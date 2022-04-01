В Каховке войска РФ захватили горсовет и назначили своего "мэра" Филипчука

В Каховке вооруженные российские военные захватили горсовет и назначили "управляющим городом" экс-депутата Херсонского облсовета Павла Филипчука.

Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Каховского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, первого апреля, в помещение Каховского горисполкома вошло несколько десятков вооруженных военных российской федерации вместе с некоторыми местными жителями.

Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в громаде, не справляются со своими обязанностями. Военными РФ сообщено, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" Гаврилюк Олег.

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Работникам горисполкома, которые были в помещении, было предложено сотрудничать с вышеуказанными лицами, в противном случае все будут уволены.

Руководство Каховской городской территориальной громады отказалось от предложения", - говорится в сообщении.

Как сообщают региональные СМИ, Павел Филипчук еще недавно жил в российском городе Сочи, но за несколько дней до нападения России на Украину вернулся в Каховку.

По возвращению Филипчук занялся выдачей продуктовых пайков от россиян, за что его избили неизвестные. После этого инцидента Филипчука не было в Каховке около недели, а вернулся он уже с новой "должностью".

До 2020 года Павел Филипчук был депутатом облсовета от оппозиционного блока. Был главой бюджетной комиссии. Входил в команду председателя облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.