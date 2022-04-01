РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10513 посетителей онлайн
Новости Война
4 809 19

Россия хочет создать мировой продуктовый кризис, - Шмыгаль

голод

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Россия хочет создать крупный продуктовый кризис в мире.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Намерения России очевидны. Вслед за энергетическим кризисом, к которому привела Россия в конце прошлого года и начале этого года в Европе и мире, их задача теперь – создать большой продуктовый кризис в мире. Они это действительно делают. Они сегодня уничтожают часть зернохранилищ в Украине, они закрывают экспорт зерна из украинских портов из-за морской блокады", - сказал Шмыгаль.

В то же время премьер подчеркнул, что Украина находит с партнерами решение, как действовать по обеспечению экспорта украинских зерновых и другой продукции.

Читайте: Шмыгаль об источниках средств для восстановления Украины: В первую очередь, это арестованные и конфискованные активы агрессора

Премьер также заявил, что сегодня ситуация с продуктами в стране стабильная.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что посевная уже началась в 21-й области страны.

продукты (1532) россия (95381) Шмыгаль Денис (2669)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
кацапія тільки собі на зуй солі може насипати.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:09
+7
Если это война против нато, против того, что нато расширяется, то почему мы одни должны драться с кацапами в этой войне? Почему нато не участвует?
показать весь комментарий
01.04.2022 18:10
+7
"війна проти НАТО" - це для внутрішнього кацапського споживання.
ця війна проти України і Україна дає дуже гідну відсіч.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапія тільки собі на зуй солі може насипати.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:09 Ответить
Если это война против нато, против того, что нато расширяется, то почему мы одни должны драться с кацапами в этой войне? Почему нато не участвует?
показать весь комментарий
01.04.2022 18:10 Ответить
"війна проти НАТО" - це для внутрішнього кацапського споживання.
ця війна проти України і Україна дає дуже гідну відсіч.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:18 Ответить
Потому что это война против Украины, которая не есть членом НАТО.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:18 Ответить
немецкие русаки смели олию и муку. пустые полки. у нас все есть, но цена на олию поднялась больше чем в 2 раза. переживем
показать весь комментарий
01.04.2022 18:14 Ответить
Пішов сніг і холодно. Збавили опалення, переживемо. Україна понад усе
показать весь комментарий
01.04.2022 18:19 Ответить
Сожри сама,московия...
показать весь комментарий
01.04.2022 18:15 Ответить
шел я лесом
вижу чудо
два касабчика сидят
зуби черние гнилие
лошадиний куй едять...
показать весь комментарий
01.04.2022 18:20 Ответить
Україні пох на світову кризу продуктову!
Хай жруть нафту і газ!
Ми собі пшенички насіємо, бурячків, картопельки, цибульки, фасольки насадимо !
показать весь комментарий
01.04.2022 18:34 Ответить
НАС ЦЕ ІБЕ? УКРАЇНУ ЦЕ ІБЕ? МОЖЕ ЦЕ КИТАЙ ІБЕ? МОЖЕ ХАЙ КИТАЙ ЗАМОРОЧУЄТЬСЯ?
показать весь комментарий
01.04.2022 18:38 Ответить
Незнаю, як хто, а у мене ще до війни і теща і батьки городи садили завжди. Я хоч і не бідний і міг всьо купити але пахав на городі і допомагав їм коли міг. У нашій сім"ї всьо своє! Картопелька, цибуля, часник, огірки, помідори і т.д. + виноград і садовина! Щей пшеницю сіємо для курей щоб було. Благо повідговорював від корів і свиней. Купую чвертку свині кожному з батьків, а молочне купуємо у більш молодших газдів
Такшо ми себе прогодуємо.

п.с. Жінка вчора сіянку цибулі тещі купила 5 кг, теща потім на базар возить всьо... Бізнесменша вже десятки років А от мої батьки чисто для себе і нас дітей. У тещі пай щеє. то його в оренду фермеру здаємо, бо тещі 50 сотих під хатою вистачає зятьові. тобто мені, мозок виносити

Такшо Україна проживе !
показать весь комментарий
01.04.2022 18:51 Ответить
Да ми тут всі такі. Білогородка, Києво-Святошинський. Гроши є. Але посівну ніхто не відміняв. Вже зібрав осколки від "граду" в саду. Обрискав дерева. Зараз вношу добрива.
показать весь комментарий
01.04.2022 19:03 Ответить
Україна себе прогодує однозначно! Треба садити цього року всім по можливості. Молодь звичайно ледача але то таке... Головне виграти війну, а картопелька з сальцем і помідорками буде! Українці господарі!
показать весь комментарий
01.04.2022 19:19 Ответить
Коли прийдеться навколо поля мін натикати... щоб картоплю не покрали... Тоді й зрозумієш про що тут говориться...
показать весь комментарий
01.04.2022 19:38 Ответить
Йой, та не розказуй... У нас на західній Україні всі садять картоплю, її завжди з надлишком. Потім ще викидають з підвалу гнилу, бо нема де дівати.
показать весь комментарий
01.04.2022 19:43 Ответить
Дело в том, что Россия крупнейший поставщик зерна на мировой рынок. Без Раши зерна не хватит и ЕС будет вынуждена покупать хлеб а Раши. А Россия будет воевать с нами за эти деньги.
Ну где то так.
показать весь комментарий
01.04.2022 19:32 Ответить
ну шо ж у вас за билядская манера все тошнить на человека табаком... какой кризис... мудни... вспомните Австралию и Бразилию...
показать весь комментарий
01.04.2022 19:32 Ответить
Стосовно зерна. Нам зараз треба думати, як навчитися його перетворювати на свої власні продукти. Оскільки ціна зерна набагато менша, ніж ціна продукту. Виходить, ми втрачаємо при такому підході. Якщо будемо переробляти самі у продукт, отримувати від експорту будемо набагато більше. Та й себе нагодуємо.
показать весь комментарий
01.04.2022 19:49 Ответить
 
 