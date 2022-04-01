Россия хочет создать мировой продуктовый кризис, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Россия хочет создать крупный продуктовый кризис в мире.
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Намерения России очевидны. Вслед за энергетическим кризисом, к которому привела Россия в конце прошлого года и начале этого года в Европе и мире, их задача теперь – создать большой продуктовый кризис в мире. Они это действительно делают. Они сегодня уничтожают часть зернохранилищ в Украине, они закрывают экспорт зерна из украинских портов из-за морской блокады", - сказал Шмыгаль.
В то же время премьер подчеркнул, что Украина находит с партнерами решение, как действовать по обеспечению экспорта украинских зерновых и другой продукции.
Премьер также заявил, что сегодня ситуация с продуктами в стране стабильная.
Кроме того, Шмыгаль сообщил, что посевная уже началась в 21-й области страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ця війна проти України і Україна дає дуже гідну відсіч.
вижу чудо
два касабчика сидят
зуби черние гнилие
лошадиний куй едять...
Хай жруть нафту і газ!
Ми собі пшенички насіємо, бурячків, картопельки, цибульки, фасольки насадимо !
Такшо ми себе прогодуємо.
п.с. Жінка вчора сіянку цибулі тещі купила 5 кг, теща потім на базар возить всьо... Бізнесменша вже десятки років А от мої батьки чисто для себе і нас дітей. У тещі пай щеє. то його в оренду фермеру здаємо, бо тещі 50 сотих під хатою вистачає зятьові. тобто мені, мозок виносити
Такшо Україна проживе !
Ну где то так.