В Луганской области из-за обстрелов оккупантов затопило 3 шахты, которые ранее сдерживали от затопления остальные. Ученые говорят о необратимости процессов

В результате постоянных обстрелов на подконтрольной части Луганщины прекратился водоотлив на угольной шахте "Золотое". Затопило ее, шахту "Тошковская" и подтапливается уже третья, "Карбонит".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Свободное радио, о затоплении угольных шахт в Луганской области Свободному радио сообщает руководитель Горной городской военно-гражданской администрации Алексей Бабченко.

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"Произошла очень-очень большая катастрофа. На шахте "Золотое" все утонуло уже, откачивать шахтную воду никак невозможно. И шахта "Тошковская" уже утонула – все утонуло с насосами и энергетическими установками. Уже невозможно остановить подтопление шахт. Сегодня поступила информация, что есть подтопление шахты "Карбонит". А она сухая, там нет такого водоотлива; будут пытаться что-то сделать, но что ты сделаешь…", - рассказывает Алексей Бабченко.

По его словам, шахты "Золотое" и "Тошковская" затопило на прошлой неделе из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.

"Продолжались обстрелы, и невозможно было возобновить электроснабжение. Было очень много повреждений, и мы не могли уехать из-за постоянных обстрелов. Там "места живого" нет на линии электроснабжения, которая туда идет. Там эскалация идет, постоянные обстрелы, - эту ночь (на 1 апреля, - Ред.) мы почти не спали", - добавляет руководитель Горской ВГА.

О последствиях затопления этих шахт "Свободному радио" рассказывает гидрогеолог, главный научный сотрудник отдела Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Евгений Яковлев. Он называет их необратимыми и катастрофическими.

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"Это приведет к тому, что в ближайшие месяцы начнутся деформации поверхности, порывы сетей в самом Золотом и поселках вокруг. Риск выхода газа (метана - ред.) в новых местах, в том числе в подвале помещений (жилых и промышленных) и риск взрывов. Это и угроза загрязнения Попаснянского водозабора и местных источников водоснабжения (колодцы, несколько ручьев)", - заявляет Евгений Яковлев.

Водоотлив на шахте "Золотое" держал на себе основную гидрологическую нагрузку в этом районе. То есть откачка воды здесь не давала затопить все ближайшие шахты.

Евгений Яковлев называет эти последствия даже более тяжелыми, чем разрушение инфраструктуры в результате боев. Это приведет к тому, что на этой территории невозможно будет жить.

"Водно-экологический фактор тяжелее военных последствий! Можно восстановить завод, дорогу, мост, дом. А этот процесс, который запускается при неуправляемом затоплении шахт, - он ведет территорию к потере жизнеспособности и полному опустошению", - говорит Евгений Яковлев.