчука.
Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Каховского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня, первого апреля, в помещение Каховского горисполкома вошло несколько десятков вооруженных военных российской федерации вместе с некоторыми местными жителями.
Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в громаде, не справляются со своими обязанностями. Военными РФ сообщено, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" Гаврилюк Олег.
Работникам горисполкома, которые были в помещении, было предложено сотрудничать с вышеуказанными лицами, в противном случае все будут уволены.
Руководство Каховской городской территориальной громады отказалось от предложения", - говорится в сообщении.
Как сообщают региональные СМИ, Павел Филипчук еще недавно жил в российском городе Сочи, но за несколько дней до нападения России на Украину вернулся в Каховку.
По возвращению Филипчук занялся выдачей продуктовых пайков от россиян, за что его избили неизвестные. После этого инцидента Филипчука не было в Каховке около недели, а вернулся он уже с новой "должностью".
До 2020 года Павел Филипчук был депутатом облсовета от оппозиционного блока. Был главой бюджетной комиссии. Входил в команду председателя облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
від київського напрямку росіяни вже відвели війська, байрактари вже звільнились, які закривали той напрямок.
правда, після визволення Каховки це падло сміятися не буде
Ну що ж висновок один-мало пі#ди дали, бо як би як треба, то не повернувся б
Закатований і вбитий росіянами біля Тростянця чоловік - український спортсмен Сергій Проневич.
Чоловік, якого катували і вбили російські військові неподалік Тростянця - відомий український спортсмен Сергій Проневич.
Він мешкав у селі Боромля на Сумщині. У жовтні 2019-го Сергій потрапив до "Книги рекордів України", пробігши у повній військовій екіпіровці українського вояка марафонську дистанцію - 42 км.
https://suspilne.media/224169-dopomagau-ak-mozu-istoria-karatista-z-sum-akij-vstupiv-do-lav-teritorialnoi-oboroni/