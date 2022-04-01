За сегодняшний день с Луганщины удалось эвакуировать более 1700 жителей, - Гайдай. ФОТО

Не в тишине, но "гуманитарный коридор" сработал, и сегодня эвакуировано 1735 жителей Луганщины.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.







"При помощи патрульных полицейских, протестантской церкви и волонтеров мы смогли забрать:

из Северодонецка – 285 человек,

из Рубежного - 60 человек,

из Лисичанска (+ близлежащие города и села) - 1300 человек,

из Кременной - 52 человека,

из Попасной – 38 жителей

Спасибо днепрянам за помощь! Ситуация накаляется, заботиться о Вас становится труднее, но мы делаем все возможное", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской ОВА подчеркнули, что эвакуацию будут организовывать, пока все жители не будут в безопасности. Также сегодня в громады завезено несколько тонн гуманитарной помощи: еда, лекарства, средства гигиены. Патрульные уже развозят все необходимое по бомбоубежищам.

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