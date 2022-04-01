Россия хочет создать мировой продуктовый кризис, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Россия хочет создать крупный продуктовый кризис в мире.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Намерения России очевидны. Вслед за энергетическим кризисом, к которому привела Россия в конце прошлого года и начале этого года в Европе и мире, их задача теперь – создать большой продуктовый кризис в мире. Они это действительно делают. Они сегодня уничтожают часть зернохранилищ в Украине, они закрывают экспорт зерна из украинских портов из-за морской блокады", - сказал Шмыгаль.

В то же время премьер подчеркнул, что Украина находит с партнерами решение, как действовать по обеспечению экспорта украинских зерновых и другой продукции.

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Премьер также заявил, что сегодня ситуация с продуктами в стране стабильная.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что посевная уже началась в 21-й области страны.