В Луганской области из-за обстрелов оккупантов затопило 3 шахты, которые ранее сдерживали от затопления остальные. Ученые говорят о необратимости процессов
В результате постоянных обстрелов на подконтрольной части Луганщины прекратился водоотлив на угольной шахте "Золотое". Затопило ее, шахту "Тошковская" и подтапливается уже третья, "Карбонит".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Свободное радио, о затоплении угольных шахт в Луганской области Свободному радио сообщает руководитель Горной городской военно-гражданской администрации Алексей Бабченко.
"Произошла очень-очень большая катастрофа. На шахте "Золотое" все утонуло уже, откачивать шахтную воду никак невозможно. И шахта "Тошковская" уже утонула – все утонуло с насосами и энергетическими установками. Уже невозможно остановить подтопление шахт. Сегодня поступила информация, что есть подтопление шахты "Карбонит". А она сухая, там нет такого водоотлива; будут пытаться что-то сделать, но что ты сделаешь…", - рассказывает Алексей Бабченко.
По его словам, шахты "Золотое" и "Тошковская" затопило на прошлой неделе из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.
"Продолжались обстрелы, и невозможно было возобновить электроснабжение. Было очень много повреждений, и мы не могли уехать из-за постоянных обстрелов. Там "места живого" нет на линии электроснабжения, которая туда идет. Там эскалация идет, постоянные обстрелы, - эту ночь (на 1 апреля, - Ред.) мы почти не спали", - добавляет руководитель Горской ВГА.
О последствиях затопления этих шахт "Свободному радио" рассказывает гидрогеолог, главный научный сотрудник отдела Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Евгений Яковлев. Он называет их необратимыми и катастрофическими.
"Это приведет к тому, что в ближайшие месяцы начнутся деформации поверхности, порывы сетей в самом Золотом и поселках вокруг. Риск выхода газа (метана - ред.) в новых местах, в том числе в подвале помещений (жилых и промышленных) и риск взрывов. Это и угроза загрязнения Попаснянского водозабора и местных источников водоснабжения (колодцы, несколько ручьев)", - заявляет Евгений Яковлев.
Водоотлив на шахте "Золотое" держал на себе основную гидрологическую нагрузку в этом районе. То есть откачка воды здесь не давала затопить все ближайшие шахты.
Евгений Яковлев называет эти последствия даже более тяжелыми, чем разрушение инфраструктуры в результате боев. Это приведет к тому, что на этой территории невозможно будет жить.
"Водно-экологический фактор тяжелее военных последствий! Можно восстановить завод, дорогу, мост, дом. А этот процесс, который запускается при неуправляемом затоплении шахт, - он ведет территорию к потере жизнеспособности и полному опустошению", - говорит Евгений Яковлев.
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така як бомби і ракети
спочаьку питає паспорт, громадянство, мету перебування на території а тільки потім ***шить по повній
і луганщина вона ж від раши так далеко шопісєц
воде просто не дотече
як радіоактивний пил з рудого лісу, що ці світлячки там накопали
не сиділося дебілам за червоними лініями, захотілося побомбити
ви суки ще самі не розумієте, що наробили
до вас дотече
У ВСІХ СМИСЛАХ ДОТЕЧЕ, СУКИ!
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
вкладывать миллиарды никто не будет - проще расселить Украинцев по городам и полувымершим селам а ноВОРосцев - на росию