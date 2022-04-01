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В Луганской области из-за обстрелов оккупантов затопило 3 шахты, которые ранее сдерживали от затопления остальные. Ученые говорят о необратимости процессов

шахта

В результате постоянных обстрелов на подконтрольной части Луганщины прекратился водоотлив на угольной шахте "Золотое". Затопило ее, шахту "Тошковская" и подтапливается уже третья, "Карбонит".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Свободное радио, о затоплении угольных шахт в Луганской области Свободному радио сообщает руководитель Горной городской военно-гражданской администрации Алексей Бабченко.

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"Произошла очень-очень большая катастрофа. На шахте "Золотое" все утонуло уже, откачивать шахтную воду никак невозможно. И шахта "Тошковская" уже утонула – все утонуло с насосами и энергетическими установками. Уже невозможно остановить подтопление шахт. Сегодня поступила информация, что есть подтопление шахты "Карбонит". А она сухая, там нет такого водоотлива; будут пытаться что-то сделать, но что ты сделаешь…", - рассказывает Алексей Бабченко.

По его словам, шахты "Золотое" и "Тошковская" затопило на прошлой неделе из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.

"Продолжались обстрелы, и невозможно было возобновить электроснабжение. Было очень много повреждений, и мы не могли уехать из-за постоянных обстрелов. Там "места живого" нет на линии электроснабжения, которая туда идет. Там эскалация идет, постоянные обстрелы, - эту ночь (на 1 апреля, - Ред.) мы почти не спали", - добавляет руководитель Горской ВГА.

О последствиях затопления этих шахт "Свободному радио" рассказывает гидрогеолог, главный научный сотрудник отдела Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Евгений Яковлев. Он называет их необратимыми и катастрофическими.

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"Это приведет к тому, что в ближайшие месяцы начнутся деформации поверхности, порывы сетей в самом Золотом и поселках вокруг. Риск выхода газа (метана - ред.) в новых местах, в том числе в подвале помещений (жилых и промышленных) и риск взрывов. Это и угроза загрязнения Попаснянского водозабора и местных источников водоснабжения (колодцы, несколько ручьев)", - заявляет Евгений Яковлев.

Водоотлив на шахте "Золотое" держал на себе основную гидрологическую нагрузку в этом районе. То есть откачка воды здесь не давала затопить все ближайшие шахты.

Евгений Яковлев называет эти последствия даже более тяжелыми, чем разрушение инфраструктуры в результате боев. Это приведет к тому, что на этой территории невозможно будет жить.

"Водно-экологический фактор тяжелее военных последствий! Можно восстановить завод, дорогу, мост, дом. А этот процесс, который запускается при неуправляемом затоплении шахт, - он ведет территорию к потере жизнеспособности и полному опустошению", - говорит Евгений Яковлев.

шахта (960) экология (1607) Луганская область (6492)


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Топ комментарии
+5
ну вода вона така...
така як бомби і ракети
спочаьку питає паспорт, громадянство, мету перебування на території а тільки потім ***шить по повній
і луганщина вона ж від раши так далеко шопісєц
воде просто не дотече
як радіоактивний пил з рудого лісу, що ці світлячки там накопали

не сиділося дебілам за червоними лініями, захотілося побомбити

ви суки ще самі не розумієте, що наробили

до вас дотече

У ВСІХ СМИСЛАХ ДОТЕЧЕ, СУКИ!
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01.04.2022 19:02
+4
чтоб все оккупанты провалились в эти промоины, тогда эта катастрофа будет не зря...
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01.04.2022 18:48
+4
що на цій території неможливо буде жити..)(уйловська орда не залишає післе себе нічого..предки орди спалювали все за собою
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01.04.2022 18:49
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чтоб все оккупанты провалились в эти промоины, тогда эта катастрофа будет не зря...
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01.04.2022 18:48 Ответить
що на цій території неможливо буде жити..)(уйловська орда не залишає післе себе нічого..предки орди спалювали все за собою
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01.04.2022 18:49 Ответить
X-XVIII ст і 2022 рік..нічого не змінилось
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01.04.2022 18:51 Ответить
***** дерусифікує Україну по плану.
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01.04.2022 18:50 Ответить
Отож, все эти шахты только к каастрофам ведут. Сколько грунта вынимается, потом он пылью оседает по округе, постоянные подтопления, а сколько при сжигании угля вылетает всего в атмосферу.
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01.04.2022 18:50 Ответить
Почалось... вже багато років лунали попередження про можливість катастрофи. Саме жахливе попереду. Ссуви, провалля, отруєння підземних вод. А в якій шахті було заховано радіоактивні відходи?
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01.04.2022 18:54 Ответить
Наче Юнком.
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01.04.2022 19:29 Ответить
На 100 км западнее
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01.04.2022 20:56 Ответить
ну вода вона така...
така як бомби і ракети
спочаьку питає паспорт, громадянство, мету перебування на території а тільки потім ***шить по повній
і луганщина вона ж від раши так далеко шопісєц
воде просто не дотече
як радіоактивний пил з рудого лісу, що ці світлячки там накопали

не сиділося дебілам за червоними лініями, захотілося побомбити

ви суки ще самі не розумієте, що наробили

до вас дотече

У ВСІХ СМИСЛАХ ДОТЕЧЕ, СУКИ!
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01.04.2022 19:02 Ответить
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.
Слава нації
Смерть москалям
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01.04.2022 19:04 Ответить
да і хрін з ними-буде куда дохлих москалів скидати
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01.04.2022 19:18 Ответить
главное, убивать каждого первого кацапа... никого в живых не оставлять...
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01.04.2022 19:39 Ответить
Пенсії наступник х*йла відстрочить ще років на 10, бо репарації.
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01.04.2022 19:45 Ответить
Причина, щоб потім не відновлювати роботу шахт? Мовляв, "незворотнє" й т.д.?
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01.04.2022 20:42 Ответить
А как вы потом будете восстанавливать, если вода подымется метров на 500? Это сколько лет придется откачивать?
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01.04.2022 20:57 Ответить
это нада признать - восточная чаьс Донбаса будет заброшена. там если строить максимум гетто для колаболрантов. Донбасс разршен и экологически загажен

вкладывать миллиарды никто не будет - проще расселить Украинцев по городам и полувымершим селам а ноВОРосцев - на росию
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01.04.2022 22:53 Ответить
 
 