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Новости Агрессия России против Украины Война
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ФРГ приняла решение о первых поставках Украины бронетехники от государства НАТО, - немецкие СМИ

бмп

Минобороны Германии приняло решение одобрить поставки Украине БМП из запасов бывшей ГДР, которые сейчас находятся в Чехии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на немецкие издания Welt am Sonntag и Spiegel.

Речь идет о 56-58 БМП (PbV-501, ранее известных как БМП-1), оснащенных пушкой и пулеметами.

БМП в конце 90-х годов были переданы Швеции, а затем проданы чешской компании, которая теперь хочет продать их Украине. Для этого нужно было получить согласие Германии как страны производителя.

Читайте: Австралия передаст Украине бронетранспортеры Bushmaster

Ранее, по данным издания, немецкое правительство блокировало эти попытки, предпринятые еще в 2019 году. В правительстве Ангелы Меркель не хотели одобрять решения, считая, что это помешает диалогу с Россией. После радикального изменения политики Германии с началом полномасштабного вторжения, в правительстве Олафа Шольца все равно отказывались говорить о поставках артиллерии или танков.

Как отмечает издание, очевидно, на смену позиции правительства повлияло и впечатление от войны в Украине, и давление со стороны западных союзников. 30 марта министр обороны Кристине Ламбрехт говорила со своим американским коллегой, а также во время визита в Вашингтон звонила по телефону министру обороны Украины. В четверг в немецком Минобороны сообщили в Прагу, что правительство одобрит передачу БМП Украине.

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Spiegel по своим источникам пишут, что в этот раз согласие от Берлина поступило очень быстро – чешская компания, являющаяся нынешним владельцем БМП, направила свой запрос 24 марта.

Когда БМП могут оказаться на территории Украины – неизвестно, но этот процесс однозначно займет несколько недель, потому что сначала технику нужно будет проверить и починить.

Также читайте: В США рассчитывают завершить поставки оружия Украине на $800 млн к середине апреля

Германия (6929) НАТО (9962) оружие (10198)


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Топ комментарии
+33
пригодятся там вполне годная пушка как машина поддержки и как раз это ёё театр боевых действий
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01.04.2022 19:12
+25
Йойойо...
Німці тепер можуть не переживати.
Їх вже точно запишуть у борці з нацизмом
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01.04.2022 19:13
+20
На 2 батальйона хватит..ну главное начать..бехи в хорошем состоянии должны быть у чехов
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01.04.2022 19:11
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01.04.2022 19:09 Ответить
От буде вже чим і Маріуполь звільняти.
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01.04.2022 19:10 Ответить
Насколько нам нужны эти БМП 1?
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01.04.2022 19:10 Ответить
пригодятся там вполне годная пушка как машина поддержки и как раз это ёё театр боевых действий
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01.04.2022 19:12 Ответить
Разве что боеприпасы доступны.
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01.04.2022 19:27 Ответить
и бк тоже совковая унификация- нормас
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01.04.2022 19:29 Ответить
В Украине есть запчасти, ВСУ хорошо обучены управлять и ремонтировать такую технику. Плюс ещё там могут немецкие прицелы стоять или другие плюшки. Минимум, масло в коробке, раздатке и тд немецкое, качественное, а не шмурдяк кацапский.
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01.04.2022 19:42 Ответить
Насчет наличия в Украине запчастей есть сомнения. А кроме того немецкий вариант БМП1 и советский полностью идентичны или есть отличия? В любом случае нужен ЗИП.
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01.04.2022 19:48 Ответить
какие сомнения по всем дорогам запчасти валяются
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01.04.2022 20:06 Ответить
читай внимательно
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01.04.2022 20:11 Ответить
Бмп-1 производились в ссср и Чехословакии, На фото чешская машина, совковые не много тупорылее.
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01.04.2022 20:23 Ответить
А вот восточно гарманская - BMP-1A1 Ost.

Кроме того они еще и в Швеции побывали. Так что там походу и двигатели свои и вооружение, не говоря уже об оббвесе(прицелы, ночники, связь).
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01.04.2022 20:32 Ответить
Дійсно, цікаво, який/чиє вироб. саме двигун/передача стоїть на цих?
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01.04.2022 21:15 Ответить
немного
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01.04.2022 20:57 Ответить
Хорошие машины! Ещё зажмурят будь здоров.👍
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01.04.2022 19:13 Ответить
там все треба. тільки б палива для всього хватило.
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01.04.2022 19:14 Ответить
Азейбарджан сказал - на посевную и уборочную даст много.
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01.04.2022 19:30 Ответить
Есть другие предложения? Вот у меня инфа, что кучу народу не могут отправить на помощь- просто не с чем..или думаешь одним автоматом можно много навоевать?
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01.04.2022 19:15 Ответить
Ну инфу ты скорее всего подтвердить не можешь.
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01.04.2022 19:28 Ответить
Мобилизированные рассказывают..причем с разных регионов Украины..ты скажи, что они врут, а я им коммент покажу...ну и послушаю про тебя..уверен узнаю, кто ты и что о таких как ты думают
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01.04.2022 19:38 Ответить
Иди за русским кораблем, раз разговаривать не умеешь.
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01.04.2022 20:08 Ответить
Да ты охренел, лаптеногое..вот почему лапти такие тупые..чистейшая же помесь мокшей и татар- должна же природа работать против вырождения..ан нет, законы природы на лаптей не распостраняются...поэтому лапоть не напрягайся- что такое БМП-1 и зачем она нужна тебе не понять)))
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01.04.2022 20:25 Ответить
там мощный крупнокалиберный пулемет. пушка слабовата но тоже не помешает. быстрее бы пришли.
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01.04.2022 19:18 Ответить
Ну соглашусь. Но если все в хорошем состоянии и есть ЗИП.
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01.04.2022 19:30 Ответить
Пулемет там пкт-7,62.
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01.04.2022 20:26 Ответить
І справедливий суд визнав їх провину?
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01.04.2022 19:19 Ответить
а так где мой мля моб запас броников и касок а ?
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01.04.2022 19:21 Ответить
Цудоўна!
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01.04.2022 19:11 Ответить
На 2 батальйона хватит..ну главное начать..бехи в хорошем состоянии должны быть у чехов
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01.04.2022 19:11 Ответить
бмп пройшли модернізацію у Швеції
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01.04.2022 19:21 Ответить
ГДРовские? ))
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01.04.2022 19:12 Ответить
бмп пройшли модернізацію у Швеції
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01.04.2022 19:25 Ответить
БМП-1., Карл! А БА-6 у них не завалялось?
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01.04.2022 19:12 Ответить
и чем она плоха а ба -6 хм я бы его продал и как раз на 1 боксёр бы хватило
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01.04.2022 19:18 Ответить
и что вон м 113 катался и до сих пор катается а он старше все линейки бмп СССР и ровесник бтр 152
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01.04.2022 19:27 Ответить
Йшов 37 день восьмирічної війни що триває вже століття...
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01.04.2022 19:12 Ответить
з споконвічним врагом
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01.04.2022 19:15 Ответить
две тысячи лет война.
война без особых причин.
война дело молодых.
лекарство против морщин.

В. Цой. написал уже давно.
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01.04.2022 19:21 Ответить
Це не про нашу війну з москалями- в неї доста причин.
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01.04.2022 19:25 Ответить
Йойойо...
Німці тепер можуть не переживати.
Їх вже точно запишуть у борці з нацизмом
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01.04.2022 19:13 Ответить
Пока немчура родит цыгане больше касапских танков скомуниздят у касапов и дешевле.
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01.04.2022 19:14 Ответить
непрада, німці вже дали згоду, фізично бмп знаходяться у чехії
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01.04.2022 19:24 Ответить
Кажуть, закон ВР має прийняти про оплату викраденої у орків техніки в робочому стані. Цигани закон лобіювали.
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01.04.2022 20:07 Ответить
кілька тижнів... Дайте згоду, наші волонтери за три дні і заберуть з Чехії, і полагодять
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01.04.2022 19:14 Ответить
От ухвалила до получила может пройти не один месяц. К тому времени они может и не будут нужны. Только на погрузку и доставку нужно кучу времени, а потом привести их в рабочее состояние, да доставить на место и пр...
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01.04.2022 19:16 Ответить
Лід рушив! Тепер іншим прокладено шлях до літаків та інших "цяцьок" для випалювання московських орків!
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01.04.2022 19:16 Ответить
через місяць заведуть.. через два газонуть.. тьфу гаранти і помічники
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01.04.2022 19:16 Ответить
Ця новина як ляпас
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01.04.2022 19:17 Ответить
РЕСПЕКТ!РАДУЕТ!
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01.04.2022 19:17 Ответить
Эта новость нужна только немцам.
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01.04.2022 19:18 Ответить
на утилизацию вас свиноцабак...!
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01.04.2022 19:29 Ответить
німці роздуплились нарешті
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01.04.2022 19:28 Ответить
***....гора родила мышь.
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01.04.2022 19:32 Ответить
ну наконец то
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01.04.2022 19:35 Ответить
хорошие машинки, только главное не тянуть с поставкой... бехи очень нужны, особенно в апреле
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01.04.2022 19:36 Ответить
Эх, немцы такой шанс упускают. Надо было послать у Украину свою армию. Хотя бы в Западную Украину. Колонны Леопардов-2 идущие по Украине и население встречающее их цветами, хлебом с солью и слезами радости. У канала РашаСюдей порвало бы мозг. Весь кацапстан визжал бы как резанный.
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01.04.2022 19:43 Ответить
Браво! Вот какой классный сюжет пропадает....
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01.04.2022 20:00 Ответить
Бабушки с дедушками рейхсмарки из загашничков повытаскивают, а у кого-то и аусвайсы остались. Тут главное, чтобы генетическая память не сработала. Если у кого-то из "встречающей стороны" непроизвольно правая ручка сама вверх потянется и вырвется: "Хайль!" это еще не беда, а вот если у немцев гены проснутся будет уже интересно
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01.04.2022 20:13 Ответить
Ничего интересного не будет. Пойдут опять под Москву, возьмут 2 ляма пленньіх за пару месяцев. Но учитьівая, что у ***** куй, а не лендлиз и из союзников - только Белоруссия, то закидать трупами, как в прошльій раз, уже может не получиться.
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01.04.2022 20:48 Ответить
тут не Москва, тут до Урала союзники дойдут
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01.04.2022 22:06 Ответить
Так так. Нам, пожалуйста, 50 тигров, 50 пантер, десяток королевских, и пару сотен штурмгешутзе
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01.04.2022 19:47 Ответить
с экипажами вермахта
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01.04.2022 19:49 Ответить
И с Гудерианом.
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01.04.2022 20:00 Ответить
Это было бы роскошно
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01.04.2022 20:07 Ответить
не согласен - как минимум защищает от пуль и осколков. А также огневая поддержка - вполне сгодится
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01.04.2022 20:15 Ответить
Броня крепка і танки нам не треба.

Німці - ви запіздилися.
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01.04.2022 20:00 Ответить
Тут психологический фактор важнее, чем сами эти машины. Впервые собрались передавать тяжелое вооружение. Им же до этого Путлер "красную черту" провел - дескать дадите Украине тяжелые системы - ядреной бомбой шарахнет в ответ.
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01.04.2022 20:38 Ответить
ну всё лучше, чем ничего, они раньше и этого не хотели дать.
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01.04.2022 20:34 Ответить
Ну шо, передали якесь доісторичне гівно... але новина не про це насправді. Ви тільки подумайте і проаналізуйте що сталось. Коли починалася ця заворуха, німці не вважали за потрібне робити взагалі нічого бо "вони не переживуть і кількох днів". А тепер вони перші з країн НАТО передають бронетехніку (ну насправді не передають, а дозволяють продати, але не в тім справа, все одно заплатить європа та штати). Тобто в німців стався перелом сприйняття цієї війни. Якщо Зєля не обсереться з перемовами (а така вірогідність є), то допомоги буде дедалі більше. Нікто не підтримує лузерів, всі хочуть бути на стороні сильних. І чим далі, тим більше всі розуміють, що лузер - рашка.
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01.04.2022 20:44 Ответить
Это самая проходимая машина и для доставки пехоты что надо.
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01.04.2022 21:36 Ответить
лучше б самолеты дали...
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01.04.2022 20:47 Ответить
Все нужно. Эволюция в мозгах евробюрократов очень медленно происходит. Но уже в верном направлении на утяжеление.
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01.04.2022 20:54 Ответить
Літаки ми можемо скоріше отримати від світових багатіїв: https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/1/7336402/ Американський актор Шон Пенн попросив мільярдерів світу придбати для України винищувачі
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01.04.2022 21:32 Ответить
так их нам даже продать никто не хочет!!! боятся!
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01.04.2022 22:12 Ответить
Можливо Шон Пенн знає більше про можливість купити такі літаки.
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01.04.2022 22:21 Ответить
усім коментаторам: передається (продається) не бмп1, а модернізована PbV-501, різниця суттєва. Надіюся, що і снарядів з нею передадуть достатньо.

http://www.army-guide.com/eng/product4355.html
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01.04.2022 20:51 Ответить
Хоть что-то. Для одной мотопехотной бригады дыры закрыть.
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01.04.2022 20:53 Ответить
А как же мир в глазах?
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01.04.2022 21:29 Ответить
Якби ж ця чудова ініціатива була реалізована: https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/1/7336402/ Американський актор Шон Пенн попросив мільярдерів світу придбати для України винищувачі
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01.04.2022 21:30 Ответить
Впевнений - що й на складах в країнах центральної і східної європи (в країнах колишнього "варшавського договору") теж є купа такої техніки. Можна було б спробувати домовитись - щоб хоч викупити її.
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01.04.2022 21:47 Ответить
Боятся продавать. Эти машины принадлежат частной фирме и только потому их наконец-то продадут.
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01.04.2022 22:34 Ответить
 
 