Все населенные пункты Луганщины под огнем оккупантов, враг готовится наступать на Рубежное, Кременную и Попасную, - Гайдай

Все населенные пункты Луганской области под огнем оккупантов, враг готовится наступать на Рубежное, Кременную и Попасную.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Руководитель области отметил, что интенсивность обстрелов очень высока, не позволяет даже забрать тела погибших с улиц и доставить гуманитарную помощь.

"Мы находим людей в укрытиях и предлагаем им эвакуацию, но они отказываются. Ждут, пока война не придет в соседний подъезд, не будет уничтожен дом, а потом мы достаем их из-под завалов, и только тогда они соглашаются уезжать.

Каждый день наши полицейские, водители, сотрудники ВГА рискуют жизнью, помогая гражданам уехать. Я прошу, пожалуйста, не медлите. Это проблема не одного дома, квартала, района или города", - обратился Гайдай к жителям Луганщины.

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