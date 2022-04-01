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Новости Война
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В Каховке войска РФ захватили горсовет и назначили своего "мэра" Филипчука

рф

В Каховке вооруженные российские военные захватили горсовет и назначили "управляющим городом" экс-депутата Херсонского облсовета Павла Филипчука.

Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Каховского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, первого апреля, в помещение Каховского горисполкома вошло несколько десятков вооруженных военных российской федерации вместе с некоторыми местными жителями.

Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в громаде, не справляются со своими обязанностями. Военными РФ сообщено, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" Гаврилюк Олег.

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Работникам горисполкома, которые были в помещении, было предложено сотрудничать с вышеуказанными лицами, в противном случае все будут уволены.

Руководство Каховской городской территориальной громады отказалось от предложения", - говорится в сообщении.

Как сообщают региональные СМИ, Павел Филипчук еще недавно жил в российском городе Сочи, но за несколько дней до нападения России на Украину вернулся в Каховку.

По возвращению Филипчук занялся выдачей продуктовых пайков от россиян, за что его избили неизвестные. После этого инцидента Филипчука не было в Каховке около недели, а вернулся он уже с новой "должностью".

До 2020 года Павел Филипчук был депутатом облсовета от оппозиционного блока. Был главой бюджетной комиссии. Входил в команду председателя облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

армия РФ (19079) Каховка (95) оккупация (10119)


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Топ комментарии
+23
еще один кандидат для расстрела за зраду
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01.04.2022 17:54
+19
Вскоре всех повесят не долго им осталось. Каховка это Украина!
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01.04.2022 17:55
+9
Правильнее нацистского старосту, а не "мер".
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01.04.2022 17:58
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еще один кандидат для расстрела за зраду
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01.04.2022 17:54 Ответить
Розстріл - то надто гуманно. Повісити падлюк.
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01.04.2022 18:08 Ответить
там оказывается не один, там их трое
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01.04.2022 19:13 Ответить
Вскоре всех повесят не долго им осталось. Каховка это Украина!
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01.04.2022 17:55 Ответить
СБУ должна арестовать всех опзж-опников и допросить. Думаю улов будет хороший.
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01.04.2022 18:13 Ответить
знищити всю техніку ворога з байрактарів з повітря і завести українську піхоту.

від київського напрямку росіяни вже відвели війська, байрактари вже звільнились, які закривали той напрямок.
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01.04.2022 17:56 Ответить
Є інформація, що орки замінували Антонівський міст. Якщо це правда, то наступ від Херсону далі може бути дуже ускладненим.
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01.04.2022 18:07 Ответить
во вторую мировую там моста вообще не было. И нечего освободили как то. А сейчас 2022 год было бы желание. Вот только командующие чухают жопу, в пострадают мирные люди. Еще пусть потянут пока тут у нас голодовка начнеться.
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01.04.2022 20:14 Ответить
Потрібно нарешті вже переходити до звільнення дамби і Херсону! А ці три виродки повісили на свої пики мішені! Ходіть тварі і озирайтеся!
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01.04.2022 17:58 Ответить
Правильнее нацистского старосту, а не "мер".
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01.04.2022 17:58 Ответить
смішна шутка для 1 квітня
правда, після визволення Каховки це падло сміятися не буде
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01.04.2022 18:02 Ответить
воно здрисне швидше ніж кацапські вояки
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01.04.2022 18:06 Ответить
*****...
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01.04.2022 18:09 Ответить
Это им не поможет
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01.04.2022 18:10 Ответить
По поверненню Філіпчук зайнявся видачею продуктових пайків від росіян, за що його побили невідомі. Після цього інциденту Філіпчука не було у Каховці з тиждень, а повернувся він вже із новою "посадою". Джерело:
Ну що ж висновок один-мало пі#ди дали, бо як би як треба, то не повернувся б
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01.04.2022 18:13 Ответить
# каZZапи не люди

Закатований і вбитий росіянами біля Тростянця чоловік - український спортсмен Сергій Проневич.

Чоловік, якого катували і вбили російські військові неподалік Тростянця - відомий український спортсмен Сергій Проневич.

Він мешкав у селі Боромля на Сумщині. У жовтні 2019-го Сергій потрапив до "Книги рекордів України", пробігши у повній військовій екіпіровці українського вояка марафонську дистанцію - 42 км.

https://suspilne.media/224169-dopomagau-ak-mozu-istoria-karatista-z-sum-akij-vstupiv-do-lav-teritorialnoi-oboroni/
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01.04.2022 18:15 Ответить
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01.04.2022 18:16 Ответить
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01.04.2022 18:17 Ответить
І знову жопоблоковці.
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01.04.2022 18:16 Ответить
Филипчука убить немедленно .
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01.04.2022 18:24 Ответить
Тут видно типову помилку. "Тоді Філіпчук зайнявся видачею продуктових пайків від росіян, за що його побили невідомі. Після цього інциденту Філіпчука не було у Каховці з тиждень, а повернувся він вже із новою "посадою"" - потрібно одразу вбивати. Це війна, а не гра в демократію і свободу слова.
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01.04.2022 18:39 Ответить
А в Каховці нікого з яйцями немає?
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01.04.2022 18:55 Ответить
З яйцями може і є, але зброї їм ніхто не дав.
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01.04.2022 19:18 Ответить
Каховка, не бійтесь. Москалям полюбе піздець. Ми про вас пам'ятаємо. Зараз тут під Києвом москалів *********, і потім до вас...
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01.04.2022 19:06 Ответить
готуються до референдуму по новороссії.
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01.04.2022 19:17 Ответить
Привіт командуванню Півдня! Чухайте жопу й далі.
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01.04.2022 20:08 Ответить
все сеапарье областью руководило((
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01.04.2022 22:54 Ответить
 
 