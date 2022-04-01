Все населенные пункты Луганщины под огнем оккупантов, враг готовится наступать на Рубежное, Кременную и Попасную, - Гайдай
Все населенные пункты Луганской области под огнем оккупантов, враг готовится наступать на Рубежное, Кременную и Попасную.
Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Руководитель области отметил, что интенсивность обстрелов очень высока, не позволяет даже забрать тела погибших с улиц и доставить гуманитарную помощь.
"Мы находим людей в укрытиях и предлагаем им эвакуацию, но они отказываются. Ждут, пока война не придет в соседний подъезд, не будет уничтожен дом, а потом мы достаем их из-под завалов, и только тогда они соглашаются уезжать.
Каждый день наши полицейские, водители, сотрудники ВГА рискуют жизнью, помогая гражданам уехать. Я прошу, пожалуйста, не медлите. Это проблема не одного дома, квартала, района или города", - обратился Гайдай к жителям Луганщины.
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С нашей стороны что? Как-то поддержать морально не надо?
Ще 26 осіб госпіталізовано, а стан 73 окупантів погіршився.
Иначе, в мою башку закрадутся плохие мысли.