За сегодняшний день с Луганщины удалось эвакуировать более 1700 жителей, - Гайдай. ФОТО
Не в тишине, но "гуманитарный коридор" сработал, и сегодня эвакуировано 1735 жителей Луганщины.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"При помощи патрульных полицейских, протестантской церкви и волонтеров мы смогли забрать:
- из Северодонецка – 285 человек,
- из Рубежного - 60 человек,
- из Лисичанска (+ близлежащие города и села) - 1300 человек,
- из Кременной - 52 человека,
- из Попасной – 38 жителей
- Спасибо днепрянам за помощь! Ситуация накаляется, заботиться о Вас становится труднее, но мы делаем все возможное", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Луганской ОВА подчеркнули, что эвакуацию будут организовывать, пока все жители не будут в безопасности. Также сегодня в громады завезено несколько тонн гуманитарной помощи: еда, лекарства, средства гигиены. Патрульные уже развозят все необходимое по бомбоубежищам.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hanka Panyanka
показать весь комментарий01.04.2022 18:45 Ответить Мне нравится 0
Лариса #401376
показать весь комментарий01.04.2022 19:16 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль