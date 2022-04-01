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Новости Война
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Рада поддержала законопроекты "ЕС" о социальной защите бойцов теробороны, лечении раненых за рубежом и запрете рашистских символов, - Порошенко

порошенко,єс

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании поддержала три важных законопроекта от "Европейской Солидарности", связанные с усилением социальной защиты бойцов теробороны, упрощением процедуры лечения раненых защитников за рубежом и запретом рашистской символики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Первый законопроект был посвящен социальной защите, военной защите бойцов добровольческих объединений территориальных громад. Было сделано все, чтобы бойцы чувствовали себя защищенными, когда они идут в бой, чтобы легализовать оружие и дать возможность повысить эффективность их действий", – пояснил Петр Порошенко. 

"Вторая позиция касается раненых бойцов. Была серьезно упрощена процедура организации их лечения за границей. В условиях той солидарности и поддержки, которую Украина имеет в мире, мы должны бороться за жизнь каждого украинского Героя", - подчеркнул Порошенко.

"Третья позиция – это фашистский знак оккупанта, что бы он ни означал, или "Z", или "V". Для нас – это свастика нацистов, запечатлевшаяся в сердце украинцев. Мы признали уголовным преступлением использование этих символов свастики рашистско-фашистских оккупантов" , которые должны быть выброшены из страны", – добавил лидер "ЕС".

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"Некоторые законы приняты в первом чтении. Мы будем упорно работать над единством страны, над твердостью и над поддержкой Вооруженных Сил Украины, которые сегодня имеют надежную поддержку со стороны украинского парламента", – резюмировал пятый президент.

Автор: 

Порошенко Петр (19597) танк (2253) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+11
Просто никто не забудет что эти падлюки творили до войны, все им припомним, и как армию отказывались финансировать и как боевых генералов сажали по тюрьмам
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01.04.2022 19:01
+11
У вас проблема комплекса Порошенко
Он представляет партию, имеет право заявляет о проделанной работе
Лечите зациклинность
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01.04.2022 19:03
+10
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01.04.2022 19:01
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V кстати оттуда же где и свастика (Z) Носили этот шеврон матерые фашисты.
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01.04.2022 18:48 Ответить
А стамбульські договорняки Петра влаштовують?
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01.04.2022 18:52 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=517085379773591&set=a.469266397888823
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01.04.2022 19:48 Ответить
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01.04.2022 18:53 Ответить
Гетьманцев звісно падлюка з падлюк, може навіть агент пуйла, але ти теж занадто товсто працюєш, новина вже трохи протухла, чи в тебе "сдельщина"?
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01.04.2022 18:56 Ответить
Просто никто не забудет что эти падлюки творили до войны, все им припомним, и как армию отказывались финансировать и как боевых генералов сажали по тюрьмам
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01.04.2022 19:01 Ответить
В Украине допустили очень много ошибок в 2014 году, когда разного рода говорящие головы говорили и даже показывали слишком много лишнего. За последние годы было введено ряд законодательных актов и внутренних распоряжений, ограничивающих исходящую информацию, особенно стратегического характера. По сути, что на самом деле происходило в ВСУ все эти годы, никто кроме узкого круга людей знать не мог, а любая «зрада» вполне могла создаваться для отвлечения внимания.Это принесло свои плоды, ведь враг, фактически не был готов к тому, что его ждало в Украине. А в Украине его ждала продуманная оборонительная операция, направленная в первую очередь на растягивание вражеских подразделений и изматывание превосходящих сил противника. Такая стратегия не вырабатывается сиюминутно, а подготовка к ней занимает длительное время. Ведь именно вера в то, что ВСУ не готовы к вторжению, а руководство Украины, которое наблюдало на протяжении почти полугода за ростом российской группировки с 80 тысяч на середину октября 2021, до 170 тысяч на середину февраля 2022, не верило во вторжение, убедила командование ВС РФ в благоприятном моменте для начала войны. Фактически, руководство Украины скормило горе-генералисимусам именно то, что им нужно было скормить, и они это съели. Теперь же от съеденного харкают кровью. (Злой одесит. Александр Коваленко)
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01.04.2022 19:32 Ответить
"Війна все зпише"? Не зпише. Люди нагадають.
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01.04.2022 19:04 Ответить
гетманцева треба вже за те судити, що він чомусь перед війною придумав, щоб позначали точні координати нафтобаз у налогових деклараціях - і що ми маємо зараз? точно по цім координатам без схиблень луплять рашисти, навіть наводчики і корегувальники не потрібні с такими гетманцевими
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01.04.2022 19:12 Ответить
откуда растут ноги
"Нарукавный шеврон белогвардейских частей"


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01.04.2022 18:54 Ответить
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01.04.2022 18:56 Ответить
Нічого поганого в цьому білогвардейському шевроні немає. Є така версія, що самі рашки знак V пояснюють як стародавню букву абетки "іжиця". Вони чипляються за відмінені "яті", "юси" тощо як за свої сакральні скрепи. Ще "іжиці" колись відповідало число 400.
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01.04.2022 19:12 Ответить
Йшов 37 день восьмирічної війни що триває вже століття.
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01.04.2022 18:55 Ответить
У вас проблема комплекса Порошенко
Он представляет партию, имеет право заявляет о проделанной работе
Лечите зациклинность
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01.04.2022 19:03 Ответить
Оleksа_UA🇺🇦
@Oleksa_UA66
Це зрозумів вже навіть *****: Українців неможливо перемогти силою.
https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1509813310027452419
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01.04.2022 18:58 Ответить
ЗСУ зажигають
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01.04.2022 18:59 Ответить
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01.04.2022 19:01 Ответить
Класне маскування облич військових. 👍
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01.04.2022 19:15 Ответить
Петро Олексійович, народ вам вдячний за те що виробите, не зупиняйтесь. Ми всі вірим у перемогу. Але також я сподіваюсь, що українці не будуть бігати по кругу по *******. Нам потрібне повне оновлення влади.
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01.04.2022 19:31 Ответить
З цими знаками якась іронія долі, ініціали Зеленського Володимира Олександровича.
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01.04.2022 19:32 Ответить
Тоже запретить
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01.04.2022 20:47 Ответить
 
 