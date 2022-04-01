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Новости Война
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Все населенные пункты Луганщины под огнем оккупантов, враг готовится наступать на Рубежное, Кременную и Попасную, - Гайдай

луганщина

Все населенные пункты Луганской области под огнем оккупантов, враг готовится наступать на Рубежное, Кременную и Попасную.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Руководитель области отметил, что интенсивность обстрелов очень высока, не позволяет даже забрать тела погибших с улиц и доставить гуманитарную помощь.

"Мы находим людей в укрытиях и предлагаем им эвакуацию, но они отказываются. Ждут, пока война не придет в соседний подъезд, не будет уничтожен дом, а потом мы достаем их из-под завалов, и только тогда они соглашаются уезжать.

Каждый день наши полицейские, водители, сотрудники ВГА рискуют жизнью, помогая гражданам уехать. Я прошу, пожалуйста, не медлите. Это проблема не одного дома, квартала, района или города", - обратился Гайдай к жителям Луганщины.

Читайте: Несмотря на "режим тишины", россияне обстреляли эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска, - глава Луганской ОВА Гайдай

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+25
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01.04.2022 18:30
+18
Підтверджено смерть першого російського окупанта від радіації, отриманої в Чорнобильській зоні
Ще 26 осіб госпіталізовано, а стан 73 окупантів погіршився.
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01.04.2022 18:31
+13
Великий уже был ,это будет полувеликий от полупидаров .
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01.04.2022 18:23
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)(уйло готує великий наступ
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01.04.2022 18:21 Ответить
Великий уже был ,это будет полувеликий от полупидаров .
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01.04.2022 18:23 Ответить
)(уйлу ж треба показати результат він там в бункері рве і мече від злості
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01.04.2022 18:34 Ответить
Подотри сопли и не скули
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01.04.2022 18:24 Ответить
на відміну шапкозакиданню..дивіться реально на стан речей та оцінюйте ситуацію різньосторонньо...ТАК Зрозуміліше?
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01.04.2022 18:32 Ответить
Если бы у него были возможности с большими наступлениями, он бы наступал на Киев (а не отступал), богом забытый лугандон ему уж точно не нужен.
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01.04.2022 18:34 Ответить
там наші люди і їх мільйони
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01.04.2022 18:39 Ответить
Лугандон тут взагалі пофіг, мова йде про коридор в Крим.
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01.04.2022 18:41 Ответить
+100500
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01.04.2022 18:45 Ответить
Если ему так нужен коридор, то после победы поставить его вечным дневальным, пусть наслаждается❗😁
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01.04.2022 18:46 Ответить
ворог теж навчився воювати за місяць..там теж не дурні сидять в штабах
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01.04.2022 18:25 Ответить
думаю ті шо вміли якось воювати вже кормлять хробаків
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01.04.2022 18:32 Ответить
они "учились" то подольше.
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01.04.2022 19:48 Ответить
Кем? Пенсионерами и студентами?
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01.04.2022 18:33 Ответить
Наступай - не наступай ,не попасть вам тварям в рай ...только Ад .
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01.04.2022 18:22 Ответить
Иии?
С нашей стороны что? Как-то поддержать морально не надо?
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01.04.2022 18:26 Ответить
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01.04.2022 18:30 Ответить
Підтверджено смерть першого російського окупанта від радіації, отриманої в Чорнобильській зоні
Ще 26 осіб госпіталізовано, а стан 73 окупантів погіршився.
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01.04.2022 18:31 Ответить
шо вже орки світяться по ночах)))))))))
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01.04.2022 18:36 Ответить
Пусть военнопленные закапывают теперь то, что нарыли ихние рахиты.
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01.04.2022 18:37 Ответить
Слава Богу персонал живы и здоровы
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01.04.2022 19:09 Ответить
Кацапські добрива поспішають на українську посівну.
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01.04.2022 18:32 Ответить
А тим часом в деяких областях відмінили заборону алкоголю, бухашок вал, в людей війна вже закінчилася.
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01.04.2022 18:36 Ответить
Подтверждаю:под окнами верба и синенькие уже окупировали,скоро спивать начнут.
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01.04.2022 18:45 Ответить
Кто победе рад, тот и накануне пьян❗👍
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01.04.2022 18:49 Ответить
Я надеюсь подкрепление туда направили.
Иначе, в мою башку закрадутся плохие мысли.
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01.04.2022 18:39 Ответить
Там все четко👍
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01.04.2022 18:50 Ответить
Сподіваюсь, трофейні буратіно і солнцепйоки будуть застосовані без жодних скрупулів
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01.04.2022 19:03 Ответить
 
 