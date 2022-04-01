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Новости Война
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За сегодняшний день с Луганщины удалось эвакуировать более 1700 жителей, - Гайдай. ФОТО

Не в тишине, но "гуманитарный коридор" сработал, и сегодня эвакуировано 1735 жителей Луганщины.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

За сегодняшний день с Луганщины удалось эвакуировать более 1700 жителей, - Гайдай 01
За сегодняшний день с Луганщины удалось эвакуировать более 1700 жителей, - Гайдай 02
За сегодняшний день с Луганщины удалось эвакуировать более 1700 жителей, - Гайдай 03

"При помощи патрульных полицейских, протестантской церкви и волонтеров мы смогли забрать:

  • из Северодонецка – 285 человек,
  • из Рубежного - 60 человек,
  • из Лисичанска (+ близлежащие города и села) - 1300 человек,
  • из Кременной - 52 человека,
  • из Попасной – 38 жителей
  • Спасибо днепрянам за помощь! Ситуация накаляется, заботиться о Вас становится труднее, но мы делаем все возможное", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской ОВА подчеркнули, что эвакуацию будут организовывать, пока все жители не будут в безопасности. Также сегодня в громады завезено несколько тонн гуманитарной помощи: еда, лекарства, средства гигиены. Патрульные уже развозят все необходимое по бомбоубежищам.

Читайте также: Несмотря на "режим тишины", россияне обстреляли эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска, - глава Луганской ОВА Гайдай

Автор: 

эвакуация (2064) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6492)


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слава богу, то, что там творится- не дай бог никому пережить
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01.04.2022 18:45 Ответить
Люди добрі, евакуюйтесь звідти, там будуть бої, не ризикуйте життям, якщо можна запобігти смерті все робіть щоб вижити, їдьте де не стріляють, вам дадуть житло і їжу, ви у своїй країні, і за кордоном вам дадуть прихисток до того дня коли можна буде повернутися. Не ризикуйте своїм життям і своїх дітей. Ви не одні, ми всі разом.
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01.04.2022 19:16 Ответить
 
 